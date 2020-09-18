受疫情所累，加上貿易保護主義升溫，都令糧食自給（food self-sufficiency）議題日益受到關注。所謂「糧食自給」，就是毋須依賴進口，亦即毋須受制於隔離檢疫，單靠本地供應、不假外求，亦能滿足本地人的糧食需要。

承接上文：疫情掀新一輪糧食危機 2030年「零飢餓」淪不可能任務

自給率百分百不等於無人捱餓

聯合國轄下糧食及農業組織（FAO）特別補充，糧食自給跟糧食安全是兩個概念，不能混為一談。有些地方的糧食供應縱然達標，本地人民仍可能墮入飢餓和營養不良之窘境。綜合來說，FAO表示，自給率低而糧食安全的，包括日本、英國之類；自給率高而糧食不穩的地方，包括印度、乍德等地；最慘不忍睹的，乃是自給率低兼且糧食不穩，即如利比里亞、津巴布韋等貧窮地方。

部分地區糧食自給率高，卻仍無法保持糧食穩定。

據統計，目前全球有約一成半的人口依賴外來進口食物，主要集中在北非、阿拉伯、南美的安第斯山脈一帶，以及如香港、新加坡般缺乏天然資源的地方；若然人口持續增長，農業生產卻無突破性發展，至2050年，相關地區的依賴率料將增至多達50%。

內地預警2025年或現糧食缺口

中國社會科學院農村發展研究所日前發表《中國農村發展報告2020》，不諱言指中國雖於保障糧食安全、促進農業轉型升級等取得顯著成效，但農村發展仍面臨着諸多矛盾和問題，近年來，農民種糧積極性下降、持續增收難度變大、老齡化日趨嚴重等問題引起高度重視，其中，隨着城鎮化發展，農業就業人員比重將降至20%，而鄉村高齡人口將超過25%。

該報告預警，到「十四五」期末，即2025年，內地可能出現近1.3億噸糧食缺口，三大主糧缺口將達2,500萬噸。中國雖然地大物博，可是人口眾多，耕地亦嚴重不足，須以僅佔全球9%的耕地和6%的淡水去養活佔全球20%的人口，故此，確保糧食安全及人民溫飽，千年以來一直都是國家的一大難題。

2025年，內地可能出現近1.3億噸糧食缺口。（Getty Images）

香港呢？政府統計處年報顯示，2018年香港入口食米達30.8萬公噸，提取量同為30.8萬公噸，意味相關主糧自給率是0%。背後原因，參照漁農署資料，乃過去數十年間小規模密集的蔬菜生產逐漸取代了傳統的稻米生產。饒是如此，蔬菜供應方面，對比同期80多萬公噸的入口量，本地耕種所提供的1.5萬公噸，自給率仍低至約2%。

綜合各地經驗可見，要達到100%糧食自給，實在遠非想像中容易，哪怕僅僅提高十個百分點都困難重重，更莫說一時三刻可以達標。

世界各地很少國家及地區可以做到糧食自給自足。（Getty Images）

更根本之法：提升農業生產效率

糧食自給縱是遙遠的夢，提高糧食產出卻始終無可厚非，各地政策還是爭取「盡做」。鼓勵「吃當季，食在地」正是出路之一，非但有助提振本地生產的市場活力，還可以減少運輸成本和碳排放。

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《 當提升自給率成多國國策 「糧食自主」乃國際大疑難》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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