撰文：黃舜煬
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港大教務委員會上周二（7月28日）以18比2大比數通過即時解僱戴耀廷。有論者認為該決定踐踏大學「學術自由」——不過，「學術自由」就是不受約束的神聖鐵則嗎？事實上，每當它與國家安全、社會規範和行政制度出現衝突時，都會被權力機關重新劃定範圍——這又是否「踐踏」了大專院校的「學術自由」？
回頭看戴耀廷事件，他近年既未有顧及他作為港大副教授的社會地位，亦未有顧及港大的聲譽，就在共領域中發起違法的「佔領行動」，理應為其行為承擔責任。（資料圖片／張浩維攝）
自《港區國安法》實施之後，香港的學術界仍有多少自由研究、發表言論的空間？「學術自由」的生存空間會不會進一步受影響？（資料圖片／梁鵬威攝）
上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《剖析「戴耀廷被解僱」 「學術自由」成為所欲為的「保護傘」？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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