這些年，依然會跟隨別人的足迹，去發掘更多的未知。走得愈久，走得愈遠，卻愈是發現自己對身處的地方只是略懂皮毛。從陌生走到熟悉，又從熟悉走到陌生。默默地感嘆，無論是哪一個範疇，其實都是一門高深的學問。

山城雖小，奇妙的是，每一次的旅行，依然能夠發現新鮮有趣的事物。行於此樂於此，不倦不疲。內心不禁想望着可以如此走一輩子，如此學習一輩子。

山城雖小，奇妙的是，每一次的旅行，依然能夠發現新鮮有趣的事物。（資料圖片／李澤彤攝）

「那，不過是一個嗜好吧？」旁觀者或許會調侃說。行山、跑步、攝影，又或是其他的愛好，既可以是收錄在字典上的一個尋常名詞，也可以是蘊存於內心的一片廣闊天地。好比你喜歡爬一座山，然而，又豈止是喜愛這座山而已？那條依山迴繞的路、那些在路旁擦肩而過的花草、那些在此間棲身來去的小動物，乃至是這個地方的歷史。你對它所連結的一切物事都會感興趣，並成為你所喜愛的一部份。

徜徉在熱情之中，難以確切感察這一路上的轉變，又難以用語言來形容。說是喜歡山喜歡自然吧，又不怎麼準確；說是愛好生態、愛好歷史吧，卻並不盡然。但是，你所愛好的就在不知不覺中一點一滴地建立，由一個模糊的輪廓逐漸具體實在起來。你會發現，自己不斷地投入、不斷地前進是有其原因的。原來所謂愛好，只是表達內心情感的一種形式而已，心向的、心繫的，卻是這個地方。你會喜歡它的現在，追溯它的過去，想像它的未來面貌。

行山、跑步、攝影既可以是一個尋常名詞，也可以是蘊存於內心的一片廣闊天地。（Getty Images）

一切可愛美好的物事，都有被毁掉的可能。毁都毁了，有些時候也不好啟齒，可它就發生在跟前，發生在這時這地。都男人老狗了，也會感到憤怒，也會感到心痛。接下來，要怎樣去面對？要麼別過頭去，袖手旁觀；要麼收拾心情，鼓起勇氣往前走。

你鍾意的香港，又是什麼模樣？（資料圖片／李澤彤攝）

有人把垃圾丟在地上，那我們就去把它撿起來；那片森林被焚毁了，那我們就再種出一片樹林。唯有行動，才對得起曾經在路上所遇見的、所擁抱的、所領受的。因為我們的歸屬，不在他方，就在這裏。要是有人去破壞它，我們便努力地去維護；要是有人去摧毁它，我們便盡力地去捍衛；別人想我們放棄，那麼我們就堅持下去。

這樣的感受，這樣的精神面貌，大概就是：好鍾意香港。嗯，「好L鍾意」……

（節錄）



上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《「好鍾意」的模樣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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