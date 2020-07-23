上周二（7月14日），英國政府推翻年初決策，宣布將終止中國電訊設備商華為參與英國5G網絡建設，現有的華為設備須於2027年前拆除。此前，有保守黨議員向首相約翰遜施壓，要求於2024年前全面移除5G網絡裏的華為設備，英國電訊商則警告，排除華為的做法或導致英國5G服務延遲推出。追溯英國「棄用華為論」到過去數月形成的「五眼聯盟與中國脫鈎」（五眼脫中）敍述可以發現，背後推手其實是美英右翼勢力。 撰文：黃伯農

美國全力打壓華為，暴露了其遏制中國發展的圖謀。（資料圖片／路透社）

從英國對外情報機構「秘密情報局」軍情六處（MI6）前總監索爾斯（Sir John Sawers）的言論可以發現線索：索爾斯在今年1月稱，英國已找到一個合理平衡點去限制華為在英國5G網絡的角色，不需排除它。英國情報機構已全面審查華為設備。

另外，索爾斯指出，中國已學會分化西方國家；歐盟已不能團結捍衛改善中國的人權狀況；美國和歐盟之間的分歧鼓勵了中國。美國未來新領袖需要創造一個團結日本、韓國、印度、歐盟、英國、加拿大和澳洲的聯合陣線，但須小心，不要走得太極端，使中國成為敵人，因為西方仍需與北京共同處理重要問題，包括氣候變化和規管國際貿易，唯有團結中國的經貿夥伴才可達到這些目標。他認為中國領袖應該明白一點：如果北京將自己的制度和標準強加於其他國家身上，將會付出代價。

圖為2020年7月20日，德國總理默克爾、西班牙首相桑切斯和法國總統馬克龍出席歐盟峰會圓桌會議，研究復蘇基金細節。（資料圖片／路透社）

疫情加速「脫鈎」敍述發展

「美中脫鈎」的概念早在美國確立，新冠肺炎疫情則使它更受重視：一方面，中國的行為再次顯露出中共的威權本質；另一方面，民主政體在疫情中不能透過全球供應鏈獲得足夠的個人保護裝備等，提醒了民主國家的政府和人民須確保製造戰略性商品的能力。

習近平所領導的中共利用中國經濟實力為地緣戰略武器，改寫了規則為本的國際系統。面對國內和國際社會對處理疫情爆發的批評，中共採取了更積極的防禦政策，利用世界各國對其經濟依賴去達到政治目的。當世界各國集中抗擊新冠肺炎疫情之際，中國則推動戰略性計劃去支配全球貿易和控制國際市場標準。

習近平所領導的中共利用中國經濟實力為地緣戰略武器，改寫了規則為本的國際系統。（資料圖片／新華社）

藉圍堵中國而維護美國霸權

2019年世界經貿數據證明特朗普政府的美中貿易戰效果成疑。全球首13大出口國家當中，只有中國、德國、荷蘭、韓國和意大利錄得貿易順差（見圖）。如果將內地和香港加在一起，中國總出口量差不多是美國的兩倍，入口量已超美國。英國仍是全球10大出口國之一，但貿易逆差卻是繼美國後的第二多。

我於是認為，近期英國的「五眼脫中」敍述跟過去幾年英國的「脫歐」敍述相似：右翼勢力以身份政治為手段，誇大及本質化英國和他者（即中國、歐盟）之間的價值觀對立和制度不可相容性，並將差異以學術和輿論建構成刻板印象。倡議「自由民主英國」須與「威權中國」和「貪腐歐盟」脫鈎之說，實際是想用政治權力去改變英國與德國、荷蘭、法國及意大利，和英國與中國之間的經貿實力差距。

作者簡介： 黃伯農 英國巴斯大學 政治、語言及國際研究學系副教授

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上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《美英右翼勢力的「五眼脫中」敍述》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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