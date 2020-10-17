近年興起的流行藝術，可以說是一大批於街頭崛起、深受流行文化影響的「反叛份子」藝術家的集體成就，他們也成為當今年輕收藏家、博物館爭相競逐的對象，他們挑戰制度與戳破傳統的作品，不斷衝破高端藝術社會與窮街陋巷階層的文化樊籬。

隨着流行藝術收藏家的年輕化，年輕「富二代」和新富階級投入拍賣市場，拍賣會變得愈來愈有趣，拍賣品五花八門，街頭新銳藝術家出頭，潮流品牌波鞋手袋、玩具公仔卡通雕塑等，大牌明星、潮流教主、科網新貴、時尚狂迷紛紛出手，讓拍賣會不時出現令人瞠目結舌的成交價，像NIGO估價1,000港元的波鞋，結果拍出10多萬港元，奈良美智設計的一條WOW海灘大浴巾則拍出12.5萬港元，這其中當然有着不少故事與「天機」。

奈良美智設計的一條WOW海灘大浴巾拍出12.5萬港元。（蘇富比圖片）

名人收藏效應

蘇富比拍賣行近年準確拿捏這股流行藝術風潮，先後找來NIGO及韓國組合BIGBANG成員T.O.P在拍賣會合作。香港花旗集團私人銀行藝術顧問專家胡以迪對「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專場的現場情況如此描述：「這些酷炫的80後、90後買家都穿着衛衣，拍賣現場突然變得嬉皮起來。」2014年的「NIGO：一生二命」拍賣NIGO的珍藏紀念品、鐘錶、家具，108件拍品悉數成交，奪得白手套佳績，成交總額近3,500萬港元。2019年「NIGOLDENEYE®」專拍中2005年委託KAWS製作的《THE KAWS ALBUM》畫作以破億港元創造驚人價格。

BIGBANG成員T.O.P在「#TTTOP」專場展廳門外拍照。（網上圖片）

2016年的「#TTTOP」專場更是厲害，BIGBANG成員T.O.P收藏了格哈德．里希特（Gerhard Richter）及魯道夫．斯丁格爾（Rudolf Stingel）等頂尖藝術家的作品，同時蒐集亞洲藝術家村上隆、名和晃平及朴眞雅等的創作，由這位潮流名人親自介紹獨特拍品的拍賣目錄獲傳媒大肆報道，成交總額達1.35億港元，亦令蘇富比成為年輕人熟悉的拍賣行名字。

反建制的象徵

流行藝術的特徵無非是用簡單易懂的符號，打造令人印象深刻的模式。許多潮流拍品都融入了年輕人最喜愛的反叛意識，而藝術家本身也身體力行其反社會行為，包括到處塗鴉諷刺政治的作品。他們的創作亦滲入各種超級符號，像國旗、文化、宗教、政治、品牌及名人明星等。Banksy就不止一次表達對難民的關注，數年前在英國西南部策劃興建影射迪士尼樂園的主題樂園「暗黑迪士尼」（Dismaland），藉作品點出……

Banksy用廢棄的材料佈置出一片看起來危險又詭異的主題公園展覽，連展覽的宣傳居然自封為「英國最令人失望的新旅遊景點」。 （視覺中國）

曹民偉 資深生活雜誌編輯

上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《誰造就流行藝術天文數字？》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

235期《香港01》周報精選內容：

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