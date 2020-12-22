港產疫苗｜港大獲資10億　或投產「新冠X流感」 二合一疫苗

等了大半年，早於3月開始研發新冠疫苗的香港大學團隊終於迎來突破性進展！儘管特區政府始終不願資助港大團隊發展港產疫苗產業，幸而有私人投資者願意斥資10億港元，在香港設立首間疫苗廠。參與研發工作的香港大學首席創新總管兼校長資深顧問何亦武向《香港01》透露，團隊或將投產針對新冠和流感的二合一疫苗，而雖然研發進度曾受資源限制有所滯後，但相信港大的噴鼻式疫苗仍然具備天然特質，有望在今後的新冠疫苗競賽中闖出名堂。

港大9月研發的新冠肺炎噴鼻式疫苗，獲得國際組織流行病預防創新聯盟（CEPI）提供62萬美元種子基金資助。（資料圖片 / 張浩維攝）

審批緩慢拖延投產

何亦武率先於10月中旬向《香港01》透露，港大醫學院微生物學系「新發傳染病國家重點實驗室」早於今年3月獲得「國際組織流行病預防創新聯盟」（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）提供62萬美元種子基金資助，進行新冠疫苗臨床前期測試；及後團隊主動向特區政府提出在港設置疫苗廠房計劃，預計需要10億港元及1.6公頃的廠房面積，惟港府不置可否。

直到日前，何亦武表示終於獲得私人投資者的支持，並在元朗提供超過17萬平方呎廠房，成立本地首間疫苗廠，預料最快明年年底可以開始生產2,000萬劑港產疫苗。消息傳出後，旋即備受各界關注，但何亦武今日（12月22日）接受《香港01》查詢時表示，目前仍未收到政府方面的回應，但相信政府「從道義上來講一定會支持」，甚至堅信當局日後必定會多多「通融」，即優先處理港產疫苗的各項審批申請。

他提醒，即使團隊即將獲投資10億港元，但疫苗從研發到投產絕非易事，估計至少需要經過一年的籌備工作，包括臨床試驗、政府審批、廠房改建等等；而假如香港疫情持續導致當局不斷收緊防控措施，將會繼續拖延建廠及生產進度。因此，港府的審批速度甚為關鍵。

同時，臨床結果也至關重要。何亦武解釋，若想在港投產疫苗，須通過三期臨床測試，至於是否需要全部在香港進行，仍需與政府協商，因為當下基於新冠疫情緊急，很多疫苗研發團隊都需於感染率較高的國家和地區進行第三期臨床實驗；因此，將來無論是由港大自行進行，還是由其合作者完成的海外第三期臨床，都希望能夠獲得政府認可。

何亦武表示近日獲私人投資者支持，並在元朗提供超過17萬平方呎廠房，成立本地首間疫苗廠，預料最快明年年底可以開始生產2,000萬劑港產疫苗。（資料圖片）

港產疫苗值得等待

「疫苗荒」一觸即發，港產疫苗自然令人眼前一亮，但考慮實際情況，可能需要兩至三年時間方能面世，難解燃眉之急。儘管如此，何亦武還是提出兩個理由，希望市民耐心等待。

其一，新冠肺炎病毒在短期之內難被消滅。英國近日出現新冠病毒株變異，新病毒株傳播力增強七成，造成全球恐慌，也證明了人類將與病毒戰鬥的時間或會更久。何亦武表示：「病毒可能在三五年之內都會存在，所以，我們現在建廠雖說晚了些，但絕不會是浪費。」

其次，新冠肺炎疫苗研發初期是拼速度，即在研發和上市的時間上爭分奪秒，而當下已有多款疫苗陸續生產，接下來拼的便不再是速度，而是疫苗的質素和使用的方便程度。何亦武分析，從這個角度來看，港大研發的噴鼻式新冠疫苗很有優勢，因為相對於注射型，噴鼻式疫苗的副作用更小；加上該款疫苗建基於港大之前研發的流感疫苗，將來有機會投產可同時控制流感和新冠肺炎病毒的二合一疫苗——即一次性預防雙重病毒。

考慮實際情況，港產疫苗可能需要兩至三年時間方能面世，難解燃眉之急。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港必須具備疫苗生產能力

除上述兩個理由之外，還需明白疫苗並非「一次性」工程，而是長期需要。

何亦武早在《香港01》的深度專訪中透露，團隊的研發進度曾因香港沒有疫苗工廠而受到巨大阻礙，他也難以想像如此先進的香港竟然沒有任何本土疫苗公司，這無疑影響了香港的新興產業發展和科研人才培訓。何亦武更呼籲港府把港產疫苗納入特區的「戰略儲備」，因為從流感到新冠，疫苗的研發對每一個國家和地區都至關重要，能夠在關鍵時刻「求人不如求己」，而香港既然有着強大科技研發基礎，沒有理由不去建立自己的戰略儲備！

其實，早在2005年禽流感高峰期時，香港大學微生物學系講座教授袁國勇就曾公開表態支持港產疫苗，隨後時任衞生署署長林秉恩透露港府正與國際藥廠磋商在港設疫苗廠的可能性。然而，時至今日，香港經歷了年復年的季節性流感疫苗短缺，如今又面對新冠肺炎疫苗荒，但港府仍然沒有自行設廠的打算，反而把如此重任推卸至大學和民間。

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