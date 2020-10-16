近二十年新興經濟快速增長，加快了財富累積的速度，香港亦出現不少富裕的年輕收藏族群，他們憑藉科網潮賺下New Money；這一批年輕收藏家大多放洋海外，接受西方的美學思潮薰陶，現代主義、普普藝術、塗鴉藝術、街頭藝術都深入腦海，審美觀自然隨之而轉變；他們選擇以自己的喜好挑選收藏品，不同於以往Old Money家族累積財富的一代人喜歡古董字畫等傳統藝術收藏。 《香港01》周報找來城中三位年輕流行藝術收藏家，分享他們如何從收藏波鞋、時裝、玩具公仔開始，逐漸走進這繽紛的藝術堂奧。

富二代創造流行藝術私竇筆華棋Matt（32歲）

收藏流行藝術品年資：11年

在一幢擁有近六十五年歷史的尖沙咀唐樓遇上筆華棋，這天是富藝斯拍賣行（Phillips）借其唐樓單位作一場名為《Playtime》的拍賣預展，當然，拍品就是流行藝術家色彩斑斕的作品。單位內同場展出筆華棋的私人藝術收藏，當中包括日本噴畫大師空山基為NIGO繪畫的私人畫作、英國街頭藝術家Nick Walker及美國藝術家Tristan Eaton的畫作、英國RYCA的Star Wars十字架，以及琳琅滿目的人偶公仔。

他解釋說：「因為近二十年具影響力的組織及名人製造了這股潮流，蘇富比兩年前開始拍賣昔日的動漫手稿，六張叮噹、小飛俠漫畫手稿，拍出數十萬港元的天價，於是各家拍賣行爭相拍賣漫畫作品，逐漸成為風潮。」

筆華棋被喻為富二代流行藝術收藏家，閒來寫作與策展，問到一年大約花多少錢買多少藝術品，他屈指數算也嚇了一跳，不忘補充：「當然，我也會賣藝術品去換新的藝術收藏。」他說自己不愛玩名錶名車，專注投放資金在自己喜愛的流行藝術品。

由超合金到超級畫廊之路

Tim Yu（41歲）

收藏流行藝術品年資：19年

今年9月市道蕭條，令人眼前一亮的是中環置地廣場新開幕的一家流行藝術畫廊JPS Art Gallery。畫廊主人、充滿活力的Tim一身日本潮牌cap帽、寬身風褸、鬆身三個骨褲，配上特別版波鞋。前身為畫廊的旺角舊工廈現在搖身變成收藏倉庫，一櫃一牆密麻麻都是拍賣場上天價的流行藝術品，Tim站到掛在當眼處的一張最心愛作品面前，那是KAWS早期惡搞Calvin Klein的內衣廣告，模特兒是他喜愛的超模Christy Turlington。「早年在拍賣場上很便宜買回來，近年有幾個人出到200萬港元叫我出讓，我都不捨得，沒有什麼『頭暈身㷫』，是絕對不會出讓這幅心頭愛。」

Tim說現在還會一年花上七位數字去購買流行藝術品，主要是為畫廊買貨，也有些是自己的珍藏。「2001年回港工作，那時剛開始湧現不少潮流公仔，一見就愛上，先有Kubrick出品的《Planet of the Apes》系列，然後有MediCom出品的BE@RBRICK熊公仔。第一次就有KAWS，覺得眼睛是兩個交叉很有趣，又留意到KAWS在街頭玩Street Art，於是開始收藏其創作。」

「有一年婆婆過世，我就變賣了收藏的日本超合金及大膠公仔去辦後事，變賣的錢竟然還夠買一層樓。2008年全球經濟衰退，我也是靠變賣自己收藏的KAWS及BE@RBRICK熊公仔來維持生計。」

一件不賣的藝術狂熱份

Eddy Tsang（32歲）

收藏流行藝術品年資：9年

初認識擔任工程師的Eddy會覺得他比較一板一眼，家居也執拾得很有系統，牆上卻掛滿了澎湃的草間彌生畫作、加藤泉的神秘潛意識公仔、中國藝術家徐震有着非洲人面具的佛像、村上隆的太陽花作品、奈良美智的狗狗公仔……「我少年時代沒有收藏過波鞋或公仔，是那種很專注於讀書、很少玩的人。2011年有次在中環蘇豪等朋友吃飯，剛好附近有一家畫廊，就進去看一下，那次剛好是草間彌生及奈良美智等人的展覽，於是人生第一次買了一張草間彌生的限量版畫。」

Eddy解釋說，他這一代人都是看着這些潮流公仔長大，於是逐漸喜歡，成為同代人的品味；30歲成長以後，很多人都賺到錢，成為新富階層，他們都渴望收藏當年的記憶。

「我覺得這種藝術所以能觸動現代人，特別是40歲以下的收藏家，主要因為藝術家成長的愛好軌迹跟自己這一輩差不多，像KAWS跟我們差不多，年輕時喜歡玩公仔，成長以後懷念昔日的卡通人物，到後來結婚生子，畫作都變成抽象性的色彩圖案，就像每個年輕人的人生經歷，所以大家才會有認同感。」他說。

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上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《 新世代收藏家留住藝術記憶》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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