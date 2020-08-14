分拆科技巨頭之說近年甚囂塵上，比起立即分拆這些公司，美國參議院情報特別委員會副主席Mark Warner更希望大家思考如何加強競爭。他主張監管機構更應該促成變革，包括提高公司處理用戶數據的透明度：「你應該能夠每月或每季知道你的數據價值，這樣我們就能擺脫這些服務是以某種方式免費提供的錯誤說法。他們取得數據，然後用來獲利。這沒有什麼錯，但是，我們作為消費者，至少應該知道這些數據的價值。」

他也設想：「如果我們具有數據可移植性，即是如果你對YouTube或Facebook的使用方式感到厭倦，應該能夠輕鬆地將數據移至新平台，並且仍然能夠與仍在使用Facebook的朋友相互交流。」他強調，真正的變革不單純在於分拆：「在立即或預設加入分拆的陣營之前，我寧願先使用一系列有利於競爭的規則。」

歐盟雖然過去曾「重金」罰款Google，但未有從根本上真正促進競爭。（Getty Images）

事實上，這一點正是歐盟近年規管科技巨頭的一大教訓。歐盟委員會在2017至2019年間，三次裁定Google違反反壟斷法，共罰款約82.5億歐元。但是，每個案例都耗費數年時間，而且只是罰款而未有勒令Google作出相應改變，或有任何措施配合恢復競爭，變相給予Google充足時間來確保自己在網上廣告、智能手機軟件和互聯網搜尋的主導地位。

而且，曾代表Google競爭對手的反壟斷律師Thomas Vinje指出，在調查和審訊的過程中，Google善用辯護權利，「當裁決在多年後才正式定下來，Google已經達成目標，將競爭對手趕出市場並成為霸主。」例如歐洲購物格價網站Kelkoo本是市場先驅，2011年因Google推出類似搜尋服務而流量大減。雖然Kelkoo的投訴最終獲歐盟受理，但期間它在德國、丹麥、荷蘭、瑞典和西班牙的辦公室相繼關閉，解散逾150名員工。

此外，即使法例嚴格，缺乏資源也是徒然，這正正是《一般資料保護規範》（GDPR）的問題。兩年前推出時，被譽為史上最嚴苛的網上私隱法例。然而，自法律生效以來，Google是唯一受到處罰的科技巨頭，罰款5,000萬歐元也不過是其每日銷售額的十分之一。德國數據保護局主席Ulrich Kelber坦言：「我們缺乏執法能力。大多數歐洲政府沒有向數據保護機構提供足夠的資源。」

歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager），正以更進取的新方式，帶頭遏制科技巨頭壟斷。（Reuters）

經歷這些挫敗，歐洲監管機構和立法者在過去一年，共同制定針對科技公司業務的新法律，以助調查科技公司。例如草擬中的《數碼服務法案》（Digital Services Act），將為搜尋引擎、市場、社交網絡和應用程式商店等劃定更多業務界線；研究禁止亞馬遜、蘋果和其他公司在其網店為自家產品提供特殊待遇。

歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）正在推動其他新的規管方法，如援引一項較少用的「臨時措施」，迫使科技公司在完成反壟斷調查之前，不能延續某些商業行為。英國政府正在制訂一項法律，迫使Facebook允許其服務更容易與社交媒體競爭對手交互使用，並促使Google向規模較小的競爭對手分享某些搜尋數據。德國政府正在辯論一些新規例，例如限制科技公司利用自身在某個領域的優勢進入另一個新市場。

（節錄）

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《修正過時法規 應對科技巨頭》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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