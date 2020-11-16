溫馨提示，《繼園臺七號》雖然藝術性高，極盡唯美，卻絕不易啃，一來節奏緩慢，二來情節不着邊際，觀影時必須保持耐性。

一如劇照所示，本片着重懷舊風情，透過動畫重現上世紀六十年代的香港，不單呈現昔日街道、地標等模樣，就連語言、配樂等元素都顧上，很好帶領觀眾享受nostalgic（懷舊）情懷。誠如導演楊凡言，這是一封「給香港的情書」。

電影充滿濃濃懷舊情調，並且導演在片中多處向經典致敬，展現純真的創作心態。（《繼園臺七號》劇照）

楊凡作品一向以主觀美感為先，未必着重劇本的故事性，因此往往予人形式大於一切的觀感—這種自我、任性的作風，堪稱「楊凡美學」。本片是導演逾十年來的長片新作，且是第一次製作動畫，這對已年逾七十的楊凡來說，儼如「老頑童」發現新玩具、新大陸，容許更天馬行空的創作及更肆意的光影實驗。相對舊作，如《桃色》、《美少年之戀》、《流金歲月》、《意亂情迷》等，肯定已是「保守」的「楊凡美學」。的確，導演今次之狂放，甚至到達只求自我感覺良好，彷彿只為滿足自己而拍，而非為觀眾而拍—楊凡豪花約千萬美元拍成本片，但近年港產片已難賺回逾億港元票房。所以，坊間對電影反應兩極，有人非常受落「楊凡美學」，有人則嗤之以鼻，認為這封更似楊凡「給自己的情書」。

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本片究竟有何寓意？若要一線串連，「繼園臺七號」的三位住客：梅太太、虞太太、虞美玲，可分別代表過去（二戰時）、現在（六十年代）、未來；至於前來當補習老師的范子明，則代表了香港人的抉擇。表面上，本片是范子明與虞氏母女的三角戀故事，而實際上，這個戀情不是愛情，而是借喻愛港之情，手法跟陳果的《三夫》異曲同工。在虞氏母女之間，范子明選擇了母親，標誌着楊凡對戀舊的肯定，而二人後來離開香港，也透露出不願留在「未來的香港」（相對六十年代）的傾向……

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《《繼園臺七號》自我任性的楊凡美學》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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