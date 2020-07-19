2016年7月23日，時任立法會主席曾鈺成宣布休會：「祝福香港，香港一定要贏！」至此，香港第五屆立法會結束，昔日針鋒相對的「敵人」，最終還是似畢業班一般，將四年來的風風雨雨融匯在一張大合照中，一笑泯恩仇。四年後的7月17日，第六屆立法會會期正式結束，議事廳內的大合照卻只剩下40個建制派的身影，因為民主派拒絕與他們同框，自行移師立法會地下惜別。

回望這一屆立法會，尤其是這一年來，兩大陣營可謂「不共戴天」，「無聊謾罵」和「肢體衝撞」也成了新常態—它究竟因何生變？又將繼續沉淪嗎？立法會前主席范徐麗泰、運輸及房屋局前局長張炳良、不再競逐連任立法會議員的民建聯梁志祥，分別從「主席」、「官員」和「議員」的視角，給出了他們對「港式議會文化」的看法。

范徐麗泰振示，在立法會主席的位置上要格外小心，才能讓人「挑不出骨頭」。（黃舒慧攝）

主席不參與遊戲，都要步步驚心？

范徐麗泰在1997至2008年先後擔任臨時立法會及立法會主席，也是2005至2008年香港大學民意研究計劃進行的調查中支持度最高的立法會議員。她笑着憶述，當時在會議上總有一些議員發言時很大聲，令整個會議「亂糟糟」，她勸他們毋須這麼大聲時，「誰知人家說聲音大不代表我沒有道理。我也就幽默地回應，那也不代表你有道理啊。」於是她便請同事幫忙買了聲音測量儀器，擺在主席台上，一旦議員發言的聲音超過一定分貝，到了噪音的水平，就會停止議員的發言。這時，范太的表情突然嚴肅起來，表示在主席的位置上一直都需萬分小心。她直言不諱道自己最不願與「陰濕」之人合作，像「長毛」這樣的議員雖稍顯「粗鄙」，但自己比較喜歡這類「直接」的作派。

范太直言，在主席的位置需面對所有人的目光，被審視着有無偏頗，故要格外小心，才能讓人「挑不出骨頭」。而這件小事，只不過是眾多作為「警鐘」的事件中的其中一件而已。原來，立法會主席不僅是「主持人」，更要面對「步步驚心」的「險境」，才能不被捲入黨派鬥爭之中。范太表示，主席的身份提醒她有兩方面須「忍住」：一是有關議會的事情或議案，不發表個人意見；另一是主席不可期待表現自己，其職責是令會議順暢運行，絕對不是「個人的show」。

梁君彥指，與各位議員共事「既有色彩亦有火花，既有滿足亦有遺憾」。（資料圖片／張浩維攝）

「但我這個人也喜歡『玩玩』，2000年選主席那年，當時主要的民主派就是民主黨和前綫。我就去問Martin（李柱銘）和Emily（劉慧卿）會不會提名我，Martin說：你做得很好，但我不能提名你呀！Emily也說：Rita你真的難為我了，我怎麼能提名你呢？所以，我這個主席做得好與不好，在政黨、立場之中也是沒得改變的—大家都知道。所以我也就是玩玩，大家互相開開玩笑。」范太大笑，像做了惡作劇的孩童一般。這次經歷也反映出議會中一些具有張力的關係和現實，正如現任立法會主席梁君彥在答記者問時說：「在政治舞台，議員有不同的角色、不同的政治空間，我明白的。」

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《從唇槍舌戰到肢體衝撞 議事廳如何淪為泥漿摔角場》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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