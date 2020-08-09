新冠肺炎｜迎來普及社區檢測　健康碼和中醫藥抗疫離我們多遠？

隨着政府決定在香港實施新冠病毒全民自願普及檢測，市民期望的果斷抗疫措施，終於在中央的支持及兩地專業團隊的合作下開展。大疫當前，醫療衞生的專家學者一直提供各種醫學上的重要專業意見，無奈公共衞生不只是醫療衞生問題，還有許多社會、經濟、民生的因素，政府必須通盤考慮，作出艱難決定，平衡各種措施帶來的可能影響，否則就是解決了醫療衞生問題，也解決不了同時威脅市民生活安全和健康的社會經濟問題。在世紀疫症之前，因地制宜，因時制宜，一切都是：「只有更好，沒有最好」。 撰文︰黃炳逢

全民普及檢測不代表就能馬上解決問題，必須有切實可行的配套方案和措施。（資料圖片／羅國輝攝）

有了全民普及檢測，不代表問題就能馬上解決，必須有切實可行的配套方案和相應措施，雷厲風行，方能有效找出感染人群和傳播路徑，爭取時間，等待有效疫苗和治療方法的來臨。作爲一名一直在關注疫情發展的普通香港市民，希望政府把握好這次全民普及檢測的機會，在以下幾個方面採取果斷行動：

一、單純是讓市民自行採集深喉和鼻咽樣本，特別是長者，必定產生準確性問題，如果是帶病毒者因爲採樣的方法有誤而產生假陰性現象，讓市民和社會產生誤判，也是公共衞生的重要風險，雖然政府和社會各界在實施有效採樣的能力和資源有限，但必須盡量降低這種風險，讓檢測準確性最大化，建議政府還是盡量安排高風險和需要幫助的人群，例如長者、病人和養老院社等等，接受醫護或受訓練人員的採樣。至於一般市民，亦應該盡量安排受訓人員採樣，儘管這樣可能在數量和時間上滯後，但也比大規模而不準確的監測要好，因爲市民檢測完畢也不代表不會在社區再受感染，倒不如更準確追尋受感染者，集中安排隔離和治療，盡量減少傳染源頭。社會各界也要努力配合政府動員，增加有效採樣人員的數目，甚至提供及時的線上線下培訓，招募有基本衞生知識的志願者參加，包括退休醫護和社區機構人員等等。私營醫療機構、診所和相關醫護人員也可以配合，以市民可以接受的最低服務費用，多管齊下，為市民進行採樣。如果真是在想盡辦法後也滿足不了採樣人員的需求，在公共衞生的緊急關頭，向中央政府及内地相關機構求助也無可厚非，況且内地大規模採樣的經驗豐富，總比坐以待斃好！

二、有了大規模的全民普及檢測，如果不配合健康追蹤識別，也浪費了龐大的檢測資源，政府可以認真考慮建立健康碼系統，使完成檢測而結果呈陰性的市民在合理時間内被識別，進入某些高危場所工作或活動，盡量減少交叉感染，特別是在醫院、護理院、診所、老人院等等地方工作的人士，維持社區的重要醫療服務。不同機構也可根據這個健康識碼系統，訂立各自的疫情防控措施。雖然有了陰性檢測結果不代表不會再受到感染或傳播給他人，但最少可以盡量降低不可控的人員流動。内地較早就使用健康碼，產生一定的效果，香港可以借鑑。由於香港有部份市民擔心健康碼的私隱問題，建議可以自願使用，並在系統採取有效的私隱保護技術。香港作爲智慧城市的典範，必須具備相應的技術能力處理這樣的重大公共衞生事故，這次疫情也是一大契機，把這方面的系統完善。

如果全民普及檢測不配合健康追蹤識別，也浪費龐大的檢測資源。圖為浙江杭州地鐵站進站口樹立的健康碼。（中新社）

香港健康碼系統的建立，政府應該尋求中央及各省市認可，把它用作安排香港和内地出入境的健康依據，在疫情期間讓合理限期内獲得健康監測認證的港人，進入内地，重啓政府先前與内地和澳門的健康碼計劃。這個計劃早前暫信了，現在許多港人沒有跨境的健康認證安排，盼望類似制度盡早出台，正好趁着這個普及檢測的機會盡快推行！内地與香港的經濟、民生命脈相連，不及早解決兩地人員、物資的進出問題，如果疫情再不受控，可能產生的重要生活物資供應問題、企業生存問題、產業停頓問題等等，不容小覷，其破壞力不亞於病毒所引致的傷亡。

三、内地在治療新冠病毒方面的經驗值得借鑑，全球有目共睹，特別是在使用中醫藥減低死亡率及減少患者從輕症變爲重症方面，發揮了積極作用。中央的專家小組也大力提倡中西醫結合的療法。民間採用中醫藥預防方面，在從前非典（沙士）時也發揮過一定作用，可惜一直沒有看到香港在這些方面積極研究及推動，吸收内地在中醫藥參與治療方面的寶貴經驗。現在大部份因爲新冠病毒而死去的病人，都是長期病患的長者，爲什麽就沒有人強烈建議使用中醫藥作爲治療的選項及輔佐呢？希望香港不要等到疫情失控時，才考慮中藥的價值。

香港健康碼系統的建立，政府應該尋求中央及各省市認可，把它用作安排香港和内地出入境的健康依據。（美聯社）

現在香港終於要求中央在建立方艙醫院和大規模檢測方面提供協助，正視香港疫情發展的危機，也應該同時引入内地的中醫藥治療方案，給病人們多一個選擇，或減輕西藥產生的副作用，動員中醫藥的學界及業界，配合政府工作。由於大規模檢測後有可能出現大量無症狀患者，甚至等待入院治療的輕症患者，與其讓他們等待入院或發病而得不到及時治理，爲什麽不能積極組織中醫藥的力量參與。香港各處遍佈中醫診所和註冊中醫師，在疫情期間也不停診症，這股龐大醫療力量政府有真正重視過或動員起來嗎？奇怪香港沒有像内地一樣，推出由中央疫情防控領導小組認可的「三藥三方」治療方案。感覺上中醫藥界好像被冷待，也沒有騰出一點空間讓他們積極參與，沒有相關官員試圖統籌相關事宜。難怪不少中醫師也意興闌珊，對政府有效運用中醫藥助力公共衞生不抱有很大希望！

四、香港在大規模病毒檢測方面確實有點滯後，雖然大家都知道做類似全民檢測或普及檢測有許多後勤和支援問題要考慮，包括醫療系統的負荷，但政府應該在新一波疫情爆發前就做好準備，不把全部精力集中在隔離措施，況且大型檢測在中國内地和美國也有一定經驗，如果能在這波疫情前先知先覺地作出統籌，就可能沒有現在這樣被動。大家在議論應該使用國外或内地生産的測試劑時，筆者發現除了外國和内地生産的測試劑，原來香港本地的生物科技團隊早就研發出病毒測試劑，而且比其他生産商的敏感度更高，更能配合大規模的混合樣本檢測方法，但我們未嘗聽到政府的相關部門大力推廣和應用，在外國與内地提供的測試劑之間提供多一個本地的選擇，發揮本地生物科技的成果。難怪不少本地科研機構慨嘆政府從不像其他政府一樣給與充分和大膽的支持。如果是内地或美國政府，可能早在研發成果出來時，就優先在本地使用，並以最大的力度支持。面對重大疫情尚且如此，其他時候更不用説。所以不少香港創新科技，還是寧願選擇到内地或外國去尋找更大的空間。

有句話説得好︰許多事情不是能不能做的問題，而是想不想做；想做有千萬個辦法，不想做有千萬個理由！大疫當前，本來就不是常態，如果還是平常的文山會海、繁文縟節、官僚程序去處理，市民就只能吃大虧了！

黃炳逢 香港健康科技發展中心主席 香港社區護理學會副會長

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