袁氏一家折射香港「黃藍之爭」 社會撕裂還可怎樣修補？

反修例風波造成的「黃藍之爭」，至今仍然纏繞無數香港家庭，香港電台《鏗鏘集》前晚（10月19日）播出「袁氏這一家」，可謂社會撕裂縮影。所謂「社會撕裂，大家都輸」，當香港開始恢復平靜，正是時候摒棄二元對立、好好修補裂痕，防止極端民粹把持香港命運。

袁家正是當下香港縮影，不少家庭都基於政見分歧而產生不同程度的撕裂。（港台截圖）

自詡中間派、原本代表「希望聯盟」出戰立法會選舉的袁彌昌，出身於「偏黃」的家庭——妹妹是堪稱「激進民主派」的人民力量前主席袁彌明，父親是近月踴躍呼籲美國消滅中共的新進「KOL」袁弓夷，但袁彌昌兩年前與被視為「藍營」的新民黨立法會議員容海恩結婚。被問及相處之道，袁彌明態度相對強硬，認為有些問題無法討論；而被讚有修養的容海恩則會斟茶避席，不會參與爭端；至於「超級聯絡人」袁彌昌，坦言家人因政見分裂是悲劇。

袁家正是當下香港縮影，不少家庭都基於政見分歧而產生不同程度的撕裂，儘管大家都會儘量避談敏感話題，甚至減少家庭聚會，但仍然不時出現話不投機的尷尬。這一切，源自2014年社會簡單以「黃絲」、「藍絲」標籤支持或反對佔領運動的陣營，至反修例風波，黃藍對壘再現，而且擴散到社會的大小群體，雙方經常隔空舌戰，也不時爆發激烈衝突。

袁彌昌的父親是近月踴躍呼籲美國消滅中共的新進「KOL」袁弓夷。（港台截圖）

二元對立簡化過程 模糊焦點真相難明

在很長一段時間之內，兩大陣營陷入「二元對立」的死局，只以一對相反的概念去分析複雜的事實——黃的會認為「你是藍絲，你一定是港豬，偏幫政府」，藍的會認定「你是黃絲，你一定是暴徒，搞亂香港」，如此僵化的思考模式幾乎主宰了香港的輿論。

不過，「二元對立」的思考模式並非單純源於政治風氣，事實上，當人們欠缺事實基礎，而又受惰性使然時，就會依賴此法評論世間萬物，原因有二。首先，「二元對立」符合人類的思考習慣，因為人腦並不擅長處理複雜資訊，而「二分法」則可以「化繁為簡」，只截取大腦認為重要的資訊，令散亂的資訊能夠被大腦有效地「分門別類」，進而再將問題「一刀切」，當腦袋中只剩下兩個對立的立場，大腦就會搖身一變成為「交通警」，指揮腦內資訊「選邊站」，令我們可用最快的速度處理較為複雜的資訊。其次，「二元對立」更有利意見傳播甚或思想控制，透過拉抬自己而貶抑對方，令以感性取代理性的「同溫層」更加牢固。

最明顯的例子是，藍營將「黃絲」妖魔化成「暴徒」、「曱甴」，黃營又認為「藍絲」皆是「無腦」、「港豬」，雙方出言侮辱此起彼落，原因無他，全為「妖魔化」對方，再藉此挑起中間受眾的反感情緒，以鞏固或壯大己方的支持。正如選舉期間，負面資訊總是鋪天蓋地，而選民多數也是基於個人情緒及喜惡投票，而非理性考慮客觀事實。而「妖魔化」對方的其中一個途徑，是大肆渲染「恐怖化」的預言，甚至製造「假新聞」、「假資訊」。

反修例風波中黃藍對壘再現，且擴散到社會的大小群體，雙方經常隔空舌戰，也不時爆發激烈衝突。（資料圖片／李澤彤攝）

民粹演化「一言堂」 堅持「三不」恢復理性

這種煽動人民情緒操作政治的手段，令「民粹主義」大行其道。它從拉丁文「populus（人民）」一字發展而來，意指「政治必須遵照人民的偏好」——本身屬中性詞語，但後來走向極端，普遍造成仇外排外的孤立主義。普林斯頓大學政治系教授Jan-Werner Müller所《What is Populism?》提到，民粹主義充滿狂熱而不理性，難以容納多元思考。

不幸是，反修例風波掀起了民粹主義的浪潮。當香港開始恢復平靜，也正是時候摒棄二元對立、好好修補裂痕，防止極端民粹把持香港命運，而堅持「三不」——不感情用事、不妄下判斷、不流於表面——則是擺脫對立思維、破除民粹主義的關鍵。

須知道，如果盲目將事件兩極化，或會全盤抹殺其他價值和聲音，令自己的觀察和理解失真。美國第67任國務卿希拉里曾在《Living History》引述曼德拉對她說的話：「當我走向那道通往自由的大門時，我知道如果不放下怨氣和憤怒，我只會一直坐牢。」這對現下香港而言可謂當頭棒喝——當社會充斥黃藍對陣的怨毒和仇恨，有誰真正關心事情的真相？生於亂世，我們更應有種明辨事非的責任。在漫天烽火之中，你又能否保持理性冷靜地分析，並如曼德拉一樣「憎恨那使我們互相為敵的制度」而愛仇敵？

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