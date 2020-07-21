上周二（7月14日），英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）向下議院發表聲明，一如此前預期改變了本年1月容許華為有限度參與英國5G通訊設備市場的決定，宣布將通過《電訊安全法》（Telecom Security Bill），禁止英國電訊商在明年起購買華為5G通訊設備，並設下時間表，要求在2027年底前移除所有華為5G通訊設備。

中國駐英大使劉曉明指此決定「讓人失望而且錯誤」，同時使英國對外來企業不帶歧視的營商環境成疑，嚴重破壞雙邊政府與企業的信任，更指英國首相約翰遜（Boris Johnson）與美國聯手，將中國視為「對手、威脅和敵對國家」。

中國駐英國大使劉曉明直指英國封殺華為的決定「讓人失望而且錯誤」。（資料圖片／路透社）

英國禁令責在美國？

約翰遜政府完全將此次「轉軚」建基於美方5月時對華為落實的進一步制裁之上，只要美方政策有變，英方決策即可隨之而改。英國禁令的落實時間也可算是有迹可尋：畢竟到了本年年底，美國11月大選結果塵埃落定之際，下任總統的華為政策也將稍有眉目；如果到時候事態有變，英方收回成命的成本將是極低的。

即使美方政策不變，英國完全「怪罪」美國制裁的邏輯，也讓中方難有理據對英國作出外交詞令之外的嚴厲實質報復。英國國家網絡安全中心（NCSC）技術總監利維（Ian Levy）表明，在美國制裁禁止向華為輸出由美國技術或軟件生產，或由相關技術或軟件製成的設備所生產的產品之下，英國禁絕華為5G設備的決定是建基於「在最近的諮詢中，華為也沒有不同意」的僅有三種可能情況之上。如果華為要在制裁下維持對英國5G通訊設備的後續供應和服務，第一種可能性是「有某方違反美國法律」，第二種可能是「華為放棄自身設計的晶片，而採用第三方的通用晶片」。第三種可能是「某方創造出新的晶片設計工具和製造程序，完全不用美國技術」。NCSC在其官方報告中還提到最後一個可能性，即「美國取消或刪減對華為的制裁」。不過英方明言這不太可能。

英國首相約翰遜以善於改變立場著稱。這次禁絕華為的決定，仍然有變數。（資料圖片／美聯社）

獨立外交仍需實力

無論英國當局禁絕華為的技術性邏輯如何穩妥，正如外界對於英國媒體此時報道「伊利沙伯女王號」將派往南海的關注一般，此刻同一訊息重新浮上枱面，難免被人與英方的華為決定合而觀之，並解讀為英方「疏中親美」的舉動。將英國此刻的疏中親美舉措解讀為「英國已經選邊站」，就似乎是一種過份解讀。畢竟，脫歐後的「環球英國」（Global Britain）自視為國際政治的獨立行動者，不受制於歐盟他國的決定，也自行處置與全球各國的關係。在全球兩強或多強對立的形勢愈發明顯之時，任何國家的個別行動在人們眼中當然也會是「疏此親彼」，可是，這不必然代表這個國家已整體加入某個陣營。

即使英國有獨立外交的意圖，以其今天的國力，有否不選邊站的本錢，就是另一個問題。縱觀全球，小國要行獨立外交，則必先聯合其他志同道合的小國，以多邊主義聯盟綜合實力。英國脫歐反其道而行，其成敗似乎早成定局。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《轉軚禁絕華為5G設備 英國尚存獨立外交意圖》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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