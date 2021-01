人從何而來,死後又往何處去?生命有何意義?這些都是人類自古有之的大哉問,《靈魂奇遇記》(Soul)就是在這個主題下創作的動畫,導演彼德托達(Pete Docter)是彼思(Pixar)的首席創意官,過去曾執導《怪獸公司》(Monsters, Inc.)、《沖天救兵》(Up)及《反轉腦朋友》(Inside Out)等膾炙人口、叫好叫座的佳作,擅長將虛幻抽象的概念擬人化,以溫暖易懂的方式探討宏大的主題,再將其轉化為扣人心弦的有趣故事。擁有如此豐厚履歷,難怪在以拍攝系列續集為主的保守風氣下,不少人對於原創故事《靈魂奇遇記》甚有期望。

故事發生在有「大蘋果」之稱的紐約,主人翁阿祖(Joe Gardner)是一間普通中學的平凡音樂老師,雖然每天都要教導對音樂絲毫不感興趣的學生,但他的表現卻獲得學校的優渥長俸,也就是母親口中夢寐以求的「成功人生」。然而,這位音樂老師的人生目標明顯不是如此,自從父親帶他去聽爵士樂那天開始,他念茲在茲的就是演奏人生。他的生活過得不太如意,開始出現中年危機之際,遇上The Dorothea Williams Quartet的樂團領班,並獲得機會可望改變人生,可惜卻突然發生不幸意外,靈魂離開肉體,走進往生的國度。但抱有強大執念的他卻不認命,認為自己命不該絕,絞盡腦汁試圖重回人間,結果從生命的終點「The Great Beyond」逃逸至生命的起點「The Great Before」,亦遇上第二主角:No. 22。

《靈魂奇遇記》以輕鬆手法探索人格的起源及宿命,反思生命有何意義,我們將如何度過一生。(《靈魂奇遇記》劇照)

生而為人 尋生命中的火花

原來返回人間,需要擁有「地球徽章」(The Earth Pass),而No. 22卻尚欠最後一格「火花」(spark)而無法投胎。其靈魂「人生」遇過很多導師,包括人類世界中著名的先賢穆罕默德、甘地、喬治奧威爾、佛洛伊德、榮格等,可惜No. 22上了數千年的課,了解到不同宗教哲學、人生哲理後,始終無法找到燃點生命的火花。她對地球上的生活絲毫不感興趣,自覺喪失「生而為人」的興趣,遂難以轉生。基於她的固執,更令靈魂世界的「偉人」十分厭惡,就連宣揚大愛如德蘭修女,亦表示對No. 22頗生厭,忿而擲下一句:「I hate you!」No. 22的難纏程度,可見一斑。

不過,阿祖為完成偉大的音樂使命,必須換取其地球徽章。他決定充當No.22的人生導師,協助她尋找生命火花,過程中卻發覺殊不簡單。阿祖和No.22都各有偏執:前者渴望成為像父親一樣畢生追求音樂夢想的人,後者認為沒有火花的人生,不值得去體驗。

No. 22的其靈魂遇過很多先賢導師,但仍然激不起他對生活的興趣。(《靈魂奇遇記》劇照)

靈魂出走 旁觀迷失的人生

在機緣巧合下,No.22進入阿祖的身體,以其軀殼短暫體驗人生;阿祖的靈魂則依附在一隻肥貓身上,卻因此得以近距離旁觀自己,亦察覺到過去因過分執着「音樂人生」而忽略了身邊的人事物。

阿祖後來透過數件尋常小物回憶靈魂短暫交換的一天,頓覺別具意義,並重新審視人生。他曾經以為自己只是活在水中而鬱鬱寡歡,事實上,他已經活在整片汪洋之中,只有自己一人未察覺。

《玩轉極樂園》以墨西哥的亡靈節為藍本,引伸探討死亡議題,刻劃家族親情羈絆,反思記憶與遺忘。(《玩轉極樂園》劇照)

《靈魂奇遇記》是彼思多年以來,第三部與「死亡」主題有關的作品。難怪英國《衛報》評論人Phil Hoad會在《Why is Pixar so brilliant at death?》中戲問:這是否以數百萬美元成本、CGI形式呈現出來的矽谷人中年危機?與Pixar亦是討論生死的前作《玩轉極樂園》又有何優勝之處?請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第247期《香港01》周報(2021年1月4日)《《靈魂奇遇記》 逐夢音樂人 悟道生與死》,網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊,瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容:

羅馬式蓄水池險被拆毀 政府保育思維亟需更新

莫加深兩地矛盾和消極情緒 黎智英保釋之爭

法庭已經依法判案 政治操作還需摒除 理清「12港人案」始末

心理衞生教育的缺失 港人精神有病不自知

「霸主地位」代價日大 美國自墮「美元陷阱」

央行數字貨幣落地 香港有何角色?

「後新冠」地緣政治新戰線 大國押注生物醫藥發展

「細胞肉」獲准上市 下一步,人造母乳?