新冠疫情下，袁國勇無疑是今年「出鏡率」最高的人物之一。每有場所爆發疫情，作為特區政府四大抗疫專家顧問之一的袁國勇，總會帶隊前往視察，尋找傳播漏洞。他本身是最權威的微生物學家，不時鞭策港府抗疫，給予建言。可惜，港府似乎不太聽得入耳，導致袁國勇出動了一趟又一趟，勸諭了一遍又一遍。他在百忙之中，利用兩天內的每一個空檔，與《香港01》進行了一場特別的「對談」，當中談及：「這場與COVID-19（新冠病毒）的戰鬥，很可能是我繼1997年H5N1（H5N1禽流感）、2003年SARS（沙士），2009年H1N1（豬流感），2013年H7N9（H7N9禽流感）大流行之後，為香港而戰的最後一場重要戰役。」

2019年底爆發的新冠肺炎疫情，在一年內波及全球，打擊全球經濟，更改變了人們的生活方式。2020年之於香港是異常艱辛的一年，愛旅行的港人被困於小島中，小心翼翼地保持社交距離，口罩、搓手液成了每日必需品。袁國勇、梁卓偉、許樹昌、福田敬二這四位教授被推至聚光燈下，成為港人的「疫情嚮導」，當中，袁國勇無疑是「出鏡率」最高的一位，他的名字過去一年內曾在4800篇新聞報道中出現。

作為特區政府四大抗疫專家顧問之一的袁國勇，總會帶隊前往視察，尋找傳播漏洞。圖為12月26日，聯合醫院爆發新冠病毒，袁國勇到場視察。（資料圖片／廖雁雄攝）

疲於身兼數職 目前專注抗疫

「不如你發郵件向我提問吧。我在電腦前工作，可以先回覆一些。」在婉拒採訪邀請的幾分鐘後，袁國勇教授還是決定以這種方式接受《香港01》的訪問。

這次特別的訪問持續了兩天，因為他只能在工作的空檔，「見縫插針」，用電郵回覆記者的提問，有時會在凌晨12時後發來，有時會顯示使用手機回覆—或許是在前往某處的車程當中，又或是臨睡前才有空查看郵件。

袁國勇每天6時起床，然後展開新一天的工作。常常出現於電視屏幕、傳媒報道中的他，連睡覺的時間都不夠。「我真的是沒有時間，我現在要去病房看病人了，還要去實驗室……作為傳染病執業醫生和臨床科學家，現在真的有太多事要做。」儘管如此忙碌，他仍表示自己會盡量於24小時內回覆記者。

袁國勇每天6時起床，然後展開新一天的工作。常常出現於電視屏幕、傳媒報道中的他，連睡覺的時間都不夠。圖為早前袁國勇到東頭邨視察。（資料圖片／羅君豪攝）

日前，袁國勇向傳媒承認，因需時留在香港，已於9月辭去了香港大學深圳醫院臨牀微生物及感染控制科主管一職。院長盧寵茂對袁國勇讚賞有加，稱其為人認真，常到港深醫院教學和安排培訓。但袁國勇坦言自己年紀大了，今年在香港已經做到筋疲力盡，顧不上港深醫院的工作。

他對《香港01》表示，這一年他之所以「筋疲力盡」，是因多宗屋苑爆疫，以及他的同事中有三名高級職員離職，導致人手緊張。7月底，港大微生物學系出現離職潮，三名負責研究、臨牀及教學工作的資深專家辭職，港大醫學院需協調四間教學醫院，方能令臨牀服務不受影響。

現時，往日從事實驗室、臨牀工作的科學家，因疫情期間頻繁曝光，被公眾「過度關注」。大家在社交網絡平台上將這些嚴肅的醫生、專家學者「娛樂化」，研究他們的衣着打扮，製作搞笑圖片等。疫情下，這種情感轉移或許有助公眾緩解焦慮情緒。但這種「注視」也會是負面的，傳媒、輿論每每斷章取義，別有用心地為專家學者的言論賦予政治意涵，袁國勇的言論就曾數次遭到曲解。

袁國勇因於醫護主張封關而醞釀罷工之時，曾出面解釋醫護並非怕死，而是恐怕醫療不堪重負，被內地一些網絡平台標籤為「黃絲專家」。（資料圖片／歐家樂攝）

懶理無謂爭議 只與科學「較真」

在一些內地網絡平台中，他常被視作「黃絲專家」—因醫護主張封關而醞釀罷工之時，他曾出面解釋醫護並非怕死，而是恐怕醫療不堪重負；其後於《明報》發表並撤回的《大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘》一文中，又因「中國人陋習劣根才是病毒之源」等語句而引發爭議。他事後公開表明，自己只是科學家，不了解、也無意捲入政治。這樣「被政治化」的事件卻不斷發生，如為支持可重用口罩、強制檢測、全民檢測，他被指摘為替政府背書，又曾因早前的一句「不會即時接種疫苗」被翻舊賬揶揄……對此，袁國勇在郵件中表示：「我沒時間去關心這些微不足道的事。我很快就退休了，這場與COVID-19（新冠病毒）的戰鬥，很可能是我繼1997年H5N1（H5N1禽流感）、2003年SARS（沙士），2009年H1N1（豬流感），2013年H7N9（H7N9禽流感）大流行之後，為香港而戰的最後一場重要戰役。」

然而，他也並非對所有批評都視而不見，只要是關乎科學事實，他便顯得十分「較真」。

他曾因提出強制檢測及全民檢測，並指出醫生應上報疑似患者，被業界質疑會破壞醫患關係。對此，他以結核病為例解釋道，所有結核病患者都須依法上報衞生署，這對醫患關係並無影響。更重要的是，雖同為傳染病，但結核病可以治癒，而新冠肺炎非但更易傳播，也無特效藥。「我唯一的願望是盡快制止這場大流行，降低感染和死亡率。然後，我們就可以放鬆社交距離，社會經濟活動得以恢復，失業率也會隨之下降。」他說。

在維基百科中文網頁的袁國勇專頁中，也存在一些對他的指摘。對此，他解釋，自己曾多次被指摘預測失誤，但那些話是被錯譯了的，並被斷章取義，放在錯的語境中。數小時後，袁國勇又發來了相關的報道，以及被錯用的信息所在的研究、論文原文。他指出，自己4月初以「不見棺材不落淚」提醒特區政府警惕第三波疫情，他再次為此「不當用語」道歉，但自己的預測是完全正確的—從6月下旬到8月上旬，第三波疫情奪走了百多人的生命。

政府無能，卻要真正心繫香港的科學家來一次次道歉，不是很荒謬嗎？圖為行政長官林鄭月娥到香港國際機場中場客運大樓，檢視各部門落實執行對抵港人士實施的檢疫措施。 （政府新聞處圖片）

政府反應遲緩 需要被推着走

電郵中，袁國勇數次提及，自己有時會使用一些「錯誤」或「情緒化」的用語，但在發現以後會立即向公眾道歉。然而，「不見棺材不落淚」、「疫情有如森林大火，唔係講玩」這樣的話，或許「情緒化」，但都是科學家在預見危機時的逆耳忠言，又冒犯了誰呢？答案不言而喻，是自以為是、反應遲鈍的香港政府。政府無能，卻要真正心繫香港的科學家來一次次道歉，不是很荒謬嗎？

袁國勇指出，他自2月起就向政府提出，須增加診所的病毒檢測量，然而，政府卻不為所動。而4月初，他已預見第三波疫情的到來將招致更多人死亡，故此才會在情急之下講出「不見棺材不落淚」，以提醒官員們汲取2003年SARS的教訓，不要以為香港比外國做得好。袁國勇早前還指出，政府在疫症出現之初是有前瞻性的，但之後就跟不上了。

袁國勇在2019年12月31日的非正式學術交流中，得知疑似與SARS相關的冠狀病毒在武漢流行，立即與食物及衞生局局長陳肇始聯繫，呼籲政府加強監察，並建議在邊境進行熱感掃描。這令港府在今年1月1日就啟動了嚴重應變級別，作出了最佳的緊急決定。

袁國勇提醒市民，即使接種了疫苗，也要戴口罩，直到人人都完全免疫為止。（資料圖片／洪業銘攝）

但在此之後，無論是有關第四波疫情的接連爆發，還是檢測、疫苗等事宜，儘管有專家再三警告，政府都仍後知後覺、處理不當。上周二（12月22日），政務司司長張建宗往深圳與國家衞生健康委員會官員會晤，同行的包括政府專家顧問及官員。香港抗疫至今，仍漏洞百出，反應遲緩，這次與衞健委的會晤，想必也是中央對特區處理疫情的能力感到失望，故再次嚴正提醒，甚至出手打救。

訪問結束前，袁國勇再次嚴肅提醒市民，即使接種了疫苗，也要戴口罩，直到人人都完全免疫為止。

上文節錄自第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《港府防疫失能 袁國勇也累了》系列報道。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

246期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】撕裂、動盪、疫情、衰退⋯⋯香港人累了

港府防疫失能 袁國勇也累了

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