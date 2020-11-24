上周二（11月17日），中國西部大省四川省宣布包括涼山在內的七個縣退出貧困縣行列—這是四川88個貧困縣的最後一批退出者。這意味着即便是在新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響下，內地仍然在半年時間裏成功地將27個貧困縣「摘帽」（意指扶貧成果顯現，不再作為貧困縣接受政策優待）。

至此，內地僅剩下25個貧困縣，分布在廣西（八個）、貴州（九個）、甘肅（八個）。中共聲稱將會如期完成歷史任務，兌現2020年消滅「絕對貧困」及為所有貧困縣「摘帽」、解決區域性整體貧困的承諾。

自上世紀八十年代，內地便持續推動世界上最大規模的扶貧戰，改革開放所產生的巨大紅利對提高人均收入、擺脫貧困發揮了至關重要的作用。但是，直到習近平上台時的2012年末，內地按照自己設定的貧困線標準（低於世界銀行人均每天1.9美元的標準），仍然有9,899萬農村貧困人口。在過去的八年間，北京集中人力、物力、財力推行了更大強度的扶貧戰。外界該如何認知這場扶貧戰？

「新中國成立後，中國政府一直致力於發展生產、消除貧困的工作。但真正嚴格意義上的扶貧，是在改革開放以後提出並大規模實施的。」2001年，中共官方曾在《中國的農村扶貧開發》白皮書中如此介紹。作為世界上人口最多的國家，中國的貧困是難以想像的，尤其是經歷了十年文革對經濟的破壞後，更是雪上加霜。據中國官方統計，1978年末當宣布改革開放時，內地有超過7.7億人口生活在貧困線（每人每年366元人民幣）以下，為溫飽而掙扎，貧困發生率（是農村低於貧困線人口佔農業人口的比重）超過97%。

1982年，當中國政府首次對「苦瘠甲天下」的甘肅定西、河西和寧夏西海固地區啟動大規模國家專項扶貧計劃時，西海固「農民家裏就一個碗，老爺爺先吃，吃完兒子吃，然後兩個小孩吃，再是女人吃……」

扶貧一直是習近平外出考察調研工作的重點。（資料圖片／新華社）

致力於扶貧近四十年

改革開放，讓中國實現了長達三四十年的經濟高增長，其中上世紀八十年代，中共成立國務院貧困地區經濟開發領導小組，並於1993年更名為國務院扶貧開發領導小組（下設同名辦公室，簡稱國務院扶貧辦），開始有計劃且持續數十年不間斷的扶貧項目。在此期間，內地先是在1986年首次確立331個國家級貧困縣，並為之提供各種專項基金和以工代賑機會，在二十世紀的最後數年更發起一場「衝鋒」，一舉解決了基本的全民溫飽問題。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《 貧困縣集體「摘帽」 內地即將收官的脫貧攻堅戰》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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