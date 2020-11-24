歷經八年談判，11月15日，東盟十國和中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭共15國終於以視像的形式，共同簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。隨着協定正式簽署，一個圍繞在中國周邊、覆蓋整個東亞、東南亞，以及西太平洋的經濟「矩陣」和完整產業鏈正在形成。RCEP與歐盟、北美自貿區將形成三足鼎立格局。

RCEP最早是由東盟發起的一項旨在通過削減關稅及非關稅壁壘來促進區域自由貿易的協定，之後擴大到「10+3」，即東盟十國與中日韓三國的合作。隨後，澳洲、新西蘭和印度也被邀請加入。但由於印度對開放市場的擔心，以及不切實際的政治幻想，整個協定的簽署一直被拖延至今年。

2020年，在新冠肺炎（COVID-19）疫情打擊全球經濟，以及美國的貿易保護主義威脅下，各國不得不抱團取暖。RCEP原本「10+6」的計劃最終定格為目前「10+5」的格局。

RCEP的簽訂也勢必令人民幣國際化加快。 （Getty Images）

儘管退而求其次，但東盟十國加中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭的「10+5」組合也足以構成世界上規模最大的自由貿易區。基於RCEP成員國形成的自貿區涵蓋約23.7億人口，佔全球人口的31.1%；其國內生產總值（GDP）合計近25.7萬億美元，佔全球經濟總量的29.1%；其進出口貿易總額約為10.7萬億美元，佔國際進出口貿易總量的近26%。無論是經濟體量還是貿易規模，RCEP自貿區都將與現有的歐盟、北美自貿區形成三足鼎立的格局。

不過，RCEP擁有三大優勢，包括關稅大減，框架靈活；產業架構互補，成員國互惠；與及供應鏈完整，利益共同體成型。有這三項優勢如何促進RCEP成員國的經濟發展，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《RCEP抱團取暖 圍繞中國的經濟「矩陣」正形成》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

241期《香港01》周報精選內容：

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