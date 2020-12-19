疫情肆虐，戲院關門，電影愛好者如何是好？Netflix最新上架導演大衛芬查（David Fincher）磨刀六年、以影史為藍本的新作《曼克》（Mank），定能一解相思之苦。惟須溫馨提示，較諸昆頓塔倫天奴的《從前，有個荷里活》，本片的影史「考據」更強，觀影門檻更高。然而，倘能投入其中，必然樂而忘返。

曼克》帶領影迷經歷一次時間之旅，如同閱讀一本映像化的影史「專書」。（《曼克》劇照）

大衛芬查以驚慄、犯罪類型電影聞名，如《七宗罪》、《搏擊會》、《失蹤罪》等，而《曼克》則是他較少涉獵的傳記片。導演以曾任記者的已故父親傑克芬查（Jack Fincher）所撰劇本為藍本，揭露影壇經典《大國民》的背後秘辛。電影所涉乃上世紀三四十年代而非當代影史，若稍有認知會較易入戲及有所共鳴。本片名副其實地復古，還見諸刻意拍成黑白片。但別因此低估電影技術含量，觀其美輪美奐的美術及視覺效果，來年在頒獎台上橫掃各大技術獎項亦不足為奇。

這齣傳記片的主人翁並非憑《大國民》名留影史的名導奧森威爾斯（Orson Welles），而是與他一起「合撰」劇本、卻幾遭歷史遺忘的編劇赫爾曼．J．曼凱維奇（Herman J. Mankiewicz），曼克就是他的「別名」。電影找來奧斯卡影帝加利奧文力（Gary Oldman）飾演獲奧斯卡最佳原創劇本的狂放才子，其可塑性甚高，演活文化人簡直手到拿來。

導演以曾任記者的已故父親傑克芬查所撰劇本為藍本，揭露影壇經典《大國民》的背後秘辛。（《曼克》劇照）

相比觀摩演技以至視效，導演明顯更希望觀眾關注文本，全片蘊含海量資訊及言志訊息。導演盡情挖掘荷里活的歷史寶庫，與觀眾一同回望「那些年」，近乎徹底摒棄類型片風格，創作上猶如脫韁野馬，比《從前》更進一步─畢竟，後者仍保留一定程度的娛樂性及商業性，甚至帶有一點cult片玩味。

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本片並非典型線性敘事結構，而是以多重「閃回」形式的插敘來呈現角色經歷，觀影時宜養足精神，不然很易墮進五里霧中。凡此種種，也印證Netflix給予創作人極大自由，毋須受商業票房成績綁手綁腳……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《《曼克》影史片帶你遊走荷里活夢工場》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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