如是資深影迷,應對西班牙的超現實電影大師布紐爾(Luis Buñuel Portolés)不會陌生。《布紐爾的異想迷宮》(Buñuel in the Labyrinth of the Turtles)透過描述大師的拍攝經歷,讓大家全面認識他的電影、創作天份,以至藝術脾性。本片採用動畫形式,正與布紐爾的超現實主義風格結合得天衣無縫,並容許更天馬行空的演繹空間。

撰文︰李美