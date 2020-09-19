特朗普2016年當選美國總統後，其反對者已認定美國的「百年民主老店」稱號岌岌可危，若他能在今年11月擊敗民主黨候選人拜登續任四年，情況更不堪想像。即使如此，民主政治仍然未死，劍橋大學政治學教授大衛．朗西曼（David Runciman）在《民主會怎麼結束》（How Democracy Ends）一書中形容，今天民主政治陷入了「中年危機」。朗西曼估計，到了2053年1月，美國依然可以舉行民選總統就職典禮。若然美國這個民主大國未死，其他民主國家相信亦不會倒下。 民主的「中年」就好像人到中年一般，身上的擔子變得重了，少了「少年」的衝勁，要改變或革新思維顯得有點力不從心——眼見身邊的一切因科技發展而急步向前，「中年」民主想追趕卻又追不上。但「中年」不等於「末路」，民主的未來仍然多變，可能轉差，亦可以轉好，甚至可能與人類一樣能隨着生物科技的進步而長生不老。即便最終走向消亡，也可以有不同的表現方式，過程亦可以很漫長。但有一點須強調，民主死亡不等同人類死亡，在民主政治以外，人類仍可以有其他分配權力和組織社會的模式。

現代民主制度靠選票選出國家領袖，但卻似乎難以解決種族與社會矛盾。（Getty Images）

對科技有一絲希望

具體來說，民主的「中年危機」最明顯的徵狀是未能顧及民眾利益、不獲民眾認同。政黨本來是社會的黏合劑，但現在很多國家和地區繁榮不再，政黨要麼老態，要麼只懂開空頭支票，難再取信於民，任由遭身份政治主導的政治體系撕裂社會。

在朗西曼眼中，政變、大災難和科技接管是民主政治面對的三大挑戰。

若果民主政治—嚴格來說是代議制民主—這麼不濟，朗西曼有什麼藥方可醫治它的中年危機？他否定了回到過去雅典式直接民主的時光，因為社會經濟結構大不同。他亦反對知識精英治國（epistocracy），由懂得最多的人決定我們應該往哪裏走，例如給教育水平最高的人多一張選票；或如《反民主》的作者布坎南（James Buchanan）提出，藉着考試篩走愚民。朗西曼對精英治國最大的批評是，精英也是人，也會犯錯，而民主制度可以避免社會陷入最差的境地，而且可以糾正問題。再者，知識精英很容易退化為技術官僚，被機器和制度牽着走。

朗西曼認同在世界各國推動各式民主實驗，例如冰島收集全民意見制定新憲法（雖然未獲國會確認）、城市啟動參與式預算、政黨利用軟件和程式決定政策等。然而，這些實驗規模太小，這個地方行得通，其他地方未必可行；城市行得通，鄉村未必；技術官僚認為可以，工人卻不認同。

在幾種未來想像中，朗西曼源於往例，反對精英治國和務實威權主義，但出於未知，他對科技樂觀，認為科技發展空間仍很大，有機會帶領人類解放。科技或許會令反烏托邦的一天來臨，但人類能夠想通想透各種未來情景，集民間智慧阻止悲情出現。也許，公民黑客會成為人類未來的守護者。

冰島推動各式民主實驗，例如政黨利用軟件和程式決定政策。圖為雷克雅未克著名景點哈爾格林姆教堂。（Getty Images）

惟欠經濟分析角度

朗西曼的睿見在於點出今天的民主危機跟二戰前的不同，科技加速社會演變，猶如戰時的民眾號召力減弱，民主制度本身亦成長不少。過去雖是今天的良師，但政治人物和民眾高呼回到過去、讓國家再次強大，如果不是缺乏想像力，就是自我哄騙。他認為，對探索新民主形態更有用的是，不要排除參考其他非代議民主制度。然而，本書雖討論了政治民主、科技轉變和災難威脅，在經濟層面卻零敲碎打。朗西曼留意到科技巨企近乎「無王管」，提到過往透過加強勞工和福利保障強化民主體制、未來實踐參與式預算，但就僅此而已。

歷史告訴我們，民主不應局限在國會，亦不只靠新聞自由、言論自由等支撐。上世紀七十年代起流行的新自由主義浪潮帶來公營服務私有化、大企業稅項減免、職位零散化，令中產階級下流等。經濟政策失誤，民眾自然對政府和民主制度失望，為民粹主義播種。

代議制民主有助協商和尋求共識。圖為英國國會。（美聯社）

代議制民主當然有不少好處，包括有助協商和尋求共識，但在講求快速的科技時代，它失去昔日的光環，未來實行代議民主的政體數目難有進賬，甚或減少。任何政治制度也要保障經濟民主，以助人民充權，減少人民的疏離感和原子化，團結社會。很多學者都提供前瞻性的建議，例如工人擁有企業股份、參與決策權，視全民基本收入為權利而非救濟，保障集體談判權，都是值得嘗試的方案。國家缺乏經濟方略，任何制度也終究不能取悅民眾。

在這場世紀大疫症及環球經濟遭衝擊後，期望朗西曼能增添科技和經濟對政治影響的論述，檢視民主制度的未來。更希望各地民主政體能意識到「中年危機」，汲取教訓，走向更精彩的未來而非衰退。

劍橋大學政治學教授暨政治與國際研究系主任，英國知名政治評論家大衛．朗西曼著作《民主會怎麼結束》。（資料圖片）

《民主會怎麼結束》 副題：政變、大災難、科技接管 作者： 大衛．朗西曼（David Runciman） 譯者： 梁永安 出版：立緒出版（台北） 出版日期：2019年1月

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《《民主會怎麼結束》陷入了中年危機的民主政治》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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