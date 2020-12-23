「以民為本」是檢驗「愛國愛港」的根本標準

1984年，鄧小平在會見鐘士元帶領的香港工商界訪京團時，對1997年香港回歸後的憲制設計，提出了原則性的論述。其中， 「一國兩制，港人治港」八個字精要地提煉了整個憲制的基礎。而關於「港人治港」，鄧公則明確提出治港者要以「愛國」為前提。從此，「愛國愛港」成為了一個令人耳熟能詳的治港者的通俗標準。

在鄧公年代乃至回歸初期，讓香港人順利地接管特區政府，保證管治平穩過渡，是當時香港的歷史主線。那個時代的「愛國愛港」內涵是相對清晰的，側重於是否支持國家恢復行使對香港的主權。但在今天，香港的主權問題早已毋庸置疑，但社會分化乃至撕裂、相當一部份港人（尤其是年輕人）對家國情懷的缺失、以及種種深層次民生問題，卻讓人不得不發出拷問：香港的治港者們，一直以來是否真正實踐了「愛國愛港」？為何到了今天，曾經是國家改革開放學習取經的先進標竿香港，卻落得了「國沒有愛，港也沒治好」的僵局之中?

香港的治港者們，一直以來是否真正實踐了「愛國愛港」？（資料圖片）

《香港01》曾拋出過很具體的辯證性問題—「那些口頭上喊着愛國愛港卻熱衷投機的人，是愛國者嗎？那些真心支持『一國兩制』但有不同意見的人，難道便不是愛國者嗎？」而確實在當今的時代背景下，有必要對「愛國愛港」的內涵和評判界定，做出更深入和具體的思考。

筆者認為，從香港的實際情況出發，評價一個人、乃至一個管治團隊，是否真正踐行愛國愛港，其根本標準就是觀察是否將「以民為本」作為其政治哲學中的頭等大事。

偉大革命家和愛國者孫中山先生提出的「三民主義」，是近代中國由封建殖民社會走向民族自強歷程的啓蒙理論，對整個中國的變革產生深遠影響。而無論「民」的語境是民族、民主或是親民，「以民為本」者必須具備以下三大條件，方能稱得上為「賢治」：民祉為先、民福為實、愛民為本。而回歸到香港的「一國兩制」落實層面，小智治事、中智治人、最後只有治制，方能達成大智。制度化地將「以民爲本」作爲「港人治港」的根本考核標準，自然就能夠將「愛國」和 「愛港」，有效地實現統一。

民祉為先，是解決香港深層次民生矛盾的唯一出路

在當今香港，如果有一樣認知能夠取得跨政治光譜的共識，那定是香港存在非常深切和嚴峻的民生問題。而種種民生問題，又與香港的政局亂象交織在一起，令到社會矛盾更加錯綜複雜。但究其根本，畸形的經濟及政治權力分配體制，是造成所謂深層次矛盾的核心因素。

多年來的主流體制內精英，均對原教旨資本主義有一種近乎抱殘守缺式的執著，他們奉「大市場、小政府」為金科玉律，深信不疑只要通過涓滴效應，社會即可內生性的解決貧窮問題。這樣的固執，恰為「買辦思維」的投機分子和壟斷資本的代言人所最愛。大財團通過不受限制的擴張和資本介入，壟斷民生底層需求，形成一個龐大的地產、金融、民生的利益捆綁鏈條，令到香港深陷「超級地租」的困局中無法自拔。名義上，香港政府的稅賦之低，冠絕全球，但從居民個人支出的角度觀察，居住支出等基本民生開支的佔比達到了驚人的水平，令到香港市民的經濟負擔極其沉重。

龐大的地產、金融、民生的利益捆綁鏈條，令到香港深陷「超級地租」的困局中無法自拔。（資料圖片／盧翊銘攝）

近年來，不少社會賢達已對香港存在的這個問題提出深刻的反思。香港多年來愈發惡劣的民生狀況，以及愈發激烈的社會矛盾，已是用慘痛的代價證明此路不通。而在學術界，愈來愈多的海內外經濟學家也批判原教旨資本主義。要改革香港的分配機制，當然絕非易事。但如果有一線改革成功的機會，當中關鍵必然是在管治思維上是否堅持民祉為先，而非固執地堅持既有形態，如此才能衝破重重的利益交織，實現對過往原教旨主義路線的糾偏，最終達到改善貧富懸殊、實現居住正義、停止對未來的過分透支，使年輕人有發展空間。

同時必須強調的是，對民祉的重視，絕非鼓吹極左民粹主義。在推動經濟改革之時，不能扼殺個人經濟向上流，將中產財富累積及受高薪的專業人士等現代經濟社會的必然過程，描繪為平等分配的致命敵人。奉行資本主義制度，但對資本有所制衡、貫徹分配公義的社會，海外比比皆是。若走向極端，將市場自發調節機制視為存在性死敵，那也絕非進步，反而則只會導致香港重蹈計劃經濟失誤的覆轍。尊重市場「無形的手」的調節機制，但同時堅持理性有為的市場監管、正面拓展土地、改革分配機制、積極凝聚社會資本去推動向上流，這些皆是香港政府必須慎重考慮的。

為民造福，是中央和市民對治港者的共同要求

根據《基本法》，治港者當中的核心人物特首，對中央及特區存有雙重憲制的責任。但如果過分強調這兩重責任的分野甚至鼓吹對立，實為一個偽命題。

香港市民的福祉原本就是國家利益，通過良好管治實現香港繁榮穩定。為民造福，本就是《基本法》之下，中央政府交予治港者的政治使命，更是他們的歷史責任。香港不是一面鐵板，更不應是一個立場行先的政治化工具。無論立場如何、出生背景如何、膚色或性別或意見或語言如何，生於斯，有恩於斯的，便是香港市民。一個為民造福的政府，必須了解並推動滿足全體市民的生計所需，並讓其能夠自我實現及參與理性共治，這才是實現香港繁榮穩定的施政基礎。

香港市民的福祉原本就是國家利益，通過良好管治實現香港繁榮穩定。（資料圖片／鄭子峰攝）

而香港在政治上作為一個地方政府，經濟上作為國家對外開放的重要窗口，也必然要求治港者能夠掌握及了解國情，並能以香港社會熟悉的語言及思維模式，將國家底線、利益、發展藍圖及展望，表述給予港人。民心安穩、社會繁榮發展，先決條件是港人政治家敢說真話、說理性的說話。欺上瞞下，只會導致民祉受損，亦令中央脫離群眾，對國家、香港皆無益處。

福為何物？一方面，福祉即是港人能安居樂業、為自身、家庭及社會增值，同時能在波詭雲譎的世界大局中，找到作為中國香港人的自我身份認同與民族自豪。另一方面，福祉則在於香港社會能夠堅守自由公義，港人能夠在「一國」的大傘下維持自由的生活方式，找到對「兩制」憲制秩序的心理依歸。

港人領導不但要體恤民情，更要掌握到各階層、各組別、各社會定位及組成人士的利益及「痛楚」。政府如何找到符合港人利益的最大公約數，並通過積極有為的措施，擴大命運共同體的基礎？這是歷屆政府皆未能做到的事，卻也是一個讓香港重上正軌無可回避的難題。舉個例子，與其「保就業」，倒不如思考如何「創就業」？與其要教育「重上軌道」，倒不如反思為何本土教育與國家及世界脫節？要讓港人及內地同胞體會到「一國兩制」的雙利性，必須清晰地讓大家感受到「兩制」並不會與「一國」底線相沖，但同時可以推動社會絕大多數人的核心利益。「香港好，國家好。國家好，香港更好」，這句流傳一時的名言，核心意義就在於闡明了香港市民和整個中華民族從來都是休戚與共的命運共同體。

回到特首的責任，一個有承擔的特首，不應該回避國家安全及大局為上的底線，更應同時為了港人福利設想，尋覓與國家共融合作的切入點。不思考如何協助國家，是為無德；讓香港無法與國家在經濟、文化等層面上接軌，是為無能。為民造福，是中央和市民對治港者，尤其是對特首的共同要求。

有承擔的特首不應回避國家安全及大局為上的底線，更應同時為了港人福利設想，尋覓與國家共融合作的切入點。（資料圖片／鄭子峰攝）

愛民為本，才能修補香港的人心撕裂

特首作為地方官員有道義責任，也有實際必要去愛自己腳下的土地，愛這片土地的人民。政治不僅是要「施行管治」，更是要「政通人和」。政通，則人和。香港社會如今民心騷動，當中不能忽略多年來外部或外在因素的干預，但從根本去看則是特區政府始終未能團結民心，團結香港。否則，「他強由他強，清風拂山崗。他橫任他橫，明月照大江」。倘若多年來，香港能夠實現民心歸順，認真做好自己的事情，又何懼外部環境的波詭雲譎？

同時，特區首長更必須具有真正的家國情懷，尊重自己的民族及歷史，以保有國家觀及中華民族復興為己任。這絕不代表無時無刻進行表態為上的膚淺獻媚及奉承，國家並不需要這樣的投機分子。反而，這要求首長必須具備了解及認同國家發展的大局觀，讓我城能在國際及國內發揮其作用及影響力。

若治港者不得民心，則在任何社會改革層面上只會事倍功半。民心有助於撼動盤踞多年的既得利益群體，也能讓管治者獲得社會認受性。香港市民的思維往往以情緒主導 —回想2008年，國家舉辦舉世無雙的北京奧運，香港對國家歸屬感及認同感達至高點，反映港人以作為國家一部份而感到驕傲。

唯有愛民為本，才能讓民心民情順應於政府，讓他們看得見「父母官」應有的先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。香港管治人才最欠缺的並不是具專業技術的官僚，而是懂政治、懂民心，更懂帶領輿論及領導民情的政治家和管治人才。如何在青年群體當中發掘這些人才，再將他們培養成能夠獨當一面的愛民官？這是香港任何有心人皆須認真思考的重要命題。

如今社會撕裂、各種矛盾仇恨關係盤根錯節，令社會難以衝上改革正軌。撕裂必須修補，管治者若視所有異見者為敵，只迎合自己的支持者，那絕非真正的愛民爲本，更是辜負國家對治港者的信任和托付的責任。但修補，也不意味著為了一時的和稀泥，而忽視了原則及底線。既要將底線外的擾攘正本清源、有節有理畫地為牢，也要將底線內的空間及實踐公諸於世，以還一國兩制清白，讓香港能夠重新找回在國家下，兩制獨特地位及獨特性。

「爭取一大批，勸阻一小批，打擊極少數」是一種大局觀的政治智慧，更是一種真正熱愛香港、胸懷國家的愛民情操。

愛國者治港，是作為一國兩制憲制體系的核心基石和前提條件。（資料圖片）

小智治事，大智治制

愛國者治港，是作為一國兩制憲制體系的核心基石和前提條件，需要得到準確完整的落實，取得清晰廣泛的共識。

愛國，不能再用「文化中國」偷換概念。香港如今確實仍存在一部份群體，只認同文化上的中華傳統，卻對現今中國的憲制制度、執政體系以至普通的中國人民充滿偏見甚至敵意。同時，愛國也絕不能是流於口號諂媚式的投機主義。這兩種表現，顯然均不能符合對治港者的愛國要求，而這兩種群體也均無可能建設性地落實「一國兩制」在香港的穩定發展。

同樣地，「愛港」也不能再是維護狹隘的既得利益的藉口，一個堅守自由公義、人民安居樂業、實現繁榮可續的香港，才是香港應有的模樣。而愛港更不能是掩飾極端的本土分離主義的幌子，這不僅是對真正熱愛香港的扭曲，更會將香港帶入危險的不歸路。

如何去蕪存菁，「以民為本」便是最好的一面明鏡。香港需要建立健全一套基於民祉民生的表現考核體制，通過實實在在的成績和標準，幫助中央和市民認清楚、看明白：我們的治港者，是否在真正踐行「愛國愛港，為民造福」。

石中堅 一群對香港未來抱有希望的90後 相信香港必須自身從根本上改善管治 才能在環球政治中及中國崛起下維持其獨一無二的地位 讓「一國兩制」重回正軌