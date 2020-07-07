災難片向來是荷里活拿手絕活，由日本人演繹會如何變奏？《福島50死士》是新冠肺炎疫情後久違的災難片，大型場面固然是賣點，但電影更突出之處，是既細膩亦具批判意味的文戲。本片既有地震、海嘯等情節，好此道的觀眾可過足戲癮，不過，這非電影重點，反而在文戲方面有更出色的發揮。

《福島50死士》有別於一般娛樂型災難片，着重批判人性，並從歷史傷痛中反思。（《福島50死士》劇照）

《福島50死士》的重心，是對日本社會過於執着程序、服從長官意志提出質問與批判。現實中的福島核電廠，各方力挽狂瀾仍無法避免核洩漏，可幸影響已大幅減輕。災難當前各方拉鋸，究竟誰對誰錯、誰好誰壞？本片提供更細緻的角度，讓觀眾反思既有制度。

本片既有地震、海嘯等情節，好此道的觀眾可過足戲癮。（《福島50死士》劇照）

電影改編自日本國家級災難與醜聞，卻沒有美化事件，直接承認核洩漏造成的傷害。本片除了批判危機處理過度程序化，更敢於站在道德台階自省，道出人類往往過於自滿，嚴重低估大自然的威力。

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上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《 《福島50死士》一堂嚴肅的歷史課》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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