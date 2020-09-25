上月底，馬斯克（Elon Musk）在其主持的一場網上直播中，以三隻小豬來介紹他創立的腦機介面（Brain-Computer Interface，BCI）公司Neuralink的最新成果。植入Gertrude腦部的，是Neuralink的最新BCI裝置「The Link」。The Link的體積比上一代大幅縮小，就如一枚硬幣，帶有1,024條幼線電極作為「通道」連接大腦收發訊號。馬斯克說它就像「在頭顱中有一個帶有絲線的Fitbit（健康運動智能手帶）」。他更笑言：「可能我現在已經裝了你都不知道。」

Neuralink把腦機介面裝置植入到豬隻Gertrude兩個月，馬斯克聲稱牠健康快樂。（Neuralink影片截圖）

從治療到與AI共生

馬斯克他聲稱其BCI植入裝置未來將可「糾正」腦部電子訊號，以「解決所有疾病，從記憶力減退到聽力受損、失明、癱瘓、抑鬱、失眠、極度疼痛癲癇、焦慮、上癮、中風、腦部損害」。

但Neuralink的目標遠不止於醫療。馬斯克說這可發展成某種心靈感應。他宣稱Neuralink最終要創建一種BCI通用裝置，用家可單憑「念力」打機、通訊，甚至呼召Tesla。他也坦言：「這聽起來愈來愈像《黑鏡》（Black Mirror）的劇情，如果你有BCI，所有編碼在記憶裏面的，你都可上傳。基本上你可以儲存、備份和恢復記憶，最終將它們下載到新的身體或機器身體中。未來將會很奇怪。」

最終極的目標，是以BCI實現馬斯克所謂的「與AI共生」。他曾多番警告AI的發展「可能比核武更危險」，是人類的「生存威脅」：「在物種的層次上，很重要的一點是，弄清楚我們如何與先進的AI共存。這樣，世界的未來將由全地球人民的共同意志所控制。」

神經科學家批無新意

不知道有多少觀眾會為馬斯克這些說辭感到興奮，但對神經科學家來說，Neuralink是次發布會並無新意。BCI早已在醫療上試驗，並不是馬斯克成立於2016年的Neuralink所發明。神經科學家已嘗試過把一些小型裝置植入人腦，以電子刺激神經和大腦區域治療聽力損失、柏金遜症等；也試過給少數因脊髓受損或中風等神經系統疾病患者植入大腦裝置，他們在測試中能夠用大腦控制機械臂、電腦鍵盤或滑鼠游標等，但未能做到更複雜的事情。

Neuralink真正受到神經科學家關注的原因，是學術界一直在用的BCI工具太過粗暴。他們所用的標準技術稱為「猶他陣列」（Utah array），是一塊帶有64個電極的晶片。單是將它放到大腦或取出都可能會損壞周遭組織，也不利於監察單一神經元或覆蓋較大區域。而且，使用上通常會有一、兩個大型「插頭」連着電線固定在頭顱上。這樣，Neuralink的突破就顯而易見了。

人腦的複雜性成障礙

問題是，在這項技術上的指數增長目標，是否BCI的應用發展所欠缺的？美國賓夕法尼亞大學深度學習神經科學實驗室（Kording Lab）研究員Ari Benjamin近日指出，Neuralink的真正障礙可能是人腦的複雜性：「當記錄了訊號，Neuralink將需要對其解碼。不論他們從中記錄了多少個神經元，終有一天會碰壁，因為我們對大腦如何運作缺乏基本理解。當你不了解神經編碼時，想要解碼傳達的目標和動作將十分困難。」

事實上，除了交出新的硬件設計之外，Neuralink此次提到的BCI潛在用途、AI的威脅、希望招聘人才等，大家都已在一年多前的發布會聽馬斯克吹噓過了，更重要的是，他們在腦科學研究上沒有交出任何成果。英國紐卡斯爾大學神經介面教授Andrew Jackson雖然肯定了Neuralink的一些成績，但也批評他們「沒有什麼革命性的東西」：「最大的挑戰是如何處理這些大腦數據。發布會在這方面頗令人失望，沒有展示出任何前人沒有做過的事。」

上文節錄自第232期《香港01》周報（2020年9月21日）《「三隻小豬」的啟示 新版腦機介面欲藉「豬腦」翻身》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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