「投奔疫境」前赴德國的筆者，除了減少社交活動和提高個人衞生防護之外，就只能自求多福。不過，作為一位香港來客，仍難免懷有好奇心，想了解這個陌生國度的人民如何面對如此世紀疫症，以及相對於其他歐洲國家，德國防疫抗疫有何可取之處？

根據德國疾病控制機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）的疫情數據，截至10月31日，全國累計確診病例518,753例，單日新增19,059例。新冠肺炎疫情爆發以來，德國確診病例和死亡人數都比其他西歐國家低，被視為對抗新冠肺炎的典範。德國在防疫手法上留下不少「紀錄」：感染人數比例最低、感染者死亡率最低、疫情封鎖措施時間最短、對經濟負面影響最小等。

德國「量度」疫情嚴重程度有其一套方法，政府使用「每七天內每十萬人累計確診50人」作為警戒線。假若有地區超過警戒線，該區將會成為「風險地區」，一系列的抗疫措施隨即推出。

我所身處的城市鄰近多蒙特（Dortmund）， 市政府已在10月15日宣布為「風險地區」，「警戒線」更由50人調整為35人。防疫措施隨即在10月16日起加強，包括增加在繁忙的街道上強制佩戴口罩（本來只需乘坐公共交通工具和進入商店時佩戴）、公共場所聚集人數由十人減至五人、私人慶祝聚會如受洗或婚禮由150人減至25人；餐飲業首當其衝，受到最大影響，由晚上十一時至翌日早上六時為宵禁時段，餐廳禁止售賣酒精飲品。

國民自律 配合政府行動

德國的抗疫「成績表」如此亮麗，除了推行大規模檢測和擁有一流的醫療系統外（德國每1,000人中有8個床位，意大利只有3.2個；德國的醫院數量全歐洲第一，約有19,000間），便要數國民素質。

抗疫措施當中，強制佩戴口罩似乎引起較強烈反彈，尤其是老一輩的德國人，他們堅持戴口罩妨礙言論自由，只有生病的人才戴口罩等說法。可是，我訪問過的德國人都對措施表示贊成。大部份都說：「德國人最愛守規矩，相比其他歐洲國家，德國的抗疫措施合理，一點都不過分。」

默克爾的演說內容涵蓋經濟、民生和醫療，演講有條不紊，動之以情，曉之以理。（資料圖片／Getty Images）

此外，總理默克爾處理疫情的手法也贏得民眾讚賞。她親自帶領團隊，依據RKI發布的病毒人際傳播指數，定期跟各州州長舉行視像會議，共同研究封鎖防疫方案。受訪者都認為總理在3月發表的全國演說能夠團結人民。默克爾當時說：「這是二戰後德國最大的挑戰；這是一件嚴肅的事情，也請你們嚴肅對待。」其演說內容涵蓋經濟、民生和醫療，演講有條不紊，動之以情，曉之以理，說服和鼓勵人民共渡時艱，配合國家的措施，呼籲大家不要誤信謠言，一切以官方公布的信息為準。德國亦是因為有着如此自律的人民，新冠肺炎死亡率才如此低。

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《德國現場觀察 「歐洲典範」如何對抗疫情》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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德國現場觀察 「歐洲典範」如何對抗疫情