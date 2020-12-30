自今年12月初以來，中歐全面投資協定（European - China Comprehensive Agreement on Investment，簡稱中歐投資協定）談判頻頻傳來利好消息。上周一（12月21日），中國國務委員兼外長王毅在北京集體會見歐盟及27個成員國駐華使節時表示，中歐投資協定有望在今年內達成一致。

但就在協定即將達成的關鍵節點上，談判卻似有再度陷入僵局的迹象。據悉，主要的阻礙因素有可持續發展、勞工權益與美國施壓等。此外，中國對投資歐盟核電產業提出了更多的要求，也使中歐談判更趨複雜。

據美國政治新聞網站Politico的消息，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國副總理劉鶴原定於上周二（12月22日）上午舉行的電話會談被推遲。歐盟成員國代表於同日下午開會時，也取消了對中歐投資協定的討論。

拜登政府似乎希望歐洲能暫緩簽約。圖為被拜登提名為國家安全顧問的沙利文會見記者。（資料圖片／美聯社）

在美國，被拜登提名為國家安全顧問的沙利文（Jake Sullivan）上周一在Twitter為此寫道，歡迎新一屆政府「盡早與我們的歐洲夥伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」，似乎希望歐洲能暫緩簽約，待拜登上台後與美共商對華策略。特朗普麾下的國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）也警告，「如果沒有強有力的執行和核查機制，中國的任何承諾，對中國共產黨來說都只是一次宣傳上的勝利。」劍指中歐雙方在紛爭調解機制上尚未達成一致意向的狀況。

談判進展疫下加速

中歐投資協定談判自2013年末正式啟動以來，雙方多年來總是磕磕絆絆，反覆拉扯。歐盟抱怨，儘管中國承諾開放這個世界第二大經濟體，但它未能兌現取消對歐洲投資限制的承諾，而中國已經有廣泛機會進入人口逾4.5億的歐盟市場。歐盟委員會曾表示，投資協定是「解決這種不平衡的關鍵工具」。一名駐北京的西方高級外交官認為，中國在協定談判中雄心勃勃。

歐盟委員會主席馮德萊恩承認，6月份以來中歐投資協定談判有所進展，包括市場準入，但中國應該做更多。（路透社）

除了在關涉各自重大利益的條款上難以作出實質性妥協之外，雙方此前也並未將圍繞這一協定的談判作為首要事項來處理：與美國的《跨大西洋貿易及投資夥伴協定》（TTIP）談判是布魯塞爾方面的頭等大事；北京方面也同樣地將中美貿易談判作為優先任務。

情況在TTIP談判事實上破產及中美全面對抗日益升級之後發生顯著轉變，尤其是在今年全球疫情肆虐的情形之下，雙方都有愈發強烈的動機希望盡早達成投資協定。不過，其實歐盟內部亦有分歧，一些活躍在歐盟各大機構，且素來對華抱持負面態度的政客們對協定更是火力全開。另一方面，美國施壓對歐盟決策的影響也若隱若現。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《決定地緣格 中歐投資協定談判機中遇危》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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