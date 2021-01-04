一再延期的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）終於在全球有限國家上映，中美是兩大票倉，可惜成績並不如意。原定於2020年夏天上映的《神奇女俠1984》仍然由首集導演派蒂．珍金斯執導，姬嘉鐸繼續飾演黛安娜．普斯（神奇女俠），基斯．派恩回歸，姬絲汀．慧則扮演神奇女俠的宿敵豹女。

導演選擇以1984年作為故事發生的時間背景，皆因她深受上世紀八十年代的電視劇《神奇女俠》影響，也認為這個時期美國國力鼎盛，文化思潮湧動，是一個令人難忘的年代。乘着美國影視界近年流行八十年代復古風，加上《怪奇物語》（Stranger Things）帶起的懷舊潮流，DC與華納影業可能希望影迷期待的《神奇女俠1984》逆市創造奇蹟。

《神奇女俠1984》無論是票房成績還是口碑都讓人大跌眼鏡，難比上集叫好叫座。（《神奇女俠1984》劇照）

然而，無論是票房成績還是口碑，這部電影都讓人大跌眼鏡。顧名思義，《神奇女俠1984》並非承接《正義聯盟》故事，而是回到過去，介乎《神奇女俠》首集之後，講述女主角的心路發展。1984年，黛安娜時不時出手幫助警察擒兇，心底則十分懷念逝去的戀人。研究所的新同事芭芭拉為人自卑，獲得黛安娜的幫助之後卻產生了報復心理，變身為神奇女俠的宿敵豹女。同時，老千麥斯威爾．洛德將一塊能實現願望的邪石據為己有，希望藉全世界民眾的迷信心理為自己謀取權力和金錢。

電影中的幾場打鬥，在埃及的公路或美國的白宮俱平平無奇，無論是規模還是精巧程度都不能與同類大作相比。（《神奇女俠1984》劇照）

《神奇女俠1984》同樣從女主角的情感成長入手，但史提夫復活之後，黛安娜的眼裏只剩他，編劇似乎也忘記怎麼寫故事了。洛德和豹女在兩位主角談情談累了才上場，而且沒有帶來足夠的危機感。荷里活早已解密，這一類電影都是綠幕完成，全靠動作設計和劇情衝突製造緊張感，但本片在這兩方面都沒做好。

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相較於大部份英雄電影都可以一鼓作氣設置連環追擊和打鬥，本片只顧談情的沉悶環節拖慢了整部電影的節奏……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《《神奇女俠1984》空有理念 劇情欠佳》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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