在法國和西班牙率先出現第二波疫情後，英國的疫情狀況也迅速惡化。十月以來，歐洲疫情規模已遠超第一波，似乎又成為一個疫情中心。除法國、英國、西班牙三國外，意大利、德國甚至中歐多個國家的確診數量都有明顯增長。世界衞生組織流行病學專家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）上周四（10月15日）接受媒體採訪時稱，整個歐洲範圍內約有80%的國家出現了新冠肺炎案例的增長。目前，各國雖落實了較嚴格的防疫措施，不過大家都不願見到「再封城」。

封城以外的嚴格措施

上周六（10月17日）凌晨，英國倫敦再次實行一系列嚴格的防疫措施，包括禁止與家庭以外成員在任何場合聚集，室外場所只允許6人以內聚集等。英國政府引入三個級別的限制措施，但出於對經濟損失的擔心，新策之下各地將自行視情況採取行動，而沒有實施政府衞生專家建議的全國性短期封鎖措施（circuit breaker）來控制疫情。此前兩三個星期內，英國單日確診數量呈指數級增長，最高單日確診22,965宗（10月4日），與第一波疫情高峰期時單日確診宗數不超過5,500宗形成強烈對比。 上周一（10月12日），法國錄得疫情以來單日確診案例數新高，新增超過43,000宗個案。

英國新冠肺炎疫情：圖為10月12日，利物浦民眾走在街上。（路透社）

隨着第二波疫情持續加劇，法國首都巴黎也開始在每晚9點至第二天早上6點實施宵禁。而此次最先受到疫情衝擊的西班牙，則實施了最為嚴格的抗疫措施。在首都馬德里市政府和民眾的反對之下，西班牙政府對馬德里市內及周邊市郊的480萬民眾實行部份封城措施。德國的疫情自9月末以來也出現加劇情況，總理默克爾在上周四宣布，將以每一萬人中新增35人感染為標準，在超過這一水平的地區實施強制戴口罩令和限聚令。

而在中歐，一直以來疫情控制得較好的波蘭和捷克也從9月起首次出現大幅增長。疫情初期，當諸多歐洲鄰國遭受重創時，波蘭的日新增確診數量在3月至5月間幾乎維持在500宗以內，捷克更是有近兩個月的時間日新增確診不超過100宗。而在上周四，兩國紛紛以近一萬宗個案創下疫情以來新高。捷克再次宣布國家進入緊急狀態，波蘭政府當日則宣布實施更加嚴格的措施。

英國民眾在店舖關門前外出活動。（美聯社）

與第一波疫情不同，歐洲各國此次疫情反彈在初期以年輕感染者為主，隨後通過家庭傳染給更多年長者。解封後西班牙、德國及英國等國定的詳細情況，請參閱《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《歐洲再陷疫情 抗疫政策飽受爭議》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

236期《香港01》周報精選內容：

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