疫後聚首，朋友間一個交流的重點，赫然是：之前宅家期間收集了什麼優質食材網上供應商？真的有！ 於是，大家更新了疫情見聞之後，就進入更熱切的食材資訊交流中，紛紛把手機中bookmark了的網站轉發到群組中。有人分享了更合口味、吃來更健康的有機蔬菜，有人推介豬肉供應商。筆者發現，自己已如此習慣地去翻閱一家位於福建的海鮮供應平台，每天看他們發來的最新漁獲或特價海產資訊，簡直像結識了一位住在海邊的漁家老朋友一樣。 撰文：李照興

說實話，這些平台都並非新鮮事物。但在中國，一趟疫情把這種網上買賣變得尋常化，大家也更主動積極去尋找更合乎自己家庭口味及要求的好食材。試了十個不同供應商，總有一兩個合心水吧。

由是，從民間最下游端的消費轉型，可看出從上游開始一整套生產營銷及供應鏈的革新。它是一場不再逆轉的商業與日常生活新常態，而且因着供應鏈的不斷擴大，將是一次涉及大城市和小農村的全國生活和經濟變革。

時下，消費者愈發關心食材的新鮮度，盒馬鮮生等供應商應運而生。（新華社）

疫情期間，宅居的人們開始透過網店去滿足一日三餐。能接收食品外賣又想偷懶的，乾脆叫外賣（但過程中形成的包裝垃圾真心令人受不了）。最多人可能選擇每天早上去網店搶購很快會賣光的特選鮮菜，進一步催化了盒馬鮮生、京東及更多新冒起專攻新鮮食材的網上供應商流行。

在具體操作而言，以復元得最快的上海為例，網店基本上到2月中已經成為最重要的日常用品入貨點。可能出現過的缺貨或送貨延後，更大原因其實是勞動力不足，而非物品短缺——過年時大部份運輸人手回鄉，因疫情管控，假期後也不能回城。

通往鄉村與漁村的窗口

當年，長一輩仍以去街市買菜為習慣，但是，大部份年輕家庭已轉向網店購物。而更着重飲食水準的一群，則開始尋找更優食材，建造各自的食物供應鏈。由於在家時間太多，和這些供應商的交流，甚至變成了一種娛樂消遣。因為這種買賣可以是一種互動挑選、討價還價的過程，對居於城市中人而言，這行為像是打開了一道通往鄉村、農場與漁村的窗口，看到當地從業者具體的運作，乃至生活。

江蘇連雲港，漁港小鎮居民在通過直播形式進行海產品的推銷和售賣。疫情期間，網上買賣變得尋常。（新華社）

福建漁港的捕魚大嫂，每天發送她碼頭上的新鮮漁獲：手臂般長生猛跳脫的竹節蝦（相比超市其實不便宜）、肉還在跳彈的活鮑魚等各式海鮮，可以看到牠們在水中游動的狀態，以及每日因應漁獲量而推介某一款促銷特價。長三角地區，早上落單，明天可送到。

保鮮方法是立即冰凍，外加乾冰或冰袋，密封在隔溫大袋中，基本上隔天送來也保持良好狀態。若是現吃，當然不能和在街市的活鮮相比。但因為供應鏈組織之大，它填補了普通海鮮市場的不足：供應量更多，選擇性更強，而且可針對要求訂購，不受菜市場固有且有限的供貨鏈影響。

又或者想買雞，現在城市中的菜市場都甚少活禽了。有，但都不大張旗鼓，而且選擇也有限。但朋友介紹這個直播賣雞可不同了，一條著名養雞村子中，小農都進行了直播。形式簡單而粗糙，就是小雞農阿姨拿着手機，拍攝當天的雞種供應，有大有小，說明雞種年資及重量。

當然，雞農阿姨沒有那麼花巧，不設特賣或每天推介，就是你看到手機上哪隻雞看上眼，在對話框問問價，了解一下目標對象，不行再看下一隻，（「前面這隻不要，給我看看後面第二隻，先前四斤的太重了，這隻多少斤呀？」）看中的下單，阿姨跟進流程發貨，一個個訂單就這樣回來。

對居於城市中人而言，看直播或網店購物像是打開了一道通往鄉村、農場與漁村的窗口，看到當地從業者具體的運作，乃至生活。（新華社）

這些今天看來已漸成日常的食材入貨過程，真正普及僅僅是這一年內的事。它緣於一個更大的中國電商及消費模式的轉型：即更根本的轉變發生在農村及偏遠地區的移動營運商普及化。

早在兩三年前，先有農村淘寶或淘寶村的說法，那甚至被宣傳為一種新的開拓鄉村消費市場和鄉村致富手段，分開買和賣兩方向，主要以設立村中的淘寶店來運作，經營此店的為本村人，只需電腦及貨架等簡單設備就可開業（因應不同地方，可能有當地村政府資助）。

較受關注是賣貨，性質可以是從合作社集體生產出發，譬如某條村莊主要生產茶葉、山核桃、笋乾等，通過在淘寶的銷售，生產隊可把農產在村中淘寶店集中處理，銷往全國（物流不方便派或送到每一戶中）。又或者，個別村民每有農產，即可聯絡村中的淘寶店，令產品上線向外銷售。

中國電商及消費模式在過去數年迅速轉型，商家只需電腦（或手機）及貨架等簡單設備就可開業。（新華社）

至於買貨消費方面則成果較弱，因為農民的消費力不高，亦沒有明顯的物假外求的需要，生意做得好些的是服務業，譬如農村裏擺酒席等，透過上淘寶比較，找到更便宜或服務不同的供應商。

一如宣傳所見（地方政府和阿里巴巴都投了大量資源去發展），當時去到不少村落，都會看到這些橫額，代替了刷在牆上的政治宣傳句語： 「在外東奔西跑，不如在家農村淘寶」、「發家致富靠勞動，勤儉持家靠村淘」等等。

淘寶村的誕生成為鄉村經濟通過電商重整的第一波，但仍屬初步，因主要為村單位，收發也集中在可方便收發的網點。

淘寶村的誕生成為鄉村經濟通過電商重整的第一波。圖為馬雲（左一）在一個淘寶村論壇上通過直播和網友打招呼。（新華社）

習近平也落力宣傳村播

去年開始引進及流行的淘寶直播村播計劃（去年4月推出），概念進一步打破了第一波的集體及核心制，強調的是更個體的運作以及利用直播的新技術，聲稱村播就是今天的「新農具」。看到不少成功的村播或海播數據，有時公布的賣貨數字去到一次直播售量以百萬元人民幣計，或農村戶終可達到月入過萬，雖不知個別案例的普遍性有多少，但肯定的是，那確是今日中國鄉村中的熱門話題。

有一天，一位在淘寶工作的朋友發了條朋友圈，圖片是習近平也站在直播設備旁，落力宣傳村播，而且除試圖發展新農村經濟外，也想做到鄉村扶貧。在一切緊跟政策的國情中，這看來是個給村民很大的訊號。

當村播成為今天的「新農具」，不少地方政府官員也加入落力宣傳。（新華社）

在政策激勵的背景下，是阿里巴巴的資源傾斜（以阿里的影響力及配合度，它已成為落實各種民生政策的最重要執行端，包括了疫情期間人民必需的出行健康碼，也是通過支付寶來申請），從去年4月開始，淘寶直播就將每天中午十二時半至下午二時半的時段，闢為村播時段，宣傳要「打造脫貧IP欄目帶，鼓勵村播開播」。

在渠道為王的今天，再好的內容，如果沒平台渠道所給到的流量及推動（如放在顯眼位置），也是枉然，阿里這一招也算是響應新的「上山下鄉做生意」號召。

也在同一時間，筆者開始留意各種村播，真的什麼鄉村產品銷賣都有，不限於過往常見的農產品，更是包括旅遊服務、鄉村文化特色，把農村產業包裝成有故事地去促銷，每個農家都有望成為了自己的個體戶、村代言人及直播室。說實在，村播實在比其他網紅或KOL直播帶貨好看多了。網紅賣化妝品賣零食賣車賣冷氣機，沒太大實戰吸引力。

更大問題是： 一般KOL直播的審美或缺，噪音過大。可是，當這些叫賣發生在村裏，倒變得有情合理，粗糙也就是現實。筆者看到穿農靴或漁獲衣的當地人在展示他們現實生活工作的一面，像看紀錄片之餘同時買貨。

現在哪怕去到再偏僻的小村，人們都不擔心沒有現金或零錢作交易，因為看來大至當地餐館，小至流動販商，都可通過掃支付寶或微信支付來和交易。（新華社）

而在這許多前線鏡頭中人可以發力之前，則是一個醞釀更長遠的移動生活基礎變革： 網上付款變得全面普及，客服方式令人有信心，加上全中國無孔不入的快递網。

現在哪怕去到再偏僻的小村，人們都不擔心沒有現金或零錢作交易，因為看來大至當地餐館，小至流動販商，都可通過掃支付寶或微信支付來和你交易。中國鄉村中的電子交易之通行，令人印象深刻，多次就在路邊地攤買幾個水果，隨便都是掃碼付錢。另有一次搭乘村中小巴，小巴還需投幣。已習慣不帶現金的人，只能透過現場支付寶給鄰座，去換取對方替自己投幣。

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上文刊登於第216期《香港01》周報（2020年6月1日）《村播成為新農具 中國鄉村經濟出現新轉型》，網上標題為編輯重擬。

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