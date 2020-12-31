新冠肺炎｜無家、無業、無助——露宿者雪上加霜

強烈寒潮襲港，除夕元旦氣溫急劇下跌。大概每年只有這些時候，社會才會短暫地關注起無家者的問題。過去一年，無家者除了要面對原有的生活問題，還備受新冠肺炎衝擊的種種困擾——由年初的防疫物資短缺，到及後禁止晚市堂食導致「麥難民」又再露宿街頭，以及經濟衰退下的就業不足及失業等問題，無疑令他們雪上加霜，但港府對此卻視而不見。

無政策所以不解決

事實上，多年來無家者的數字不跌反增，過去一年受疫情影響，更多了不少第一次露宿的無家者。社區組織協會社區幹事吳衛東表示，過去一年無家者的人數多了很多，組織不夠三個月便用盡了政府給予的一筆14萬元基金，這是以往從沒出現過的情形。吳指，新增的無家者中，「回流港人」佔42%。這些人過往在內地居住但在香港工作，目前受封關或失業影響，「滯留」香港成了無家者，當中有人曾因無法支付強制檢疫費用而面臨政府民事檢控。

過去一年受疫情影響，多了不少第一次露宿的無家者。（資料圖片／王譯揚攝）

截至2019年12月，經社會福利署登記的無家者人數多達1348人，但眾所周知，實際上可能仍有過半無家者未有登記；加上新冠肺炎衝擊，預料當下的無家者至少有2000人。以往，他們大多到康樂及文化事務處轄下的足球場及體育館梳洗，但在「關閉令」下，連這麼基本的日常清潔也成了大問題；除此，原本有約400名無家者以麥當勞為家，但當下全面禁止食肆晚市堂食，這些「麥難民」只能睡到街上，頓失棲身之所。

吳衛東稱，社區組織協會自2月便要求政府開放臨時收容中心，但政府都以「無政策」推搪。吳苦笑：「呢個叫新冠肺炎，都係呢年先有，點會突然之間有政策？」

當下全面禁止食肆晚市堂食，「麥難民」只能睡到街上，頓失棲身之所。（《麥路人》劇照）

眼不見為淨？

「無家者」是香港貧窮問題的產物。對於「無政策」的貧窮問題，特區政府不懂得「無中生有」去解決，但對於「有政策」的貧窮問題，也不見得特區政府就能找到正確的方法去解決，例如當局上周三（12約23日）發表《2019年香港貧窮情況報告》，指出2019年在政府政策介入前的貧窮人口為149.1萬，貧窮率為21.4%——這難免令人質疑，政府扶貧，為何越扶越貧？然而，勞工及福利局局長羅致光不但不加以反省，甚至辯解指介入前的統計只是理論假設，堅稱實際貧窮人口為64.2萬，又謂「描述149萬只有一個作用，就係鬧政府」。

港府「扶貧」之心，可見一斑。如只爭論數字，可以說，受「禁食令」所限，當前「麥難民」數量已經由400多人跌至零，然而，他們仍然無家可歸，生活亦沒有任何改善。

為何「政策」與「問題」總是未能對焦？吳衛東解釋，多年來政府都以「眼不見為淨」的做法對待無家者，例如改建休憩設施防止他們露宿，定期「洗地」露宿地、不時圍封驅趕等等——似乎以為只要破壞了他們暫時容身之所，他們就會有家可歸，而「無家者」的問題就不復存在。這套離譜的解難思維，完全反映當局仍未看懂香港貧窮的結構性問題，所以無意透過「一次分配」及「二次分配」去消解，而是「解決」他們眼中那些「製造問題」的人。