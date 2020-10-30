五中全會・解讀｜林鄭月娥必須讀懂的港澳論述和政府角色

中共十九屆五中全會閉幕，看著洋洋6000多字的新聞公報，從不熟悉中共話語體系和治港思維的特區政府，肯定相當苦惱——既不解為何港澳論述被縮減到只有13個字，更不明到底應該從中讀懂什麼、當下又應該做些什麼。

公報只用「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」這13字論及港澳，比2015年十八屆五中全會的60字短少得多。（央視截圖）

港澳論述大幅減少，特區被邊緣化了嗎？

個別香港媒體相當關注，公報只用「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」這13字論及港澳，不但比2015年十八屆五中全會的60字短少得多，而且刪去了「改善民生、推進民主、促進和諧」等看似對「政制改革」舉足輕重的內容，有論者便揣測是「港澳已被邊緣化」、「一國兩制蕩然無存」云云。不過，《香港01》不以為然，反倒認為體現這兩個為了實踐「一國兩制」而設立的特別行政區，已經融入國家發展大局，所以不再單獨強調，也不再突顯差異。

儘管如此，有個微妙轉變值得注意。十八屆五中全會公報當中，中共表明「支持港澳發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧」，而到了現屆五中全會報告，則是「保持香港、澳門長期繁榮穩定」——從「支持」到「保持」的變化，其實別有一番深意。

「支持」意指「支援」，若要實現「支持」的目標，視乎「被支持」一方（即港澳）的主動性，例如2014年7月中旬時任特首梁振英啟動「政改五部曲」，提請人大常委會決議需否修改行政長官和立法議員的產生辦法，到8月底人大常委通過訂明政改原則和框架的「831決定」，明確支持香港推進民主，港府再以此草擬政改方案，可惜翌年在「建制甩轆」的情況下被泛民大比數否決。至於「保持」，意指「維持某種狀態」，強化了「保持」一方（即中央）需要維持「港澳長期繁榮穩定」的責任性和主動性，即假若港澳政府未能積極作為，中央極有可能親力親為，例如經過動盪不安的反修例風波，中央親自制訂《港區國安法》。

若港澳政府未能積極作為，中央極有可能親力親為，例如經過動盪不安的反修例風波，中央親自制訂《港區國安法》。（資料圖片／高仲明攝）

公報內藏八字真言，可教林鄭起死回生？

可以說，相較昔日中共涉港論述，五中全會公報顯得乾脆利落，不再顧及港澳特區刻意與國家保持區隔的心態和感受，而是從國家必須維護「一國兩制」的主體責任出發——該做的就會做。有人或會擔心，強調融合的「積極一國兩制」，可能損害「高度自治」的落實；然而，必須指出的是，香港特區也是「積極一國兩制」的責任方，當我們展現當家作主的承擔、摒棄意識形態的偏見、消除河不犯井的隔閡，只要做好「港人治港」，中央何須事事操心？

至於如何做好「港人治港」，五中全會公報首次出現了八個字，可謂特區政府起死回生的祕訣。談及建構高水準社會主義市場經濟體制時，提到「充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合」——而「有效市場」與「有為政府」，正是香港化解深層矛盾和結構問題的關鍵所在。

林毅夫去年指出，市場有效的前提是政府有為，而政府有為的依歸是市場有效，縱使香港是全球最自由經濟體，但正面對市場失靈的問題，所以必須政府出手解決。（資料圖片／羅君豪攝）

「有效市場」與「有為政府」一說，源自被視為「中央經濟智囊」的國務院參事、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫所提出的「新結構經濟學」。出身芝加哥學派但不相信放任經濟的林毅夫，在2009年出任世界銀行副行長兼首席經濟師期間命名有關學說——有別於二戰後側重政府作用的結構主義，以及上世紀八十年代以來側重於市場作用的新自由主義，林毅夫提出主張「有效市場」與「有為政府」有機結合的「新結構經濟學」，當中強調經濟發展必須從當地「有什麼」和「能做好什麼」著手，並由政府充分發揮「增長甄別」和「因勢利導」的作用，輔助不同企業把各項產業做大做強。

本身是國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會副主席的林毅夫，曾於8月底出席國家主席習近平主持的經濟社會領域專家座談會。林毅夫過去兩度接受《香港01》獨家專訪，並以「有效市場」和「有為政府」的理論框架，為香港經濟把脈，又為產業政策建言——他去年向我們指出，市場有效的前提是政府有為，而政府有為的依歸是市場有效，縱使香港是全球最自由經濟體，但正面對市場失靈的問題，所以必須政府出手解決，才能令市場有效運作；至今年受訪時，他不但重申兩者的重要，而且寄語另外八字真言「解放思想，實事求是」，希望特區政府不要再被自由經濟教條綁住手腳。

中央明示暗示：香港是時候改革資本主義了！

有別於泛民主派總把香港問題歸咎於未能落實普及選舉，《香港01》向來致力破除那種粗淺的認知，因為香港的深層次結構矛盾，根本源自殖民時期的「官商共治」格局，導致資源分配長期向既得利益傾斜，形成腐敗扭曲的資本主義；直到回歸之後，被「AO黨」主導的特區政府，仍然囿於自由放任的經濟教條，遲遲未敢打破根深蒂固的既得利益格局，令經濟結構固化、產業發展單一、欠缺新增動力、向上流動停滯、貧富懸殊嚴重，使得普羅大眾營營役役、焦慮不安，而極右民粹主義趁機抬頭，並以「本土」思潮美化「港獨」幻象，把「民生艱困」指向「陸港矛盾」，再藉一次次政治矛盾引爆民怨，令香港動盪不安、撕裂不斷。

為什麼特區政府堅持死守放任無度的自由經濟？這與當局把原教旨式的資本主義奉為圭臬的「三大錯誤」息息相關。首先，錯誤認識資本主義的發展規律，未能摒棄意識形態的二元對立，無法秉持客觀批評放任無為的施政舉措；其次，錯誤定義政府的經濟角色和作用，既未能大舉制訂推動經濟轉型的產業政策，也未能秉承分配正義與普羅大眾共享發展成果；最後，錯誤理解香港與區域和全球發展的角色和關係，不但未能學會如何與周邊經濟保持良好競合關係，反而繼續閉門造車——因此，即使經過1997年亞洲金融風暴和2008年次按危機，就算香港經濟明顯惡化、資產泡沫日漸突顯、港人生活品質急速下降、資源衝突愈發緊張、市民怨氣和怒氣不斷累積，一眾精英仍然未能預見香港已經徘徊在淘汰邊緣，反而繼續傾斜既得利益、繼續迷信滴漏效應、繼續放任「失效市場」、繼續做個「無為政府」！

其實，習近平早前南下出席深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會時，已經暗示特區政府必須積極作為，致力改革資本主義，方能保持繁榮穩定。他在盛讚深圳改革開放成就、賦予當地全新歷史使命時，兩度談及「一國兩制」，明顯意在香港——首先，賦權深圳深化改革，成為現代化「中國特色社會主義」先進城市的範例；其次，賦權深圳代表「中國特色社會主義」那一制，與「香港特色資本主義」這一制，相互促進，融合發展；最後，賦權深圳積極推進與香港同城，共同成為粵港澳大灣區的「核心引擎」，締造「一國兩制」的新典範。

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