GPT-3是OpenAI在7月中發布的最新一代、最大的AI語言模型。它經由多達45TB的文字數據來訓練，主要是來自互聯網的內容，例如巨型網絡數據庫Common Crawl、英文維基百科（Wikipedia）、人氣論壇Reddit、電子書、各種網頁等。因此，它的訓練數據不僅包括新聞報道、社交論壇帖文、食譜、詩歌等，還包括編程手冊、同人小說、宗教預言等幾乎可以想像到的任何文體。

不少測試者利用GPT-3作文學創作，例如以推理小說家Raymond Chandler的風格寫出哈利波特為主角的劇本。（《哈利波特》劇照）

「創意」與人類無異

GPT-3是非監督式學習者，會從未經標記的數據中自行「學習」語言。某程度上，它其實是在統計—找出某個字句之後接上某個字句的機率，例如「紅」之後有多大可能接上「玫瑰」。OpenAI希望以GPT-3來完成一個簡單任務：經「小樣本學習」（few-shot learning）後，即給予一定的初始提示字句下，猜測接下來最有可能出現的文字。

最近，Twitter上就有不少測試者分享測試成果。例如著名風投基金「創始人基金」（Founders Fund）的投資者Delian Asparouhov以一份有關醫療保健投資的備忘錄為開頭，由GPT-3自行撰寫有關監管障礙的討論；有些測試者則成功用GPT-3轉換文字風格，例如把充滿粗言穢語的評論轉換成有禮貌的意見，或把大段文字簡化為摘要；更有測試者把GPT-3用作資訊搜尋引擎，例如倫敦帝國學院醫科生Qasim Munye用它解答健康問題。

有學生以GPT-3撰寫虛擬網誌，以假亂真，一度在Hacker News成為熱門。（Liam Porr）

另有一些測試者發揮創意，不但把GPT-3用作聊天機械人，甚至用來模仿古人以徵詢意見，例如有測試者生成了一段人工智能先驅圖靈（Alan Turing）和數學家Claude Shannon之間的虛擬對話，中途更被哈利波特「亂入」。也有一些測試者進行文學創作，獨立研究者Gwern Branwen生成了小說、詩詞等多篇作品。GPT-3甚至可以生成各種類型的文本，包括結他譜或電腦程式碼。

不少測試者都對GPT-3的能力大為讚賞。Asparouhov覺得它就像「提供了10,000個願意與你交談的博士」；Munye認為：「從創意而言，很難與人類區別。」事實上，美國加州大學柏克萊分校計算機科學系學生Liam Porr上月中成功以GPT-3建立一個完全虛假的網誌騙過網民，其中一篇文章更於上載數小時後獲瘋傳，並登上黑客新聞網站Hacker News熱搜榜首名，甚至有人「訂閱」。留言的數十人中，只有三、四人懷疑它可能是由演算法生成的，這些評論很快遭到其他用戶「負評」。

有學者發現，從人類網上言論學習的GPT-3，同樣承襲了種族和性別偏見。（Getty Images）

言論承襲人類偏見

問題是，GPT-3的教材中包含了人類的不當言論，因此，它可能會生成出充滿性別歧視或種族主義的偏見乃至仇恨言論。Facebook AI主管Jerome Pesenti便警告，其中一名測試者Sushant Kumar以GPT-3製成的Twitter帖文生成器可能會產生偏見內容。Pesenti以「猶太人」、「黑人」、「女人」、「大屠殺」作為提示來測試，並得出充滿刻板印象或偏激言論，例如猶太人「熱愛金錢」；女人「總是搞不清方向」；「黑對白就像是下對上」；「大屠殺在環保上很有意義」等。事實上，這些問題早見於GPT-2。OpenAI政策總監Jack Clark警告：「很明顯，如果這項技術成熟，也許只是一、兩年後，它可能會被用來創作虛假資訊或宣傳的手段。」

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《 AI寫作見「人性」 真正智能指日可待？》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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