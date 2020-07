【揚言自得】一生孤芳，遺留50段感人戀情

「百花吐艷人不知,空餘黃沙伴芳華」。我在倫敦以西一百多哩的弗羅姆(Frome)鎮漫不經意閒逛,無意之間獲知這個優雅城鎮曾經出現過她。她的孤芳猶勝張愛玲,深居簡出與世人不相往來,一生未曾談過戀愛,卻以戀愛為生,並以戀愛為畢生的探索,寫下了50本愛情小說,感動數代女文青。她的文學饋贈,至今仍然鼓勵着青年作家。我透過她的文字,穿越時空和她偶遇,並出現了英國詩人托馬斯格雷(Thomas Gray)叫人唏噓的名句:「Full many a flower is born to blush unseen, and waste its sweetness on the desert air.」這是文字和地理之間的文化結伴,遊中華大地,會出現唐詩宋詞的千古名句來豐富你的體驗;漫步英倫,會出現英文詩的金章玉句來滋潤。把中文詩句投放在西洋地理,會出現文化錯配。但我把這兩句中文詩作為文章的開首,是因為自信我的翻譯不負英文原句的神韻。

撰文:楊志剛