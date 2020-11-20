特首林鄭月娥下周三（11月25日）發表任內第四份《施政報告》，外界關注她如何保障疫下經濟之餘，又將怎樣推動社會結構轉型和深層改革。經過新冠肺炎的經濟洗牌，香港生活仍然非常艱辛，英國經濟學人智庫日前發表《全球生活成本調查報告》顯示，香港連續第二年成為全球130個城市當中生活成本最高的地方，與瑞士蘇黎世和法國巴黎並列榜首。然而，後兩者以社會福利聞名，但香港既沒符合生活開銷的合理工資，又沒免費醫療或教育等基本福利，更沒全民退休保障，而且要不吃不喝20.8年才可置業。當港府連年揚言化解「深層次矛盾」，卻只靠小修小補迷惑大眾，到底今年能否大刀闊斧，目前答案似乎並不樂觀。

香港樓價貴絕全球，基層小市民收入根本難以負擔。（資料圖片）

25歲港青月入萬四元 每日只花100元

25歲的Roy現任辦公室助理，月入1.4萬元。這是他自中五畢業後，投身社會工作的第五年，目前和父母同住月租1.1萬元的土瓜灣唐樓單位。由於父親是長期病患，且已退休，母親則是工廈保安，收入微薄，Roy每月需要幫補7000元家用，全家才可勉強維持生計。

租金不菲，Roy有感自己像在「幫人供樓」，加上父母日漸年邁，作為獨子必須獨力承擔贍養責任，他更想早日自置物業，給兩老一個安樂居所。然而，香港樓價貴絕全球，根據國際公共政策顧問機構Demographia去年的國際樓價負擔能力報告，香港連續十年登上全球樓價最難負擔城市，一個月入處於家庭入息中位數的普通家庭，也要不吃不喝20.8年才能上車買樓；而近年除了樓價之外，百物騰貴，也已連續兩年成為全球生活成本最高的城市。面對如此扭曲的生活環境，Roy就算每天只花100元、每月儲下4000元，也不知到要存到幾時。

「能省就省，為了好一點的生活，也沒有辦法.......」Roy的困境，正是不少香港人的寫照。想過好一點的生活，這個看上去質樸的願望，現實中卻有百倍的阻力——低得過分的薪金、高得驚人的樓價，加上日常瑣碎的開銷，都成為「過好點生活」的難以逾越的障礙。世邦魏理仕早前發布的《2020全球生活報告》便顯示，香港一杯咖啡均價4.63美元（折合港幣35.9元），排名全球第四；健身房月費74.46美元（折合港幣577.28元），位列全球第六——這些在不少人眼中的生活日常，對於每日預算只有100元的Roy而言，或許難以想像。

若按所有年齡計算，全港就業人士的月入中位數則是1.9萬元。（資料圖片）

生不起病、買不起樓、養不起下一代

據政府統計處第二季（4-6月）《綜合住戶統計調查按季統計報告》，年齡介乎15至24歲人士的入息中位數是1.39萬元，25至34歲人士則是2萬元，而Roy的年齡和收入都正好卡在中間；不過，若按所有年齡計算，全港就業人士的月入中位數則是1.9萬元，Roy遠遠不及。

「萬九蚊？有冇呀？通常都是萬四、萬五，現在受疫情影響，很多人失業、減薪，怎麼會有一萬九？」Roy對政府表示震驚與質疑。政府數據相信不會有假，但的確不足以反映不同階層的真實收入和貧富之間的極大落差——試問，中環返工、外表光鮮的專業精英，與Roy這樣勤懇工作卻還是十分艱難的基層青年，收入又怎會相同？

政府發布的《2018年香港貧窮情況報告》可見，本港約有14.9%的人口——即超過102萬人處於貧困狀態。樂施會2018年發表的《香港不平等報告》亦指，本港最富裕的一成住戶及最貧窮的一成住戶之月入差距，已由2006年的34倍擴大至2016年的44倍；至於全球用以衡量收入分配公平程度的「堅尼系數」，香港也由2006年的0.533惡化至2016年的0.539，即使除税後也仍高達0.473，比美國的0.391、新加坡的0.356、英國的0.351更為嚴重。

為了省錢，Roy上班都盡量帶飯，或者四處尋找廉價午餐。（資料圖片）

為了省錢，Roy上班都盡量帶飯，或者四處尋找廉價午餐：「不太遠的地方就盡量走路，能省多少就省多少，下班後就找找看有沒有兼職工作......這個社會貧者越貧，富者越富，有時想努力，但回報就未如理想。」

想必這也是無數年輕人的心聲——看不見前路，卻要被生活推著走。Roy雖非社會底層，但也絕非中產，而是很多普通青年當中的一個。近年社會流動幾乎停滯，年輕人有怎樣的家庭出身，幾乎就決定了他們步入社會後有怎樣的生活形態，成為最苦不堪言的「夾心階層」——父母沒有退休保障，即使年邁仍要工作，就算生病也要苦候公院，而他自己買不起樓、結不起婚、更別說要撫育下一代。

去年7月21日民陣發起的大遊行上，有民眾高舉設立獨立調查委員會的橫額。（資料圖片／盧翊銘攝）

公平正義才是真正訴求

林鄭月娥去年發表《施政報告》前夕，香港社區組織協會發表「十大訴求」，除最後兩項要求就反修例風波設立獨立調查委員會，及落實真雙普選之外，餘下八項訴求皆為解決「長期累積下來的社會深層次問題和矛盾」——增加土地房屋，設立租津租管；設立全民退保，優化在職津貼；改革綜援制度，檢討特別津貼；全面回購港鐵，抗衡領展壟斷；停止外判服務，完善勞工保障；捍衛港人單程證家庭團聚權利 立法反歧視新移民；平等教育權利，增加教育資助；善用萬億儲備，進取理財哲學。

然而，這些誠懇而實際的訴求，在一年後的今天，也未見到有被正視的跡象。如今林鄭即將發表新一份《施政報告》，此前她已表明，政府為了抗疫推出百項措施，而鑑於香港屬外向型經濟，當下港府可做的事相當有限。

香港每每登上「最自由經濟體」榜首之時，港府總是無視坊間批評沾沾自喜，但面對「樓價最高」、「生活成本最高」的排名，卻充耳不聞。（資料圖片／羅君豪攝）

此話一出，不禁令人感歎：不愧是港府，思維仍是如此頑固——經濟復甦倚賴外部環境，所以政府也沒有辦法。以這樣的邏輯來看民生問題，難道會認為貧富差距是社會難以避免的問題，所以政府別無他法，只能大灑金錢「派錢」、「補貼」，而不能從根本改革制度？

香港每每登上「最自由經濟體」榜首之時，港府總是無視坊間批評沾沾自喜，但面對「樓價最高」、「生活成本最高」的排名，卻充耳不聞。連續一年的社會動蕩和經濟逆境，暴露出的社會問題早已無法遮掩，假如再不秉承公平正義原則，重整資源分配格局，香港只會被上層的風光蠶食得只剩下底層的軀殼。