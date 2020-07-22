台軍一年一度的「漢光演習」意外頻出，本月初預演時已發生突擊艇翻沉意外，造成兩死兩傷慘劇，負責的教官亦疑似因自責而自殺。而在上周（7月13至17日）「漢光36號」正式操演期間，又發生一宗直升機墜落事故，造成兩位陸軍航空特戰指揮部的官兵殉職。一次演習共折損四人，環顧世界各地的部隊，此演練的傷亡率之高，也算罕見，故引起台灣內部的一陣深切討論。

台灣軍方從7月13日開始「漢光36號」實彈演習，圖為蔡英文前往演習現場。（資料圖片／美聯社）

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「怕死」文化積習已久

台軍過往亦曾發生過不少死亡事件，因此養成了台軍內部「安全至上」的文化，一切以「安全」為作戰演練的最高指導原則，深怕發生死亡事件會引起社會輿論批評，對部隊高官的官運與前途造成障礙。特別是1995年，時任國防部長蔣仲苓一句「哪個地方不死人」的名言，導致社會輿論嘩然，是台軍之後養成「怕死」文化的肇因。

今年初陸軍UH-60M黑鷹直升機撞山事件導致包括參謀總長沈一鳴在內的多名軍人死亡，當中其實有相當多問題需要檢討，包括飛行安全、作秀文化等陳年老問題。但蔡英文政府硬是搭配軍方的掩蓋文化，將黑鷹撞山事件引導為一場煙花四射的「國喪」騷，整整折騰了一個月，讓整個社會持續發酵一種「追思衛國英雄」的荒謬劇，使得真正的問題被掩蓋，軍方陳年問題被忽視。

台軍黑鷹直升機墜機事件中遇難的參謀總長沈一鳴上將等8名官兵公奠儀式年初在台北松山基地指揮部舉行。（資料圖片／中央社）

演習「劇本」脫離現實

此次漢光演習死亡的五人，蔡英文政府與國防部還是以「追念、集氣、加油」等公關技巧為本，上演一場全民集體麻醉的「衛國戰士犧牲」騷，搞出一場「追念勇士」騷，高調搞「國喪」，社會輿論就忘掉了整個事件的本質，以及釀成意外的真正原因。台灣社會是一個集體理盲與濫情的社會，只要有政治領袖挑動情緒，整個社會就會迸發出相應的效果。

漢光演習固定演練的「戰力轉移」科目，就是假設一旦開戰時，解放軍機艦導彈炮會攻擊台灣，台軍為了「保存戰力」，將重要裝備、機艦後撤至台灣東部的所謂「戰術轉場」動作。以往台軍的戰略評估皆認為一旦開戰，台灣必須抵受得住解放軍的「第一擊」，重要的機艦等戰略價值高的裝備必須在此時緊急後撤至台灣東部的地下基地保存，因為台灣人一向天真地認為美軍將會馳援台灣，而台灣只要抵擋得住「第一擊」，則可以等到美、日盟軍來援，從而擊潰解放軍的攻勢。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《漢光演習意外頻生釀五死 掩蓋不了的台軍積弊》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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