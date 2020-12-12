臨近年末，不得不說今年的日劇作品質素令人失望。或許是延續了民放日劇日漸疲軟的趨勢，或許是持續已久的疫情帶來的種種拍攝限制，一整年下來，除了熱門續集之作外，並沒有令人眼前一亮的新作出現。相比之下，網絡平台製作的日劇倒常有些話題上的突破，例如近期面向青少年的平台Abema推出的青春短劇《17.3關於性》，就是一部難得關於青少年性教育的作品。

劇中以「性」為核心話題，每集講述一個青少年對於性的困惑。（《17.3關於性》劇照）

《17.3關於性》以「性」為核心話題，每集講述一個青少年對於性的困惑；劇情主旨類似Netflix推出的英劇《性愛自修室》（Sex Education）。劇名中的「17.3」，指的是統計中人們初次性經驗的平均年齡。第一集的故事正是關於中學女生清野咲良失敗的初次性經驗：咲良緊張又心懷憧憬，男友卻一心只想直奔主題，毫不尊重咲良的想法，還將她的私隱大肆宣揚。咲良非常傷心，但在朋友的支持下振作起來，決定要更多地了解自己、了解性。接下來的故事中，咲良與朋友們一起學習關於無性戀、雙性戀、泛性戀、性病、自慰等等的基本性知識，更重要的是，她們學會了承認不同、接受自己、互相尊重。

雖然故事情節簡單、演員演技稚嫩，但從角色設置、劇情安排和每集片尾提供的數據，都可以看出主創團隊用心良苦。劇中咲良的兩位好友，一位性經驗豐富，一位是無性戀者，與對性所知不多的咲良一起，三人坦然地討論和學習初夜、性病、性取向等話題，也會不斷反思自己的偏見；再加上成熟開明的女生物老師用專業知識為她們答疑解惑，還有氣氛溫馨的女性診所、態度開朗的女性醫生，以及咲良後來的泛性戀者男友，他們共同塑造出安全健康、互相支持的女性與性少數空間。

《17.3關於性》的主角坦然討論學習各種關於性的話題，並不斷反思自己的偏見。（《17.3關於性》劇照）

《17.3關於性》之所以具有特殊意義，其背景正是呼應日本較為落後的性教育。由於對愛滋病的恐懼，日本社會曾一度熱心推廣性教育，1992年被認為是日本的「性教育元年」，之後，日本的性教育在亞洲都是較為領先。其後，性教育卻捲入了激烈的政治鬥爭。2002年，日本公益財團母子衞生研究會編寫了一套針對初中生的性教育教科書，卻因詳細介紹避孕套的用法而引發國會議員抗議，被指「過激」而遭廢除。2003年發生了東京七生養護學校事件：這是一所教育認知障礙學生的特殊學校，教師發現校內學生疑似發生了性行為，擔憂下開發了一套性教育課程。然而，這套課程卻被東京都保守派議員質疑，甚至有議員闖進學校搶走了性教育用的人偶。風波之後，多所學校因性教育課程內容被非難。2005年，時任首相小泉純一郎公開批評小學性教育教科書不利於孩子的健康成長。

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2018年，東京都教育委員會曾認定「性交」、「避孕」、「墮胎」等詞彙「不符合初中生的發育階段」，不應出現在學校課堂上；其依據是日本文部科學省的「學習指導要領」中規定「不能提及授精為止的過程」。這些保守到莫名其妙的規矩，使得許多學校對性教育諱莫如深……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《女性情慾與青少年性教育》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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