內地電視劇《大秦帝國》系列第四部、同時也是其最後一部作品《大秦賦》，於2020年12月起在中央電視台的黃金時段播出，但民眾觀看後的評價卻呈兩極化。雖然該劇的服裝、化妝和道具相當精細，士兵的盔甲幾乎如實還原兵馬俑的造型，但因為劇情、人物設定與台詞等多方面的不足，終究還是讓這部古裝歷史劇的口碑崩盤。 有趣的是，在網絡上出現抨擊「過度美化」秦朝歷史的聲浪下，也出現了「秦朝粉」集結護航的情況，《大秦賦》意外引發民眾對於秦朝印象的探討。

《大秦賦》劇情圍繞着中國歷史上首位皇帝秦始皇嬴政、秦相呂不韋與李斯等人，講述了秦國滅六國、統一天下的過程。該劇甫推出，便在中國知名影評網站豆瓣獲得8.9分的高分，但隨着劇情開始拖沓灌水、歷史劇演成宮鬥劇等原因，導致評分驟降。截至2020年12月31日，評分已降到5.8分，更有27%的民眾給予3星（最高5星）評價。

有不少觀看《大秦賦》的觀眾認為，整齣劇所呈現的史觀與歷史上的秦國嚴重不符，甚至有過度美化秦始皇功績之嫌。（《大秦賦》劇照）

過度美化秦始皇？

不少觀看《大秦賦》的觀眾認為，整齣劇所呈現的史觀與歷史上的秦國嚴重不符，甚至有過度美化秦始皇功績之嫌。有網友在論壇撰文指出，《大秦賦》竟把楚國描述得相當負面，甚至上演楚國百姓為過好日子紛紛跑到秦國生活的情節，可說是與史實相悖。

出現這麼誇張的劇情，網友認為編劇對於歷史的認知已經到了無知的地步。除此之外，一臉正氣的呂不韋、「戀愛腦」的嬴政等人物刻劃，都讓觀眾感到非常出戲。

歷史教師出身的網絡紅人袁騰飛在其自製影片中表示，《大秦賦》中描繪的歷史可謂胡編亂造。自司馬遷著《史記》以來，歷代對於秦始皇幾無正面評價，在他看來，該劇呈現的是扭曲的史觀與價值觀。《北京之春》雜誌榮譽主編胡平對此也持相似看法，表示《大秦賦》根本不顧史實，完全亂編。

也有些民眾觀看後表示，《大秦賦》或許與抗美援朝劇相似，即反映了當政者的心理，認為該劇具有政治意涵，意在對外宣傳。

劇中服裝、化妝和道具相當精細，士兵的盔甲幾乎如實還原兵馬俑的造型。（《大秦賦》劇照）

大眾對於《大秦賦》的批評，隨即引來熱愛秦國、秦朝的「朝代粉」不滿。他們極力在網絡上為該劇護航，強調《大秦賦》展現了秦國許多不同面向的歷史生活，但違背史實、不對味的台詞與人物塑造上的瑕疵，還是為《大秦帝國》系列劃上休止符的《大秦賦》引來了極高的負面評價。

不過，這些在網絡上與網友展開罵戰、發文力挺《大秦賦》的「朝代粉」又是什麼角色？

▼▼更多《大秦賦》劇照▼▼

+ 6 + 6 + 6

朝代粉「執念」太深

「朝代粉」，顧名思義即是各朝代粉絲的統稱，較為知名的有漢粉、唐粉、宋粉、明粉與清粉。他們對於自己喜愛的朝代極為狂熱，更會研讀相關歷史書籍，部份人擁有相當專門又冷僻的知識，卻常常因為對某一朝代的熱愛，而與其他朝代粉在網絡上展開罵戰。

在《大秦賦》開播之前，朝代粉較為知名的罵戰，當推由作家桐華2006年出版小說《大漠謠》改編的電視劇《風中奇緣》所引發的。小說初發行時，尚未引起漢粉注意，直到2012年唐人影視宣布將改編《大漠謠》為同名電視劇，這部以霍去病為主角的作品，隨即遭到漢粉的批評與抵制。

漢粉相當不滿《大漠謠》的內容，比如故事結尾，霍去病詐死與女主角遠走他鄉、生兒育女，漢粉認為這樣的改寫是給民族英雄霍去病抹黑。（《風中奇緣》劇照）

漢粉相當不滿《大漠謠》的內容，比如故事結尾，霍去病詐死與女主角遠走他鄉、生兒育女，漢粉認為這樣的改寫是給民族英雄霍去病抹黑。書中還有片段是霍去病幫女主角出氣，跟一個匈奴首領打架，不少漢粉覺得霍去病這樣一個大英雄不該沉溺在兒女情長中，也不該不顧身份打架毆鬥。簡而言之，漢粉對於當時將開拍的電視劇《大漠謠》的內容，提出了諸多更改的要求。

為了讓更多人注意到《大漠謠》的劇情，漢粉甚至在各大網站論壇，如天涯、百度漢朝吧、百度霍去病吧等發起抵制行動，此外，他們更號召網友致電廣電總局抗議，此後，《大漠謠》劇組果真收到整改通知，為此花費兩年的時間修改劇情。

最後，《大漠謠》電視劇將原書中所出現的歷史人名與地名全都改過，像是霍去病改成了魏無忌，片中出現的漢代錦旗畫面全部重拍。劇名也經過多次調整，從原先的《大漠謠》，改為《星月傳奇》，但怕民眾聯想到星月旗，又改名為《風中奇緣》，最終因大幅更動原著劇情，口碑也隨之崩盤。

▼▼更多《風中奇緣》劇照▼▼

+ 2 + 2 + 2

美國知名漢學家柯馬丁（Martin Kern）潛心研究秦刻石（為秦始皇統一六國後出巡各地，群臣為歌頌其功德所立的碑文），發現了史書未曾着墨的秦朝另一面……

（節錄）

上文節錄自第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《朝代粉、歷史劇與網絡罵戰 《大秦賦》與史不符口碑崩》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容：

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