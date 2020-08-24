新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，香港亦無法倖免，港府表示即將推出第三輪「防疫抗疫基金」，以各種方法為民紓困，只是長貧難顧，如何妥善分配資源，讓公帑用得其所，這些都是政府需要面對的難題。全球不乏穩企業、保就業的例子，同被疫情困擾的新加坡亦推出「僱傭補貼計劃」（Jobs Support Scheme）、「冠病疫情薪金補貼」（COVID-19 Support Grant）等措施，有系統地分配資源，嘗試救市又救人。

當地政府以受疫情影響程度劃分企業，再按25%、50%及75%的資助比率向企業發放薪金津貼，每名本地員工每月最高可獲4,600新加坡元（約2.6萬港元），為期十個月，惟新加坡4月爆發外勞宿舍疫情，當局遂在首筆津貼劃一資助75%僱員薪金，並發放一筆額外的薪金補助，而針對一些禁止開業的行業，當局會向僱主提供75%薪金津貼。

新加坡政府按各行業的受影響程度而進行補貼，能更準確地把資助花在有需要的行業上。（Getty Image）

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《新加坡如何成功救市又救人》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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