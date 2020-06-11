新冠肺炎疫情之下，陷入財困的國泰航空宣佈涉款390億元的資本重組方案，包括向現有股東集資約117億元，及由特區政府透過土地基金注資273億元。港府破天荒直接注資私營企業，皆因航空是牽動香港經濟命脈的戰略產業，而國泰作為以香港為基地的世界最大型航空公司之一，港府當然不能見死不救。不過，當局注資之餘，也必須反思航空產業的未來發展，因為隨著珠三角經濟的迅速增長，香港、廣州、深圳、珠海及澳門等地機場早已出現定位重複的惡性競爭，本港優勢大不如前，如不著手統一市場資源、重新分配定位，恐怕日後只能不斷注資航空公司。

受新冠肺炎打擊，國泰航空4月及5月的客運量下跌超過9成，幾乎無法再支撐其龐大的營運開支。而要維持本港航空樞紐地位，拯救國泰絕對別無他法，畢竟國泰的市場份額比例極高，它不單佔據了香港國際機場超過一半的客運量，同時其空運量更超越四成，加上其更持有龐大的國際航空網絡及航權，仿佛種種數字都正在向公眾解釋，為何國泰擁有千萬個不能倒下的理由。

不過，航空業實屬重要戰略產業，不單牽涉到本地航空與物流業的生存根本，更與區域航空發展有著千絲萬縷的關係，若能有效促進大灣區間的合作，相信長遠定能增加其競爭力，財政穩健度也能因而得以鞏固，以面對日後更多不同挑戰。然而，《香港01》早前多次表明，目前本港航空產業發展戰略不足，未有把握與粵港澳大灣區內深圳、珠海及澳門機場的合作機遇，合併成為粵港澳大灣區的中心機場。

國泰航空受疫情重創業務，載客量大跌。（資料圖片）

機場一體化非痴人說夢

《香港01》去年中倡議「港深珠澳機場一體化」，理念是通過連結多地機場，配合飛機租賃及航空融資中心等業務，從而推動地區經濟及社會發展。而早於2001年，當時接受《信報》專訪的時任香港機場管理局主席馮國經便表示，他曾主動帶頭促成廣州白雲機場、深圳黃田機場、澳門國際機場及珠海三灶機場（前稱金灣機場）等五大機場(A5) 建立「珠江三角洲五大機場研討會」，以促進更緊密的合作。

不過，由於各機場在合作上各有盤算，政府又未有提供足夠支援，故多年來所謂的「A5」聯盟，都只能流於泛泛而談，聲稱的合作都不過是有形而無神，實質上卻是各自修行，互相競爭。或許有人會更多的關注先前的失敗經驗，惟香港機場管理局其實早於2006年，便曾與珠海市國資委合資成立珠港機場管理有限公司，正式接管珠海機場。同時，香港機管局於2005年時，更入股杭州蕭山國際機場。因此，促成香港與內地機場的合作，也是有前車之鑑，非完全不可能。

隨著航線航班的逐步恢復，深圳機場客運航班量逐步增加。（資料圖片／新華社）

撐過短期震痛恐在所難免

然而，由於各地機場近年發展迅速，同時又處於敵視競爭狀況，它們的定位有重疊，部份經營的業務更可謂亦敵亦友，要合作的前提也要解決利益分配的問題。對此，早前接受《香港01》訪問的香港中文大學航空政策研究中心副主任袁志樂表示，機場營運並非單純的商業項目，它的存在與地區形象、人才流動及經濟發展等有着莫大關連。故此，當談論機場合作事宜上，他認為不能狹窄地只留意潛在損失，而輕易拒絕合作的可能。相反，他認為應該要全盤計算機場之間有否存在互利關係，以及機場合作能否讓地區自身獲利。

而袁志樂也指出了當中最大的爭議，便是港深空域的界分。他解釋，由於中國民航處規定所有自香港起飛的飛機，都必須爬升至17,500呎或以上高度，才能進入深圳空域。而從操作上而言，特區政府只要將第三條跑道列為東南亞航線專用跑道，上述問題便能因而輕易解決。可是，問題在於香港是否有意願放棄邊界空域的主導權，以及在未來開發更多內地航點的潛在利益。故此，促使區域機場合作，港方絕對要慎重思考一下，特別是能否說服業界，以涯得過短期震痛來換取長遠效益。

圖為機場三跑填海情況。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

相互合作利益不容忽視

各地機場近年發展迅速，定位卻偏向重複，出現惡性競爭實，故有民航學者呼籲，希望大灣區各地機場可以互視對方為合作伙伴，共同組成一個龐大的利益共同體，以統一市場資源，作更有效的分配，以達致多方共贏。

其實，近年空運模式變化急促，加上區內其他機場又紛紛崛起，香港國際機場未來恐怕也難保相關優勢。特別近年廣州白雲國際機場的旅客吞吐量已接近7,000萬人次，直逼香港全年客運量的7,470萬人次，顯然對港方亮起了紅燈。其次，深圳寶安國際機場也在積極開拓市場，其國內航點數目在區內五大機場僅僅稍遜於廣州，經營的國內航點數目更是香港約兩倍之多。這些數字都仿佛警惕著港府，不得不思考未來發展藍圖與策略再定位的可能。

假如大灣區機場一體化能順利推行，對香港來說，也能算是一個重大機遇。畢竟，香港能籍合作之名，在同一利益共同體下探索更多合適的發展機遇，並透過重新統籌各自定位，認清自身發展的優勢，更因而減低彼此間的惡性競爭，強化各大機場彼此間的合作，從而穩住香港國際航空樞紐地位，達至互惠互嬴局面。

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