見證過特朗普四年來種種被民主黨人視為不道德的個人操守，以及具破壞性、甚或是邪惡的施政亂象，拜登和民主黨迫切需要一場壓倒性的勝利，將特朗普「遺害」一舉掃除。2018年中期選舉民主黨重奪眾議院、本年的種族平權運動和疫情失控，加上大選前拜登一路領先的民調，都給了他們掀起「藍色浪潮」的希望。然而，從開票後一波三折的選情可見，「藍色浪潮」並沒有出現，取而代之的大概只是泛着紅絲的淺藍浪花。

拜登預計將獲306張選舉人票，可以特朗普擊敗希拉里的票差向前者來個「回馬槍」。料將另取北卡羅來納州（North Carolina，16票）和阿拉斯加（Alaska，3票）的特朗普，則將以232票落敗。要改變劣勢，特朗普或要通過司法程序和重新點票奪回至少三個上述可爭議州份，才可反勝。

圖為11月8日，特朗普的支持者在國會大樓外示威。目前美國幾乎所有主流媒體均報道指拜登勝選。（路透社）

如果戰果不變，拜登將以美國史上奪得最多普選票的候選人身份擊敗特朗普，其領先有望超過希拉里當年的300萬票差距，因此單看數字而言，拜登之勝似乎可算作大勝。然而，如果我們細看投票當日以來迂迴曲折的選情發展、讓民主黨一再失望的戰果，選舉結果對拜登而言只能算是險勝，是一個令他不太能感到滿足的結果。

大選夜民主黨夢碎

大選日當晚，作為「藍色浪潮」指標性參考的佛羅里達州（Florida，29票）首先倒向了特朗普。讓民主黨人震驚的是，特朗普領先拜登的優勢陸續擴大至超過三個百分點，是四年前的三倍，而且在本屬深藍的邁阿密戴德縣（Miami-Dade），拜登得票比例大跌一成。根據票站調查，拜登大失拉丁裔支持，與特朗普在此選民族群中的差距由四年前的近三成收窄至近一成—特朗普對民主黨「社會主義者」的標籤，加上其對古巴及委內瑞拉等左翼國家的強硬政策，似乎成功爭取到佛州內不滿這兩個「祖國」政府的拉丁裔選民。

佛羅里達州西棕櫚灘票站開票前，職員傳遞文件。（路透社）

隨後，一直被民主黨人視作「深紅轉紫」的德克薩斯州（Texas，39票）也由特朗普以近六個百分點的優勢勝出—相較之下，根據綜合民調網站RealClearPolitics的數據，特朗普在選前民調只領先拜登1.3個百分點。雖然侯斯頓大學在10月中所做的民調曾經顯示，拜登在超過40%的早期投票中領先特朗普39至59個百分點，但四十多年來都沒有支持過民主黨總統候選人的德州最終繼續讓民主黨人失望。

即使近年德州遇上似乎是民主黨選民群體的人口移入，而拜登與特朗普的總得票差距也較希拉里2016年的選戰收窄近三個百分點，但德州拉丁裔漸見轉向共和黨的勢頭，似乎局部抵銷了這種趨勢。根據德州票站調查，特朗普以數個百分點之微，擴大了支持他的拉丁裔選民範圍。為何拜登在這兩個州、以至在2016選舉時中西部幾個「戰場州」的表現都大不如預期？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《一個令拜登不太滿意的結果 藍色浪潮變浪花》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

一個令拜登不太滿意的結果 藍色巨浪變浪花

特朗普選舉輸了 特朗普主義贏了

夢起．夢滅 漩渦中的中國赴美留學生

暴風雨後的《施政報告》 林鄭月娥的政績大考

傳媒查冊關乎公眾利益 政府如何平衡私隱權與知情權？

因言獲罪還是裹挾輿論？ 螞蟻上市風波的兩種敘事邏輯