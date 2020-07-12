【揚言自得】一生孤芳，遺留50段感人戀情

「百花吐艷人不知，空餘黃沙伴芳華」。我在倫敦以西一百多哩的弗羅姆（Frome）鎮漫不經意閒逛，無意之間獲知這個優雅城鎮曾經出現過她。她的孤芳猶勝張愛玲，深居簡出與世人不相往來，一生未曾談過戀愛，卻以戀愛為生，並以戀愛為畢生的探索，寫下了50本愛情小說，感動數代女文青。她的文學饋贈，至今仍然鼓勵着青年作家。我透過她的文字，穿越時空和她偶遇，並出現了英國詩人托馬斯格雷（Thomas Gray）叫人唏噓的名句：「Full many a flower is born to blush unseen, and waste its sweetness on the desert air.」這是文字和地理之間的文化結伴，遊中華大地，會出現唐詩宋詞的千古名句來豐富你的體驗；漫步英倫，會出現英文詩的金章玉句來滋潤。把中文詩句投放在西洋地理，會出現文化錯配。但我把這兩句中文詩作為文章的開首，是因為自信我的翻譯不負英文原句的神韻。 撰文：楊志剛

「他燃燒般的嘴唇輕輕擦過她白如百合的素手，讓含苞少女化為綻放的玫瑰」、「利刃以烈焰般的柔情，刺入不忠情人的心臟」，這兩場頗為傳統的戀愛情景，就是出自這位愛情小說家貝翠詩（Betty Trask）小姐。她的戀愛是建基於倫理的無限想像，從未有實際的操作經驗，故此不會被戀愛的真實所局限，更能寫出愛情的百般滋味。「從未談情」對她來說沒有一絲遺憾，反而是她創作的恩典。

中國文壇才女張愛玲。（資料圖片）

張愛玲年輕成名，而且系出名門，雖生於亂世但總帶有富貴氣，她追求生活品味，衣着和飲食懂得講究。恰似張愛玲，貝翠詩與人不相往來，活在自己的文字世界。不似張愛玲，貝翠詩擯棄物質生活。她在弗羅姆鎮的小屋是租來的，生活簡約節儉，和鄰居保持冷冷的禮貌和遠遠的距離。每年創作兩本愛情小說，就是她生活的全部，亦給了她一切所需的滿足和喜悅。除了寫作，她無慾無求。

張愛玲對文字有獨特的天份，她從每一個字看到不同顏色，聞到不同氣味，她讀一句古文，就會知道古文作者當時所身處社會的風氣。把不同的文字串起來，她會計算到所起的化學作用。這是她的天份。但她不甘於只有天份，還自小在天份上不斷痛下苦工。這樣的追尋，為的是她的名言：「成名要趁早」，以及「我喜歡錢，不知道錢的壞處，只知道錢的好處」。寫作是她通往名成利就富貴榮華的道路。對貝翠詩來說，寫作是生命道路上的全部意義。所有最光輝的生命道路，最終亦只是通往死亡。

「從未談情」的愛情小說家貝翠詩（Betty Trask）隱居英國城鎮弗羅姆，一生未嘗戀愛，卻以愛戀為畢生的探索。圖為弗羅姆河的河畔風光。（Getty Images）

1957年的英國，是戰後英國人幸福感達到巔峰的一年。經歷兩次世界大戰的煎熬，經過戰後十二年社會和經濟爆炸式的發展，英國人民感受到自己身處黃金時代。華威大學的研究顯示，英國人民的幸福快樂感，從未回復到1957年的高峰。1957年是嬉皮士文化萌芽的年代，是避孕套使用率爆升的年代、性自由的年代。貝翠詩筆下閨閣淑女型的愛情故事，傳統得和當代的愛情觀嚴重脫節，她不甘讓筆下的愛情故事與新時代的性愛觀念同流合污，於是決定擱筆，放下她生命的全部和唯一意義。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《一生孤芳，遺留50段感人戀情》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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