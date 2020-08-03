香港大學校務委員會於上周二（7月28日）舉行例會，認為法律系副教授戴耀廷涉及佔中案構成「行為不當」（misconduct），並以18比2大比數表決即時解僱其終身教席。戴耀廷隨即在社交平台聲稱解僱決定由「大學以外的勢力」干預而成，標誌「香港學術自由的終結」。
然而，「學術自由」能否等同大學教師的「免死金牌」，容許他們可以不受約束地公開發表極具爭議的言論，甚至發起嚴重影響社會安定的違法運動？「學術自由」又是否「神聖不可侵犯」？《港區國安法》實施之後，「學術自由」的生存空間真的會大受影響？
上周二，港大校委會以大比數表決通過即時解僱戴耀廷。（資料圖片／李澤彤攝）
2019年4月，戴耀廷因「佔中案」被裁定「串謀犯公眾妨擾罪」、「煽惑他人犯公眾妨擾罪」罪成， 判監16個月。（資料圖片／張浩維攝）
香港教育工作者聯會會長黃均瑜指，當戴耀廷就政治及社會活動在公共、社交領域發表意見時，那就是「政見」，已超出了「學術自由」的範疇。（資料圖片／吳鍾坤攝）
「學術自由」能否等同大學教師的「免死金牌」，容許他們可以不受約束地公開發表極具爭議性的言論，甚至發起嚴重影響社會安定的違法行動？（資料圖片／羅君豪攝）
上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《剖析「戴耀廷被解僱」 「學術自由」成為所欲為的「保護傘」？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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