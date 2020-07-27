英國政府上周宣布，為俗稱BNO的「英國國民（海外）護照」持有人擴充以極為寬鬆條件申請入籍的權利；當局美其名曰「承擔道義責任」，但明眼人都明白，這是一餐涉及龐大利益的「大茶飯」，既可吸引有財有力的「高質移民」，又可借助大量他們帶去的生產和需求改善經濟困局——然而，不少香港人似乎仍然蒙在鼓裡，甚至對「雙重國籍」趨之若鶩，以為「BNO在手，進可攻，退可守」。

其實，這種猶如「食兩家茶禮」的做法，以往早就引發不少爭議，最普遍的質疑是，「雙重國籍」持有人未必擁有「本土忠誠感」，甚至產生「香港疏離感」，但他們卻可以「食兩家茶禮」，享有特區政府提供給香港市民的各種福利政策和政治權利——歸根究底，問題源於中央政府和特區政府從沒好好解決「雙重國籍」的渾沌，繼而建立一套專屬於「中華人民共和國香港特別行政區」的公民制度。有內地法律學者斷言，假如英國一意孤行，全國人大常委會極有可能啟動釋法程序，徹底貫徹《中華人民共和國國籍法》的「單一國籍」原則，不再默許「雙重國籍」，全面抵制BNO。