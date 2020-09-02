一場新冠疫情，令大都會完全變了味兒，街道冷冷清清，公共交通上人影疏落，商場死寂，再沒有夜生活。在一些國家，由於都市感染率較高，人們更開始嚮往鄉郊生活，甚至質疑大都市會否沒落。 傳染病無疑是一場災難，不過，也可能會促使人類文明的進步。十九世紀，倫敦經過霍亂等傳染病肆虐後，建立起下水道網絡。香港1894年爆發鼠疫後，港府為減低居住密度，清拆太平山街大片土地，並興建卜公花園。到如今，新冠肺炎全球大流行後，都市設計又有什麼新的演進？都市生活又有什麼重大的改變？ 撰文︰方蘅

逆城市化興起 大都會或萎縮

今年3月，紐約市疫情爆發，全城封鎖，富人紛紛逃離，即使如今疫情趨緩，城市重新開放，許多人仍搬到長島等地避暑。7月5日，美國《國會山報》（The Hill）報道，估計25萬紐約居民將永久遷往郊區，另有200萬人口可能永久搬離紐約州，並且已有超過1.6萬名紐約市區居民搬到了屬於康湼狄格州境內的紐約郊區。

而在德國，房地產市場交易網站ImmoScout24的數據顯示，今年5月，農村房產賣家收到的詢問比去年同期多了50％；7月中旬，農村房產均價約為每平方米2,370歐元（約21,886港元），比去年上漲8%，待售屋供不應求，需求比供應量高出25%。4月每周訪問量達800多萬次的另一個房地產門戶網站seloger.com指出，在法國，巴黎地區的看房意願呈跌勢，而外省地區卻總體增加了5%，其中，布列塔尼（Bretagne）地區更大漲17%。

在封城措施下，人們厭倦了被關在屋子裏的生活，渴想鄉間的花園、露台和寬闊的空間。（新華社）

獨立智庫智人研究所（Institut Sapiens）創始人、經濟學家奧利維耶˙巴博（Olivier Babeau）認為：「新冠疫情可能會打破城市化邏輯。都市雜亂擁擠，地鐵和公交的空間根本難以做到保持社交隔離，令某些人難以忍受，尤其是那些本就嚮往田園生活的人。」

新冠疫情最初爆發於大城市，鄉郊相對來說較為安全，人們於是開始質疑城市人口會否過度密集，並且興起到鄉郊避疫的想法。然而，隨着疫情的發展，鄉村也受到波及。到8月，美國白宮冠狀病毒工作組協調員比爾克斯（Deborah Birx）稱，狀況已與3、4月不同，疫情也蔓延至農村了，故此一樣需要戴口罩。

有人覺得大城市人口密度大，比人口密度低的鄉郊容易爆發疫症。不過，上海交通大學特聘教授、中國發展研究院執行院長陸銘認為，疾病傳播跟人口密度雖有關係，但關係並不大，因為人口密度是指群聚意義上的密度，即使在鄉郊，如果群居聚集也一樣會導致疾病傳播。相反，在人口密度高的大城市，只要不聚集，就可避免傳染疾病。

他以韓國為例說，疫情最先大規模爆發的並不是人口最為集中的首爾，而是大邱和慶尚北道地區；意大利的爆疫也不是以羅馬為主，這些都說明，最關鍵的是防控，而不是城市的人口密度。另外，內地新冠肺炎之所以傳染開去，還在於春節期間返鄉人口流動頻繁，如果人人都留在自己的原居地，也不會令疫情擴散。至於後來疫情成為全球大流行，如大家所見，則是在於全球化下，各國、各地區間人流往返頻繁，難以阻截。

韓國疫情最先大規模爆發的並不是人口最為集中的首爾，而是大邱和慶尚北道地區。圖為韓國軍方人員在大邱市一處集中隔離大樓周邊消毒。（路透社）

既然城市沒有原罪，不必然是造成疫情的禍首，照道理，疫情過後就會自然而然地恢復活力。有人就提出，人們恐怕難以擺脫城市。人類歷史一直循着城市化的路子走來，城市愈來愈大，聚集的人愈來愈多，可見，城市本身有它的魅力。

二戰以後到上世紀七十年代這段時期，紐約、倫敦等城市的人口曾一度減少，那主要是因為當時歐美很多城市仍處在工業化階段，大量的工作崗位位於城郊，而且，交通設施得以改善，汽車普及，令人覺得住在城郊也沒有問題。

但在八十年代以後的三十多年裏，人口再度向大城市靠攏，且向大城市的中心城區集中。城市的知識型經濟吸引高質素、高消費的人才聚集，諸如餐廳、咖啡館、娛樂場所等各種服務產業應運而生，提供的優質服務非鄉郊所能及。大城市的服務業佔比遠遠超過小城市和鄉郊，人均GDP愈高的地區服務業佔比愈高，因為人們的收入增加，消費就增加，而愈多人聚集，服務設施的成本就愈低。

有人就覺得，習慣了都市生活的人是離不開那裏的優質服務的，所以，不用擔心都市會因一次疫情而沒落。歷史上，都市屢次出現疫症都會恢復生機，而且都市還愈來愈大，密度愈來愈高，這次也不例外。

有些人嚮往鄉郊生活，遷離大都市，轉往中小城市或大城市周邊的郊區小城鎮生活，即所謂的「逆城市化」。（美聯社）

不過，即便是在新冠疫情前，另一種趨勢也不容忽視—有一些人嚮往鄉郊生活，遷離大都市，轉往中小城市或大城市周邊的郊區小城鎮生活，即所謂的「逆城市化」（counterurbanization）。社會趨勢專家Joel Kotkin今年3月27日在《Tablet》雜誌上撰文指，即使在疫症前，美國大都市如紐約、洛杉磯、芝加哥等也在流失人口，自2010年起，全美人口增長有90%發生在鄉郊，就連千禧世代也從大都市遷出。又如改革開放後，中國內地持續有人遷居「北上廣」（北京、上海、廣州），但近年卻出現「逃離北上廣」的趨勢。這主要是因為大城市生活成本較高，居住環境又不及鄉郊之故。

到底有多少人離不開城市，又有多少人要逃離城市？

上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《疫症促使改變 都市生活形態新想像》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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