AlphaFold要在醫療和學術上帶來影響，前提是DeepMind需分享其研究成果。現時，AlphaFold的詳細運作原理和完整數據仍未透過同儕評審（peer review）期刊發表。不過，DeepMind行政總裁Demis Hassabis聲稱，正考慮以「可擴大規模」的方式，讓其他人存取AlphaFold系統，並會確保AlphaFold能夠對社會「產生積極影響」。但他表示具體做法尚未釐定，公司將於明年某個時候公布。

DeepMind會否或如何分享研究成果？這一點之所以重要，是因為有些學者觀察到AI研究界正出現一場「複製危機」：很多實驗都沒有公開程式碼或詳細資料，讓其他研究者能複製重現。例如《自然》（Nature）期刊10月中刊登了31位科學家共同撰寫的文章批評指，Google Health團隊在今年1月於同一期刊發表的關於其AI成功在醫學圖像中找到乳腺癌徵兆的論文中，只披露了很少資訊。該文章的第一作者、多倫多大學醫療生物物理學副教授Benjamin Haibe-Kains解釋：「我們不是特別針對這項研究，而是多年來目睹一種趨勢，而這種趨勢開始真正困擾我們。當我們看到Google那篇論文時，察覺到這是又一個例子，又一次有非常知名的期刊發表一個令人振奮、卻與科學無關的研究。這更像是一個廣告。」

有學者不滿，現時愈來愈多AI研究沒有分享程式碼和詳細數據，擔心不利學術及AI應用的發展。（DeepMind）

行業投資者Nathan Benaich和Ian Hogarth自2018年起每年發表「AI狀況」報告。根據本年報告，只有15%的AI研究有分享模型程式碼，且業界的情形較學術界嚴重，DeepMind和另一AI公司OpenAI更遭點名批評。Facebook AI軟件工程師Robert Stojnic創立的Papers with Code網站統計，只有25%AI論文有分享程式碼。一項研究只有被其他學者複製再現，才可驗證和檢查實驗結果是否可靠，並可讓其他研究者以此為基礎，進一步推動研究。但據Facebook AI Research及加拿大麥基爾大學（McGill University）電腦科學家Joelle Pineau觀察：「愈來愈難分辨出哪些是可靠的結果，哪些不是。」

學者冀建立研究規範

Haibe-Kains補充，即使研究者肯分享程式碼，也不足以再現實驗，因為建立AI模型涉及許多參數微調，若缺少了描述模型如何訓練和調整的元數據（metadata），即使有程式碼也可能無用。Pineau解釋，以某種強化學習演算法為例，使用不同的初始隨機設置分別運行兩次，可得出不同的結果，且實驗若運行大量次數，可能只會匯報最佳結果。擁更多運算能力的研究者能運行更多次，令實驗結果看來更理想。「但論文不一定會提供實驗運行了多少次，從中取得的結論也因而截然不同。」

一些學者正推動AI研究透明化，鼓勵分享程式碼，惟數據分享將涉私隱問題。（Getty Images）

為了推動改變，Pineau去年為國際AI會議NeurIPS設計了一張清單，鼓勵研究者在論文中提供一些經常省略的項目，例如在選擇出最佳模型之前訓練了多少模型、使用多少運算力、要附上程式碼和數據的連結等。Papers with Code同樣在推動實驗資料透明化，該網站本身供研究者同時提供論文及程式碼的連結。本年它再與流行的論文預印資料庫arXiv合作，自10月起，arXiv上的所有機器學習論文都附上了Papers with Code章節，可直接連結到作者提供的程式碼。

牽涉知識產權和私隱

但是，分享數據似乎更難，尤其是業界的研究，因為很多時牽涉知識產權和私隱。假設Facebook以Instagram用戶的照片做研究，公開和分享數據就存在障礙；涉及健康數據的研究也面臨同樣問題。當Haibe-Kains要求Google Health團隊分享其癌症篩查AI的程式碼時，該團隊除了以AI需更多測試為由拒絕外，還表示他們無權分享所使用的醫療數據。但Haibe-Kains認為這不是毫無出路，例如他提議建立一個認證過程，允許少數獨立的審計人員存取實驗數據，為其他研究者核實結果。

（節錄）

上文節錄自第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《華語網絡文學二十年 從消閒讀物到文化輸出》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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