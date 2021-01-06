《刻在你心底的名字》聲勢強勁，台灣票房突破一億元新台幣，名列當地十強。可惜，跟榜上另一台灣片《孤味》命運相同，電影未獲金馬獎青睞，僅贏得最佳攝影、最佳原創電影歌曲，甚至未獲最佳電影、最佳導演、最佳劇本等提名。其實，本片尚不算叫座不叫好，只是觀眾反應趨向兩極，相信在於電影定位不夠徹底。

眾所周知，這是一齣同志愛情片，單看片名已十分浪漫。故事主角是兩位高中男生，涉及兩小無猜的男男純愛，不難想像。跟《叔．叔》的淡茶式黃昏戀相異，本片是烈酒般的激情，畢竟青春、校園題材本屬寶島強項，而編導亦將愛情部份發揮得淋漓盡致，可媲美獲奧斯卡提名最佳電影，並贏得最佳改編劇本的同志片《以你的名字呼喚我》—事實上，兩片命名也很相近。陳昊森飾演的張家漢與曾敬驊所演的王柏德（Birdy），亦是高顏值「小鮮肉」的俊帥組合，為愛情片的浪漫元素大大加分；前者獲多項最佳新演員提名，更是實至名歸。

陳昊森飾演的張家漢與曾敬驊所演的王柏德（Birdy），亦是高顏值「小鮮肉」的俊帥組合，為愛情片的浪漫元素大大加分。（《刻在你心底的名字》劇照）

奈何本片犯上一大毛病，即太突兀地高舉平權，為純愛片摻入雜質。荷里活近年平權片之氾濫成災，已被批評恍如患上「平權癌」。為何涉及同志題材的電影，都要淪為說教片，而不能拍成藝術片？由《叔．叔》到《翠絲》等港產片，都硬生生加插了政治、宗教設定，此片亦不例外。無論是《以你的名字呼喚我》，還是《春光乍洩》、《斷背山》等，曾否刻意扯到平權抗爭，而非純粹描繪同志之愛？

+ 15 + 15 + 15

即如2018年的台灣同志片《誰先愛上他的》，雖觸及價值觀衝突，但仍是角色為主，莊諧並重，笑中有淚，沒有被說教綁手綁腳。

其實，最佳的同志平權片，不是在戲裏露骨地高喊平權，而是把男男之愛自然而然地拍出來；另眼相看的處理，實無異於戴上有色眼鏡，即離不開「positive discrimination」（正向差別待遇）……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《《刻在你心底的名字》同志片必須高舉平權旗幟？》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容：

羅馬式蓄水池險被拆毀 政府保育思維亟需更新

莫加深兩地矛盾和消極情緒 黎智英保釋之爭

法庭已經依法判案 政治操作還需摒除 理清「12港人案」始末

心理衞生教育的缺失 港人精神有病不自知

「霸主地位」代價日大 美國自墮「美元陷阱」

央行數字貨幣落地 香港有何角色？

「後新冠」地緣政治新戰線 大國押注生物醫藥發展

「細胞肉」獲准上市 下一步，人造母乳？