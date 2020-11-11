人大DQ・拆局｜北京重立規矩　香港政治環境將徹底轉變

連日來，包括《香港01》在內的多家媒體報道，全國人大常委會將通過關於香港立法會議員資格問題的決定，四名在今年7月被裁定參選新一屆立法會提名無效的泛民主派成員——公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和專業議政的梁繼昌，預料將被取消議員資格。果不其然，周三（11月11日）人大常委會議結束後，新華社刊發《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定》，緊接着港府依據這一決定宣布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌即時喪失立法會議員資格。

全國人大常委會這一決定包括三點。第一，「香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持『港獨』主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格」。這一點用意與數月前通過的港區國安法一脈相承，對香港立法會議員提出了遵守「一國」和不得妨礙國家安全的硬性約束，針對性非常強，也是今次最主要的決定。

2020年6月4日，香港立法會開會討論《國歌條例草案》。（路透社）

第二，「本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員」，「今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定」。這一點一方面回應和確認了今年７月選舉主任取消上述四名泛民議員參選新一屆立法會的資格，另一方面明確了今後所有立法會選舉參選者和現任議員均需遵從該決定。

第三，「依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣布」。這一點賦予了港府「宣布權」。考慮到上述第二點等於承認選舉主任的裁決權，基本可以斷定此處的「宣布權」應該包含裁決權，是在落實和鞏固北京治港體系一再強調的行政主導。關於這一點，從港府在第一時間依據全國人大常委會的決定褫奪四位議員的資格，可見一斑。

以上三點概括來說是指，從今往後只要港府能夠依法認定立法會參選者和現任議員違反全國人大常委會關於議員資格的決定，就可以合法地褫奪其資格。這相當於北京為香港政治重新立下規矩，對今後香港政治生態和秩序將有重大影響。

按照全國人大常委會的說法，這一決定是為了全面準確貫徹落實「一國兩制」方針和香港《基本法》，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。全國人大常委會委員長栗戰書表示，這一決定是「堅持和完善『一國兩制』制度體系，依法維護國家安全、維護香港特別行政區憲制秩序的又一重要立法」，「有利於香港治理機構正常運轉和社會穩定，有利於香港社會凝聚正能量、齊心協力提振經濟、保障民生」。

2020年5月8日，在香港舉行的立法會內務委員會會議上，泛民主派議員與保安、建制派議員扭打在一起。（路透社）

換言之，北京今次之所以重立規矩，是因為在北京看來，香港立法會的現狀妨礙到香港政治體系的正常運轉和社會穩定，令香港社會無法「齊心協力提振經濟、保障民生」。坦率說，這其實是有迹可循的，今年上半年，國務院港澳辦和香港中聯辦發文嚴厲批評香港立法會內務委員會的亂象，譴責部分議員「惡意『拉布』、採取『政治攬炒』」。

可以預料，只要港府能夠依法執行全國人大常委會的決定，今後激進本土、分離主義、政治攬炒、尋求外國或者境外勢力干預的力量在立法會再無生存空間。這也意味着港府及各建制派政團將對香港政治有更大的話語權和掌控力。

經此變局後，建制派再無理由推卸香港治理不彰的責任。建制派千萬不要錯誤以為僅僅將激進本土、分離主義逐出立法會就萬事大吉，要看到藏在激進本土、分離主義背後的一系列問題和深層次結構性矛盾，要去直面和回應港人的關切，積極推動香港進行結構性改革，讓香港真正走出困境。