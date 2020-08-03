香港大學校務委員會於上周二（7月28日）舉行例會，認為法律系副教授戴耀廷涉及佔中案構成「行為不當」（misconduct），並以18比2大比數表決即時解僱其終身教席。戴耀廷隨即在社交平台聲稱解僱決定由「大學以外的勢力」干預而成，標誌「香港學術自由的終結」。

然而，「學術自由」能否等同大學教師的「免死金牌」，容許他們可以不受約束地公開發表極具爭議的言論，甚至發起嚴重影響社會安定的違法運動？「學術自由」又是否「神聖不可侵犯」？《港區國安法》實施之後，「學術自由」的生存空間真的會大受影響？