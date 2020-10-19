在慶祝深圳經濟特區四十周年的幾天前，《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》正式端出。一個較為直觀的觀感是，在深圳轉換身份定位不停改革的同時，香港似乎故步自封。最典型的案例是今次方案中對改革官員的取態。

「容錯機制」仍有必要

方案最後一項特別寫道：落實「三個區分開來」，建立健全容錯機制，寬容幹部在改革創新中的失誤。這是非常具有中共色彩的政治術語，簡單來說就是給改革官員失誤、犯錯的寬容空間。在講究規範與法理的香港政治體系中，這種模糊操作或許難以精準體會，用一個小故事來說明或許有更貼切的理解。

在今年香港回歸二十三周年的酒會上，林鄭月娥曾哽咽稱過去一年是其從政以來最困難的一年。（資料圖片）

1981年深圳經濟特區剛剛起步，時任中共廣東省委常委梁湘被派往深圳「拓荒」。在只能摸着石頭過河的條件下，梁湘按照自己對列寧新經濟政策的理解，「利用資本主義來發展社會主義」，吸引外資，舉債建設，隨即雪片般的舉報信便紛紛飛到中南海，聲稱梁湘在搞資本主義，甚至出賣主權，揮霍國家資產。然而，梁湘認為，「不入虎穴，焉得虎子？千秋功罪，後人評說」，為深圳的改革開放殺出了一條血路，為深圳這座年輕的城市注入了「敢闖敢幹，敢為天下先」的靈魂。當然，最後他還是因為種種原因調任，負責籌建海南省，甚至最後因「貪腐問題」被免職，但其貢獻仍然受到了肯定。

在今年香港回歸二十三周年的酒會上，林鄭月娥曾哽咽稱過去一年是其從政以來最困難的一年。在2019年的反修例風波中，示威民眾上街喊出「五大訴求」，其中之一便是「林鄭下台」。當然，除了開始的修例問題外，其中暴露更加真實的議題是香港的經濟結構問題，是香港的社會民生之困，但當港人不斷用這樣的方式去發洩情緒、埋怨港府的解難能力時，其實港府官員不正是被這些不停的政治風波縛住了手腳嗎？

當港人不斷用這樣的方式去發洩情緒、埋怨港府的解難能力時，其實港府官員不正是被這些不停的政治風波縛住了手腳嗎？（資料圖片／余俊亮攝）

事實上，香港出現的問題恐怕港府不是沒意識到，也不是沒有想辦法去解決，最終徹底令矛盾到了一個大爆發的階段，難道就全是官員無能的責任嗎？

回歸之初董建華擔任特首時，香港有「八萬五」計劃、數碼港計劃、「矽港」計劃、「中藥港」計劃；梁振英時期，港府訂立了官方貧窮線；就在反修例風波爆發的前一年，林鄭還支持「明日大嶼」填海計劃，但這其中的一些項目不都是在香港的政治內耗中夭折了嗎？

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《中共特批深圳官員「試錯」 香港不該是旁觀者》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

236期《香港01》周報精選內容：

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