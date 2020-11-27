正當全球新冠肺炎疫情再度反彈、並將步入高危冬季之際，疫苗研發在本月陸續傳來喜訊。美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物公司BioNTech合力研發的疫苗，以及另一間美國公司Moderna的疫苗，第三期臨床試驗的初步數據均顯示有效率達九成半。兩間公司正計劃向美國食品和藥物管理局（FDA）申請「緊急使用授權」（Emergency Use Authorization，EUA），加快為高危人士接種疫苗。

輝瑞／BioNTech及Moderna將為其新冠肺炎疫苗申請緊急使用。（Getty Images）

民間存有「疫苗猶豫」

當生產、冷藏運輸（輝瑞的疫苗要存放於攝氏零下70度）、分配等問題找到解決方案後，藥廠和政府餘下的挑戰將是：如何令足夠多的民眾願意接種疫苗。10月中，一項刊於《自然》（Nature）期刊、對19個國家或地區逾13,000人的調查研究，觀察到現時普遍存在「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）的情況。

民眾猶豫或抗拒接種疫苗的原因各異。例如，英國國家學術院及皇家學會的報告指出，在假消息和行為因素影響下，約36%英國受訪者不肯定或不太可能同意接種新冠肺炎疫苗。而根據市場調查機構Ipsos與世界經濟論壇在10月初對15個國家、逾18,000人的調查，不打算接種疫苗的人士中，只有少數是因為認為疫苗無效、普遍反對疫苗和覺得染上新冠肺炎機會不大（各不足10%），各有多達三分之一人是因為擔心副作用，以及疫苗太快通過臨床試驗。

有專家指出，FDA在美國大選壓力下，緊急授權使用一些科學證據不足的新冠肺炎療法，或有損美國民眾對其審批過程信任，包括對於研發中的疫苗。（美聯社）

在兩款疫苗有望面世的美國，這些擔心尤其明顯。調查諮詢公司Gallup在10月中至本月初對近3,000名美國人進行調查，發現反對接種疫苗的受訪者中，有37%表示因為擔心疫苗審批過程太倉促。

美國費城兒童醫院疫苗教育中心總監Paul Offit認為，近月來，FDA一些具爭議的決定或會令大眾對於緊急使用授權的疫苗三思。在美國總統特朗普聲稱抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）可「改變局面」（game changer）後，FDA在3月授權了其緊急使用治療新冠肺炎，卻在6月撤回授權，說羥氯喹「不太可能有效」，並可能導致心臟問題。到8月，FDA授權緊急使用康復者血漿（convalescent plasma）治療新冠肺炎，但美國國立衞生研究院（NIH）指FDA的證據「不充分」。Offit說這兩種療法實際上都無效，這些緊急使用授權反而損了FDA的信譽。

有專家質疑，研發中的疫苗安全風險未明，緊急使用或有損民眾對疫苗的信心。（Getty Images）

到底輝瑞和Moderna的疫苗是否安全和有效，現時仍難確定。一方面，三間公司只是透過新聞稿而非同儕評審（peer review）論文發表研究成果。另一方面，有科學家認為FDA批准疫苗「緊急使用授權」的門檻應更為嚴格。據現行指引，FDA要求臨床試驗至少要收集一半測試者兩個月的跟進數據。輝瑞上周聲稱，已取得足夠的實驗安全數據以申請緊急授權。但在9月底，超過60位醫學界知名人士向輝瑞行政總裁發聯署信，希望每名測試者都要有至少兩個月的數據。

另有專家認為這會開啟錯誤先例。美國威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）副教授Matthew McCarthy、紐約大學歷史學家David Oshinsky及醫學倫理學家Arthur Caplan上周在STAT撰文指出，「緊急使用授權」的設計初衷，是應對化學、生物、放射和核能危害的反恐措施，而不是對付瘟疫。首次使用「緊急使用授權」，是2005年通過《生物防禦計劃法》（Project Bioshield Act）授權軍隊接種炭疽疫苗。相關文章：【科技．未來】緊急使用疫苗的兩難 如何平衡人命與科研？

圖解: 六大疫苗種類知多啲

（節錄）

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《研發報捷 安全難定 「緊急使用疫苗」的利弊之爭》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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