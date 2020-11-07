繼園臺七號影評：楊凡首執導動畫繼續唯美　親讀白反令故事失焦？

六十年代的香港，繁榮昌盛的時刻，可是，經歷過暴動事件的發生，時代變遷，回望過去，百感交集。是日觀看由楊凡執導，改編自他的短篇小說的最新作品，首次以動畫形式的製作，透過不同繪畫風格，呈現出舊日的香港情懷。《繼園臺七號》流露著楊凡的情感豐富美學，貫徹著他的電影色彩，一段三角感情關係，寫下六十年代香港的美好時光。

《繼》片故事講述在六十年代的香港，1967年，麌太太與女兒美玲從台灣來到香港定居生活，居住在繼園臺七號三樓，麌太太聘請了大學生范子明，當美玲的英文補習老師。麌太太與范子明第一天的相見後，漸漸譜出了一段微妙的感情，但是，美玲卻對范子明產生了情愫。這段三人的感情關係，范子明帶著麌太太與美玲走進銀幕下的光影之旅，揭露了他們之間錯綜複雜的感情…

按圖睇《繼園臺七號》唯美的繪畫風格：

+ 7 + 7 + 7

相隔接近十年，繼前作《淚王子》後，楊凡的新作於去年完成，更是他首次創作動畫作品，以七年時間的製作，把六十年代的香港，呈現於銀幕之中。這次楊凡放棄以真人的拍攝，利用動畫的形式，拍攝他的新作，是無可口非，電影充分地呈現出六十年代香港的面貌，當中不乏幻想的空間，透過動畫能夠把這些的情節，表達得淋離盡至。

楊凡過往執導的電影，總是給予一份「唯美」的風格，也是楊凡電影的特色，從真人電影走到動畫製作，這份感覺在《繼》片中依然存在，楊凡保留著這份色彩，展現出電影的美術層次與其個人格調。楊凡在電影中重現香港舊日的風光，飛機在九龍城住宅上飛過、中環天星碼頭、希爾頓酒店、北角皇都戲院、九龍車站（尖沙咀碼頭）等舊日的面貌，於電影中重現出來，這也只能從動畫才能展現出來。

按圖回顧楊凡過往作品▼

縱使，《繼》片的美術情感十分豐富，然而電影的故事相對比較簡單平淡，整體沒有很大的起伏。片中以大量的旁白（楊凡親自主理）襯托，幾乎是佔了電影一半的部份，觀看電影之時，經常聽到楊凡的旁白，仿佛是在聽著他在講故事，但卻失去了觀眾對於影片的思考空間，不但顯出了影片的弱點，也顯出楊凡在電影中講故事方式的乏力，倒是有點失色。

影片以飛機飛過香港的上空，準備降落到國際機場作開端，鏡頭下看到九龍城舊樓上的天台，一邊在學習功夫，一邊在讀書上堂，俯瞰舊日的街角足跡；電影的最後部份，同樣是飛機飛過，但這是離開香港，飛往目的地的飛機，隨著劇情的發展，首尾呼應的故事結構，開放式的結局，瀰漫著一份香港情懷的寫照。

（《繼園臺七號》預告片截圖）

當然，在楊凡的電影中，總會是有一些關於性愛與慾望的元素，《繼》片也有不少相關的情節素材，貫徹了他的電影特色。不過，從觀影的過程中，總覺得這些情節，跟電影有著格格不入的感覺，是真的有需要加入這些元素嗎？大概只有創作者才能解答。

楊凡找來不少的影星，參與片中的角色配音，張艾嘉、趙薇、林德信、馮德倫、姚煒、田壯壯等為片中幾位主要的角色配音，充滿著生動的神情，可圈可點，彌補著電影一點的不足。除了他們之外，片中其他只出現一場的角色，同樣找來意想不到的配音，包括張孝全、吳彥祖、蔣雯麗、潘迪華、曾江、章小蕙，甚至只出現一聲演出的陳果與許鞍華，確是有點意想不到的驚喜。

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無可否認，《繼》片是楊凡一部極具野心的作品，他首次執導動畫作品，電影的細膩美術盡現，豐富的元素，重現香港舊日的面貌，呈現出一部具有香港情懷的電影。情懷的背後，少不免瀰漫著一份楊凡的個人情感，縱使這些部份跟影片整體是有點格格不入，片中也有一點失色的部份，但是，《繼》片仍然保留著楊凡的個人特色，骨子裡勾起了對香港的美好回憶。

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