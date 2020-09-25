Neuralink似乎在說，足夠的大腦訊號就能代表實際思想或記憶。他們可以測量電極採集的訊號，但從中知道意義、解讀出思想和記憶是另一回事。UCSF神經科學家Loren Frank指出：「記憶的儲存涉及腦細胞之間突觸（synapses）的大量化學反應。這可以透過大腦活動來改變，但它們本身不等同於大腦活動。」何況大腦的反應可以因人而異。例如荷蘭烏得勒支大學醫院（UMC Utrecht）助理教授Mariska van Steensel有兩名患者植入了腦機介面（Brain-Computer Interface，BCI），以思想操控滑鼠，在「漸凍人」患者身上有不錯效果，但對腦幹中風患者卻效果欠佳。

對於神經科學家而言，他們可以從大腦「讀取」出訊號，和將訊號發送回去「寫入」。但對於電腦工程師來說，讀寫是從儲存媒介中取得或放入數碼訊息。馬斯克的說法就像後者，將人腦等同電腦硬盤。然而，大腦不是硬盤，記憶也不是影片。Frank指出：「這想法確實來自電腦……但很抱歉，我認為這是生物知識上的失敗。」他解釋，神經電子的寫入根本不同於數碼寫入，神經元之間傳遞訊號的軸突（Axon），其激活閾值比神經細胞本身低，所以，在擊中目標神經元之前，沿Neuralink電極發出的訊號脈衝會激活其他一整個網絡的大量細胞。這還要先假設，你真的準確知道哪個神經元是你的目標。

Neuralink認為人腦就像電腦硬碟，可透過腦機介面讀取、下載和寫入思想，但有神經科學家指出，這種類比在生物上錯誤。 （Nuuralink影片截圖）

當要找出抽象的情感、記憶或思想，無人知道相關訊號是什麼。正如華盛頓大學神經科學家Greg Horwitz解釋：「如果想移動肩膊，我知道電極要放到哪裏。但如果要在大腦放置電極，令我投票給拜登或特朗普，我不肯定你應刺激哪個位置、或以什麼方式來實現這個目標。」

馬斯克沒有說的是⋯⋯?

科學內涵以外，Neuralink發布成果的方式也未能予人信心。例如他們只展示了三隻小豬，但沒有分享裝置植入豬隻後的詳細測試數據，難以令人得知Neuralink距離他們宣稱的潛力相距多遠。

Neuralink只在發布會上展示了，植入腦機介面的豬隻大腦活動訊號。有專家提醒，Neuralink未有提供仔細數據或研究；至今也未有治療疾病的研究，發布會上也沒有交待人體測試的時間表，或如何達至解讀記憶。（Neuralink影片截圖）

欠缺數據下，美國范恩斯坦醫療研究所（FIMR）生物電子研究副教授Timir Datta-Chaudhuri提醒，仍未足以證明Neuralink的設備安全：「他們對大腦的潛在損害輕描淡寫，但這種損害有時即使在人類中也不易觀察到，更莫說豬了。你不知道這頭豬現在是否有問題，或者其他豬有沒有覺得牠有古怪，而在社交上疏遠了牠。」英國紐卡斯爾大學神經介面教授Andrew Jackson也批評：「很不幸的是，他們以這種方式展示成果，而非發表可以對其主張仔細審查的同儕評審（peer-review）論文，但我估計，這是當神經介面走向商業領域時我們需要習慣的事情。」

我們也許更應留意什麼是Neuralink沒有說的。成立至今，他們還未提出過任何顯示可治療抑鬱、失眠或馬斯克在直播中提到的十多種疾病的數據；人體試驗也未有時間表。目前仍不清楚該公司對治療疾病有多重視。馬斯克當然也沒有解釋，腦機介面將如何帶來他所謂的全人類集體思想。

上文節錄自第232期《香港01》周報（2020年9月21日）《「三隻小豬」的啟示 新版腦機介面欲藉「豬腦」翻身》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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