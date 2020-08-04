港大教務委員會上周二（7月28日）以18比2大比數通過即時解僱戴耀廷。有論者認為該決定踐踏大學「學術自由」——不過，「學術自由」就是不受約束的神聖鐵則嗎？事實上，每當它與國家安全、社會規範和行政制度出現衝突時，都會被權力機關重新劃定範圍——這又是否「踐踏」了大專院校的「學術自由」？