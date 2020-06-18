其實，中國公司也有想過建立像荷里活式的「電影王國」，但一直不成功。在全球上映的中國內地作品，遠的有張藝謀的《英雄》（事實上，中國電影在美國不是絕無機會放映而是渠道有限，多只在小型藝術影院或唐人街放映，而非大院線發行），近者是《長城》、《流浪地球》和《戰狼2》，其實主要是聲勢，票房甚低（遠不如八、九十年代的中國第五、六代導演的輿論影響力，票房當不計）。 撰文︰李照興

承接上文︰坐擁千萬粉絲網紅李子柒 為中國文化輸出另闢新路？

資本滲透：敏感時刻恐受阻

中國電影公司曾試過用另一策略，是轉而投資美國公司，間或植入中國產品去營銷，或如萬達一樣，併購AMC院線，或入股美國第一大經理人公司CAA。最為人所知的中國投資參與，卻已走在超級英雄電影及科幻片水尾，如《環太平洋》（Pacific Rim，港譯《悍戰太平洋》）、《鋼鐵俠3》（Iron Man 3，港譯《鐵甲奇俠3》） 等，其勉強硬塞進中國元素的處理也被人詬病。

中國參與投資的《悍戰大平洋》，因勉強硬塞中國元素而為人詬病。（《悍戰太平洋》劇照）

這作為投資方的參與階段中，中國電影公司的投入形式層出不窮，但基於外行人無法清楚這些投資是否帶有創作上的影響，現在說中國資本的荷里活滲透，只能停留在資本層面。肯定的是，這曾經是個趨勢，新的中美關係或會帶來新改變。過往中國公司參與或合作出品、擁有較好口碑的，但可能一點中國元素（除片頭影片公司名字）都看不到，如米路吉遜的《鋼鋸嶺》（Hacksaw Ridge），以及得到奧斯卡金像獎的《綠簿旅友》（Green Book）及《焦點追擊》（Spotlight)，最賣座的可就是《功夫熊貓3》。可見，所謂「中國立場，國際表達」的電影資本往外路線，是否能達目的，其實無甚把握。

《功夫熊貓3》是擁有中國元素且賣座受歡迎的電影。（《功夫熊貓3》劇照）

最新一部由迪士尼製作的《花木蘭》，作為中國協拍片（並非合拍），有香港安樂的江志強聯合監製（相信想利用他在《臥虎藏龍》的全球發行推廣經驗），本來可算是美國製作，華人參與，主力講中國故事又想兼要全球市場的大膽嘗試，可是時間與意外就這麼巧合，值此敏感時刻硬推的話，後果未敢樂觀。

至於吹捧良久的中國科幻潮，特別是因《三體》的得獎，以及擬改成電影或電視版而吹得盛的中國科幻元年，在《三體》開拍一再落空，以及之前幾部跟風科幻片如《上海堡壘》的失敗，差不多已宣告結束，加上疫情改變了全球電影市場，通過電影去輸出中國文化，可能短期內都行不通了。

上月由官媒發布的一篇《文化的力量是強大的》，提到《楚喬傳》在南美哥倫比亞熱播。（《楚喬傳》劇照）

至於電視方面，中國不是全無表現，國產電視劇，特別是古裝劇，在東南亞長期佔有市場，但論全球範圍普及性則還差很遠。上月由官媒發布的一篇《文化的力量是強大的》，提到《楚喬傳》在南美哥倫比亞熱播，時裝劇《在遠方》在南韓播放等，也只能說是聊以自慰。

比對起Netflix時代，韓國製作已去到大幅領先亞洲地區的高水平，中國劇要追，恐怕極為艱難，更不用說Netflix已表明短期內中國不是重心發展區。此前Netflix破天荒購入的國產劇《白夜追兇》，也只不過是部中規中矩的試金石。

手遊：隱秘的後來力量

不過，另一些輸出方式正默默起動。不以「大作品」為決戰場，改以迎合這小時代的小屏幕出征，轉而通過文化貿易去作出更深層次的文化話語爭奪及長線滲透。一個不是主流但其實消費力龐大的例子會說明得更準確：中國手遊。

眾所周知，日本動漫和遊戲產品作為最有力的日本流行文化輸出產業，早在中國未談IP熱前，已貨真價實成為全球賺錢文化商品大生意，全球十大之中，比卡超、Hello Kitty、鹹蛋超人、馬里奧、少年JUMP就合共佔五席，不單塑造了全球幾代人對日本文化的愛好，對日本的正面印象，它更是一筆極可觀的生意。試想像，這個市場空間的潛在商機，以及它可發揮的軟文化輸出可能。

《王者榮耀》的海外版《Arena of Valor》已在全球逾85個國家和地區上線，註冊用戶過億。（網上圖片）

事實上，中國的遊戲公司已經在這方向下苦功，而且初有斬穫。最新的貿易數字竟然顯示，在手遊這一塊，中國與日本存在着「日中貿易逆差」，亦即日本機迷消費中國手遊的交易，已比中國消費日本的為多（當然，手遊不是日本最強項）。最流行的幾款中國製手遊作品，比如《王者榮耀》的海外版《Arena of Valor》已經在全球逾85個國家和地區上線，註冊用戶過億。

手遊的發展藍圖，希望是除做好玩家體驗，還要製造中國特色的遊戲世界，所以見到它們會陸續加入中國傳統故事人物，比如加入了「東皇太一」一角，來自屈原《九歌》的天帝，據說《王者》推出此角色後，其名字被搜尋的次數大升。另一方面，是通過遊戲和其他中國文化推廣合作，如遊戲中出現的長城和敦煌等，可通過遊戲令玩家間接認識中國文化。

其他知名國產遊戲還有《荒野行動》和《碧藍航線》，在手遊界也相當火爆，日本玩家在遊戲過程中都學起中文表達語。在《碧藍航線》 這款遊戲中，軍事迷會發現，中國製的軍備，如武直-10直升機和95式步槍，均成了可選武器裝備。當然，在全球範圍內，遊戲經濟還是日本天下，但手遊似乎是中國的新可能。

抖音的海外版TikTok在iOS和Android下載量已突破十億。（視覺中國）

騰訊也有版權研發部，做不少把動漫賣海外版權的生意，公告所見：「原創作品向東南亞、北美洲、南美洲、歐洲等多個地區和國家進行合作授權，漫畫作品達85部，授權動畫作品達35部。」其他動畫像《狐妖小紅娘》和《一人之下》也在日本播出。雖然具體數據和真正影響力仍存疑，但可見到中國文創力爭的海外年輕市場。

渠道為王：TikTok輸出什麼？

但論想低調也低調不了的，當屬抖音的海外版TikTok。根據最新數據，TikTok在iOS和Android下載量已經突破十億，顯然這數字不包含中國內地下載量，它已成為近年全球下載次數最多的非遊戲類應用，而且比起舊派的Facebook和Instagram等還在增長。

正如蘋果手機不是賣手機，更是賣系統。TikTok或抖音也非單純給用家內容，而是培養出一個慣用平台，有所突破的是：這次是個由中國開發的平台。

一直有此種文化霸權爭奪的說法，認為最大的成功，不在於要人家用你的語言去講話，而是不得不用你搭建的平台去講。有更深紅的內地小粉甚至提出：掌握平台，把放大什麼屏蔽什麼的導流權握在手上，才是最有效的掌握軟實力的一招。這點看來不無實證，因為中國現在講的正是渠道和流量為王，引證出一個資源傾斜的生殺權問題，渠道本身願意為什麼內容開放更多流量，便可促使某一類內容的流行，相反亦然。導流在這裏的功能，即為打開手機應用時，哪些內容會最先出現於屏幕上顯要位置，以及持續多久。在這年頭，屏幕資訊太多，更多「不被揀選」的角度或訊息，可自然被海量消息所淡化。李子柒當年從寂寂無聞的小視頻主，再到全球網紅，就是因着最先有看中她的平台作出內容導流。

那軟實力和文化輸出在未來將如何反映？當TikTok雄霸世界，它就有機會通過導流去調整人們所獲得的資訊，塑造一個合乎平台本意的世界及知識系統。相對於華為作為硬件的高調，TikTok近期傳出的管理層去中國化，也是一種必然的避免陷進中國威脅論的布局考慮。顯然，作為中國文化輸出的最新變種代表，它的步伐是希望來得更長遠而軟銷，尤其有鑑於當前中國與世界的形勢，它走的每一步更需小心翼翼。

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上文節錄自第218期《香港01》周報（2020年6月15日）《資本帶動下 不斷演進的文化輸出》。

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